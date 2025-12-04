أسوأ أغنية لفرقة Guns N ‘Roses على الإطلاق هي حريق غريب في القمامة، ويوافق موقع Reddit على ذلك

كل منهم. جميع أغاني Guns N ‘Roses (GNR) التي تكون فيها صرخات Axl Rose فظيعة. قاسية جدا؟ حسنًا، حسنًا. انها ليست في الواقع كل منهم. أغنية “November Rain” وحدها هي أغنية ميلودرامية ورائعة مناسبة للمسرح الموسيقي، وصولاً إلى Slash وهو يعزف منفردًا على جيتاره المنفصل خارج الكنيسة في الفيديو الموسيقي. حققت نجاحات كبيرة مثل “Appetite for Destruction” مثل “Welcome to the Jungle” و”Sweet Child O’ Mine” نجاحًا كبيرًا لسبب بغض النظر عن مدى المبالغة في تقديره. وسيكون هناك دائمًا مستمعون يعتبرون أنفسهم أصدق المعجبين لأن “الديمقراطية الصينية” كانت أفضل ألبومات GNR وأكثرها تفوقًا على الإطلاق، أو أيًا كان. ولكن يمكننا أن نتفق جميعًا على أن GNR أيضًا صنعت الكثير من الأشياء الكريهة.
إن الكتالوج الكامل لـ GNR الكريهة واسع جدًا بحيث لا يمكن الخوض فيه هنا ولكنه يتضمن أغانٍ مثل “ABSUЯD،” والتي بدون R العكسي لا تزال، أم … سخيفة. ما هي الفرقة التي كتبتها مرة أخرى، ولماذا تبدو روز كمغنية بريت روك؟ في هذه الأثناء، تعتبر أغنية “Get in the Ring” من “Use Your Illusion II” مبتذلة جدًا لدرجة أنك قد تنسى تشغيلها أثناء الاستماع الأول. “Shotgun Blues” من نفس الألبوم هي أغنية مروعة من الدرجة الخامسة تشبه أغنية “البلوز” ولا تحتوي على أي شيء من “البلوز” في عنوانها. تبدو أغنية “Riad N’ The Bedouins” من “Chinese Democracy” وكأن GNR تقلد نفسها، بشكل سيئ، مع بعض غناء الورد الذي لا يطاق. يمكننا أن نستمر، لكنك تفهم هذه النقطة.
لكن لا داعي للخوف، لأن أحد مسارات GNR يتفوق على البقية باعتباره الأسوأ. لن يواجه هؤلاء المعجبون الحقيقيون الذين ذكرناهم سابقًا، سواء على موقع Reddit أو غيره، وجميع المعجبين غير الرسميين، أي مشكلة في التنبؤ بالأغنية التي نعنيها. مرحبًا بكم في “عالمي”، العالم الذي لا يريد أحد أن يكون فيه.
ابق خارج عالمي
إن “عالمي” يتقلب بشكل فظيع، وهذه هي الطريقة الأسهل لوصف الأمر. إنه حريق غريب في سلة المهملات في نهاية عام 1991 بعنوان “Use Your Illusion II”، حيث تم رفع السينث والطبول من أغنية “Army of Me” لبيورك (أغنية ممتازة) ومشوهة بغناء من الدرجة الأولى، وغناء ساخر يذكرنا بأغنية ديف موستين “Hello، me، meet the real me” من “Sweating Bullets” (بواسطة Megadeth). هل من المفترض أن تكون أغنية “My World” أغنية حقيقية، وليست مجرد فاصل غريب يستمر لأقل من 90 ثانية ويتضمن تدريجيًا المزيد والمزيد من الأنينات المغردة؟ (بالمناسبة، هذه “الأهات المغردة” هي السبب وراء عدم قدرتنا على تشغيل الأغنية لك – إذا كنت تقرأ هذا في العمل أو أثناء عشاء عائلي – لذا يرجى الاستمتاع بصورة Axl Rose أعلاه بدلاً من ذلك.) ما الذي كان يفكر فيه Axl Rose وSlash والأولاد؟
حسنا، خمن ماذا؟ روز فقط هي التي كانت تفكر في هذا المسار، أو لا تفكر، إذا أردت ذلك. “My World” هو نتيجة مباشرة لرغبة روز في ركوب موجة الموسيقى الصناعية التي كانت تدفعها مجموعات مثل Nine Inch Nails (NIN). كما اقتبس عنه Ultimate Classic Rock من عام 1992، وهو العام الذي تلا ظهور “Use Your Illusion II”، كان روز وأعضاء الفرقة الآخرون “يجلسون وهم يشعرون بالملل قليلاً.” لقد أراد أن يفعل شيئًا تجريبيًا وغير تقليدي، وبعد ثلاث ساعات كان لديهم “عالمي”. ويا صبي، هل يبدو الأمر كذلك.
