أسهل طريقة لتثبيت شرائح درج Blum (ولماذا يحبها الناس)

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أصبحت شرائح درج Blum شائعة جدًا. إنها نموذج Undermount ، لذلك لا يوجد أي أجهزة مرئية عند فتحها وإغلاق الدرج – إعطاء مظهر نظيف وأنيق. يمكن أن تكون تمديدًا كاملاً (مثالي لأدراج المطبخ) أو تمديد واحد (افتتاح فقط في منتصف الطريق). هذه رائعة لعناصر الأثاث الأصغر ، مثل خزائن السرير. يتساءل بعض الناس ما إذا كانت شرائح الدرج Undermount تصمد بمرور الوقت ، لكن وحدات Blum معروفة ببناءها عالي الجودة ، والشكاوى نادرة.
فلماذا لا يستخدمها الجميع عندما يقومون بتجديد مطبخهم أو بناء قطع من الأثاث؟ حسنًا ، قد يكون ذلك لأن هناك اعتقادًا بأن شرائح الدرج Undermount يمكن أن تكون محرجة للتثبيت. إنه بالتأكيد شيء قد يضع بعض المثبتات DIY. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا ، وليس هناك حاجة لأكثر من الأدوات الأساسية. يتم توضيح أسهل طريقة لتثبيت شرائح Blum Drawer بوضوح في مقطع فيديو مفيد يمكنك العثور عليه على Ben van Kirk يجعله قناة YouTube.
كيفية تثبيت Slister Blum Series بالطريقة السهلة
https://www.youtube.com/watch؟v=J4QBVxya7c4
إذا كانت هناك نصيحة واحدة لنأخذها من Ben ، فستكون التخلص من التعليمات المقدمة ، والتي يقول إنها معقدة للغاية. بعد ذلك ، بدلاً من قياس موضع شريحة التثبيت الخلفية كعنصر منفصل ، والذي يمكن أن يؤدي إلى أخطاء ، يناسبها على الشريحة ثم ضع الوحدة بأكملها حيث تحتاج إلى الذهاب في الخزانة. ثم ، قم بإصلاح مقدمة الوحدة ، واربع الشريحة ، وإصلاح الظهر. العملية سريعة وسهلة. إن بناء الشرائح لدرجة أنه يوجد القليل من “غرفة التذبذب” ، لذلك حتى لو كنت جزءًا من الكسر ، فسيظلون على ما يرام.
الخطوة التالية هي إرفاق آليات الإطلاق بجانب السفلي من الدرج. أخيرًا ، تحتاج إلى حفر ثقوب في الجزء الخلفي من الدرج لقبول تركيبات الشرائح الخلفية. مرة أخرى ، إنه شيء يمكن قياسه ، ولكن يمكنك أيضًا اندفاع الدرج ضد الشريحة عدة مرات لصنع علامة. إنها متشدقة بعض الشيء ، لكن شرائح درج Blum صعبة بما يكفي لأخذها ، والعلامة التي يتركها توفر محاذاة مثالية مع فرصة للخطأ. العملية برمتها واضحة بشكل ملحوظ ، والأهم من ذلك ، أنها دقيقة أيضا. خلاف ذلك ، في مقطع الفيديو الخاص به على YouTube ، يتحدث بن عن صناديق الدرج التي يبنيها لمجلس الوزراء المخصص. إذا كنت تبحث عن الاختراقات لبناء أدراج متينة بسهولة أكبر ، فإن الأمر يستحق الساعة.
لماذا يحب الناس شرائح درج بلوم
سيعتمد حجم الشريحة الذي تستخدمه بالكامل على المشروع ، ولكن يمكنك التفكير في شيء مثل شريحة Blum Tandem Plus Blumotion. وهي متوفرة من 9 بوصات إلى 21 بوصة ، مما يوفر التنوع الذي تحتاجه لمجموعة واسعة من أحجام الأدراج. تنزلق بسلاسة للغاية ، وتأتي مع آلية ناعمة عن قرب ، وتوفر سعة تحميل ثابتة 100 رطل.
ليس من الصعب معرفة سبب حب الناس لهم ، لكننا أردنا بعض التعليقات من عملاء العالم الحقيقي. لقد فحصنا أمازون وفي أخصائي الأعمال الخشبية والأجهزة ، Rockler. التعليقات مثل ، “الأفضل في السوق … قوي وسلس” شائعة. على الرغم من أنها ليست رخيصة ، إلا أن “يستحق السعر” كان ما يعتقده معظم الناس. ولوحظ أيضًا أنه تم تضمين “كل ما يحتاج إلى تثبيت” ، حتى البراغي لإرفاقها. على الرغم من أن شخصًا أو شخصين اتفقوا مع بن على أن “التعليمات يصعب فهمها للغاية” ، فإن لديك الآن الحل الأمثل. لذا ، إذا كنت ستذهب إلى أدراج DIY أو أرفف السحب ، فيجب أن تكون شرائح Blum Undermount Rermer اعتبارًا جادًا. والآن لديك بعض النصائح الذكية لجعل تثبيتها نسيم.