أسهل طريقة لتثبيت شرائح درج Blum (ولماذا يحبها الناس)

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أصبحت شرائح درج Blum شائعة جدًا. إنها نموذج Undermount ، لذلك لا يوجد أي أجهزة مرئية عند فتحها وإغلاق الدرج – إعطاء مظهر نظيف وأنيق. يمكن أن تكون تمديدًا كاملاً (مثالي لأدراج المطبخ) أو تمديد واحد (افتتاح فقط في منتصف الطريق). هذه رائعة لعناصر الأثاث الأصغر ، مثل خزائن السرير. يتساءل بعض الناس ما إذا كانت شرائح الدرج Undermount تصمد بمرور الوقت ، لكن وحدات Blum معروفة ببناءها عالي الجودة ، والشكاوى نادرة.

فلماذا لا يستخدمها الجميع عندما يقومون بتجديد مطبخهم أو بناء قطع من الأثاث؟ حسنًا ، قد يكون ذلك لأن هناك اعتقادًا بأن شرائح الدرج Undermount يمكن أن تكون محرجة للتثبيت. إنه بالتأكيد شيء قد يضع بعض المثبتات DIY. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا ، وليس هناك حاجة لأكثر من الأدوات الأساسية. يتم توضيح أسهل طريقة لتثبيت شرائح Blum Drawer بوضوح في مقطع فيديو مفيد يمكنك العثور عليه على Ben van Kirk يجعله قناة YouTube.