وهذا ليس رأينا فقط أيضًا. يتفق حشد Reddit الموجود على موقع GNR الفرعي بشكل أو بآخر على أن “My World” هو أكثر قمامة قمامة GNR، مع وجود بعض القيم المتطرفة المنتشرة هنا وهناك. من المؤكد أن استخدام Reddit كمصدر للمصداقية في أي مجال هو أمر طويل للغاية. Reddit هو الممثل الوحيد لعينة الأشخاص الذين يشعرون أن الآخرين يهتمون بما يقولونه على Reddit. لكن لا يزال يتعين على “روز” ورفاقها أن يعرفوا، بطريقة أو بأخرى، في مكان ما، أنه لا يوجد معجب يرغب في تكرار “My World”.
تسبب My World في حدوث صدع دائم في الفرقة
على الرغم من كونها جريمة لحظية ضد الإنسانية، إلا أن أكسل روز لم يقصد أبدًا أن يكون “My World” مسارًا لمرة واحدة. كان يقصد أن يكون ذلك مؤشرًا على تحول عام في أسلوب موسيقى GNR نحو “المزيد من الأشياء الصناعية”، كما يقتبس Ultimate Classic Rock (UCR) عازف الجيتار السابق في GNR جيلبي كلارك. لماذا تفعل هذا؟ ليس لدي أي فكرة، باستثناء خسارة جمهور GNR بأكمله. بالمناسبة، حل كلارك محل عازف الجيتار إيزي سترادلين، الذي لم يكن متدرجًا في خط “My World” على الإطلاق. “لقد استمعت إليه وفكرت، ما هذا بحق الجحيم؟”، نقلاً عن UCR. ترك سترادلين الفرقة بعد شهرين، ليس فقط بسبب أغنية “My World”، ولكن لأن روز دفعت المدخلات الإبداعية لأي شخص آخر.
ولحسن الحظ، تبين أن “My World” كان ألبومًا منفردًا، بغض النظر عن أن الألبوم التالي لـ GNR، “Chinese Democracy” كان شبه تجريبي (فيما يتعلق بـ GNR). لكنها على الأقل بدت مثل الموسيقى، على عكس “عالمي”. كان أيضًا الألبوم الأخير للفرقة، بغض النظر عن أنه لا يزال لديهم أكثر من 35 مليون مستمع شهريًا على Spotify وجولة في أمريكا الشمالية وأوروبا عام 2026 والتي ستحرج روز مرة أخرى بلا شك. (لقد قضى الناس يومًا ميدانيًا بصوته مؤخرًا).
استغرقت حفلات GNR الأخيرة ثلاث ساعات طويلة لكل منها. هذا وقت كافٍ لتشمل حرائق القمامة مثل “عالمي”. لكن، دعونا نأمل أن يلتزموا بالأغاني التي يرغب المعجبون في سماعها والتي جعلتهم مشهورين، وليس الأشياء التي اعتقدوا أنهم يريدون أن يكونوا عليها والتي مزقتهم.