أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كانت الأواني الزجاجية في الهواء الطلق مقاومة حقًا

عند التحضير لاستضافة حفلات الصيف ، يجب أن تكون على دراية بالأواني الزجاجية التي ستستخدمها للإعداد الخارجي. إذا كان زجاجًا حقيقيًا ، فمن المحتمل أن يتعين عليك التعامل مع شظايا حادة منتشرة عبر الخرسانة أو الحصى عندما يصطدم الضيف بطريق الخطأ أو يسقط كوبًا. في هذه الحالة ، يصبح التنظيف مرهقًا وخطيرًا لأن القطع يمكن أن تسقط مباشرة في الشقوق. ومع ذلك ، إذا كنت ستختار أدوات الشرب الخاطئة ، فإن الأسوأ الذي عليك التعامل معه هو التقاط فنجان سليم ومسح السائل المنسكب.
تم تصميم الأواني الزجاجية المقاومة للحافة بشكل أساسي للاستخدام في الهواء الطلق. على الرغم من أن مصطلح “الأواني الزجاجية” قد يشير إلى زجاج فعلي ، إلا أن أكواب مكافحة التحطيم مصنوعة عادةً من مواد تشبه الزجاج الحقيقي بشكل وثيق. المواد الأكثر استخدامًا في إنتاج أدوات المشروب المقاومة للتأثير هذه هي التريتان من البلاستيك والأكريليك والبولي. نظرًا لأن هذه المواد متينة وواضحة ، يمكن تصميمها لتبدو وكأنها نظارات شرب أصلية.
في معظم الأوقات ، من الصعب إخبار الأواني الزجاجية Faux بصرف النظر عن الأواني الزجاجية الحقيقية من خلال النظر إليها. ولكن يشبه إلى حد كبير أن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت أكواب النبيذ الفاخرة التي تتطلع إليها في المتجر عالية الجودة ، فهناك حيل لتحديد ما إذا كانت الأواني الزجاجية في يدك مقاومة للتحطم أم لا. أسهلهم هو التحقق من الملصق والبحث عن كلمات وصفية مثل “تحطيم” أو “مقاومة تحطيم” أو “مقاومة”. يشير وجود أي منهم إلى أن العنصر مصنوع لتحمل القطرات أو التعامل الخشن دون كسر ، على عكس الزجاج الحقيقي.
كيف تعرف ما إذا كانت مقاومة للتشويش بدون ملصق
لنفترض أن العلامة مفقودة أو تلاشى ؛ لا تزال هناك طرق لتحديد ما إذا كان حامل المشروبات الذي لديك مصنوعًا من البلاستيك المقاوم للمقاومة أو الزجاج الفعلي. أولا ، تحقق من الوزن. يميل الزجاج إلى أن يكون أثقل وأكثر صلابة في اليد مقارنة بالمواد البلاستيكية. ستعرف ما إذا كان الكأس التي تمسك بها هو الزجاج المزيف إذا كان أخف بشكل ملحوظ. بعد ذلك ، فحص الحواف أو اللحامات. غالبًا ما يكون للبلاستيك المصبوب خطوطًا باهتة أو حافات أقل دقة ، في حين أن الزجاج الحقيقي له تشطيب سلس.
هناك طريقة أخرى لتمييز نوع الأواني الزجاجية التي لديك عن طريق اختبار صوتها. اضغط على جانب الكأس واستمع إلى حلقة متميزة واضحة تشبه الجرس لعلم أنها زجاجية أصيلة. إذا كان ينتج صوتًا أكثر نزوحًا وأكثر نعومة بدون رنين ، فهو مصنوع من البلاستيك. أخيرًا ، لاحظ كيف يتفاعل مع درجة الحرارة. يشعر Glass الحقيقي باللمس أكثر من البلاستيك عندما يتعرض للبيئات الباردة. يمكنك وضع فنجانك في الثلاجة لاختبار هذا.
إذا كنت تخطط للاستثمار في الأواني الزجاجية المضادة للمحطمة لتضمينها في أساسياتك الترفيهية للتجمعات الخارجية ، ففكر في اختيار تلك المصنوعة من البلاستيك التريتان. تقول عدة مصادر إنها الخيار الأكثر أمانًا بين المواد البلاستيكية لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل BPA أو BPS. الأكواب المصنوعة من بلاستيك تريستان هي أيضًا نفس الوزن ، والشعور ، وتبدو كزجاج حقيقي ، لكن ليس من السهل كسرها.