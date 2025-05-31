أسهل 7 خضروات يمكنك زراعتها الآن في حديقة منزلك

مع حلول شهر مايو، تبدأ حقًا موسم الزراعة الصيفية. فالتربة تدفأ تدريجيًا، ويقل خطر الصقيع، وتطول ساعات النهار، مما يجعل الظروف مثالية لإنبات البذور حتى للمبتدئين. سواء كان لديك حديقة واسعة، أو شرفة، أو حتى حوض صغير على النافذة، هناك خضروات سهلة وسريعة النمو يمكنك البدء بزراعتها الآن لتحصد محصولًا وفيرًا خلال الصيف.

الكوسا: خيار مضمون ومنتج

تُعد الكوسا من الخضروات التي لا غنى عنها في أي حديقة عائلية. تنمو بسرعة، وتنتج ثمارًا متكررة يمكن حصادها كل يومين إلى ثلاثة أيام في موسمها. تحتاج إلى شمس ساطعة، وحرارة معتدلة، وتربة غنية.

يمكنك زراعة بذورها مباشرة في الأرض، بوضع 2 إلى 3 بذور في حفرة واحدة، على مسافة متر بين كل نبتة وأخرى. لا تنسَ ريها بانتظام وتغطية الأرض بـنشارة للحفاظ على الرطوبة. نبات واحد يمكن أن ينتج من 5 إلى 10 كيلوجرامات خلال الموسم!

الخس: سريع النمو وسهل الحصاد

من أسرع الخضروات نموًا، حيث يمكن حصاد الأوراق بعد 20 إلى 30 يومًا من الزراعة. ينمو الخس الذي يُقطف ورقة ورقة بشكل مستمر، مما يسمح بحصاد طويل الأمد. يفضل التربة الباردة والخفيفة، والري المنتظم مع توفير الظل خلال ساعات الظهيرة الحارة.

الفجل: خيار مثالي للمبتدئين

الفجل من الخضروات التي تزرع لتحصد بسرعة، حيث يمكن قطفه بعد 3 أسابيع من الزراعة. لا يحتاج إلا إلى تربة خفيفة، وضوء مناسب، ورطوبة مستمرة. إذا قمت بزراعة دفعات متتالية كل 10 أيام، ستتمكن من الاستمتاع به طوال الصيف.

البنجر: خضار ملونة وسهلة العناية

رغم أنه يُهمل أحيانًا، إلا أن البنجر من الخضروات التي تنمو بسهولة ومقاومة للحرارة. تزرع بذوره مباشرة في الأرض مع ترك مسافات مناسبة بين الشتلات. لا يحتاج إلى رعاية كثيرة، ويمكنك أيضًا استخدام أوراقه الطرية في السلطات.

الفاصولياء القزمة: منتجة وسريعة

الفاصولياء القزمة مثالية للزراعة في بداية مايو، فهي لا تحتاج إلى تعريش، وتنمو بسرعة وتثمر خلال 60 يومًا تقريبًا. تزرع في تلال أو صفوف في تربة دافئة، مع ري معتدل. تناسب الحدائق الصغيرة جدًا لأنها كثيفة الإنتاج.

الخيار: نكهة الصيف المنعشة

الخيار من الخضروات المحببة والتي تحتاج إلى دفء ورطوبة. ازرعه عند قاعدة سياج أو تعريشة حيث يمكن أن يتسلق. يحتاج إلى ري منتظم وتقليم منتظم للثمار لجعلها طرية وحلوة.

البازلاء: نبات متسلق ومنتج

البازلاء التي تُأكل حبوبها كاملة مناسبة للزراعة في بداية مايو، خاصة في المناطق المعتدلة. تنمو بسرعة وتحب التربة الباردة نسبيًا. لا تتطلب رعاية معقدة وتناسب الأجواء الربيعية.