أسوأ أغنية لفرقة Guns N ‘Roses على الإطلاق هي حريق غريب في القمامة، ويوافق موقع Reddit على ذلك

كل منهم. جميع أغاني Guns N ‘Roses (GNR) التي تكون فيها صرخات Axl Rose فظيعة. قاسية جدا؟ حسنًا، حسنًا. انها ليست في الواقع كل منهم. أغنية “November Rain” وحدها هي أغنية ميلودرامية ورائعة مناسبة للمسرح الموسيقي، وصولاً إلى Slash وهو يعزف منفردًا على جيتاره المنفصل خارج الكنيسة في الفيديو الموسيقي. حققت نجاحات كبيرة مثل “Appetite for Destruction” مثل “Welcome to the Jungle” و”Sweet Child O’ Mine” نجاحًا كبيرًا لسبب بغض النظر عن مدى المبالغة في تقديره. وسيكون هناك دائمًا مستمعون يعتبرون أنفسهم أصدق المعجبين لأن “الديمقراطية الصينية” كانت أفضل ألبومات GNR وأكثرها تفوقًا على الإطلاق، أو أيًا كان. ولكن يمكننا أن نتفق جميعًا على أن GNR أيضًا صنعت الكثير من الأشياء الكريهة.

إن الكتالوج الكامل لـ GNR الكريهة واسع جدًا بحيث لا يمكن الخوض فيه هنا ولكنه يتضمن أغانٍ مثل “ABSUЯD،” والتي بدون R العكسي لا تزال، أم … سخيفة. ما هي الفرقة التي كتبتها مرة أخرى، ولماذا تبدو روز كمغنية بريت روك؟ في هذه الأثناء، تعتبر أغنية “Get in the Ring” من “Use Your Illusion II” مبتذلة جدًا لدرجة أنك قد تنسى تشغيلها أثناء الاستماع الأول. “Shotgun Blues” من نفس الألبوم هي أغنية مروعة من الدرجة الخامسة تشبه أغنية “البلوز” ولا تحتوي على أي شيء من “البلوز” في عنوانها. تبدو أغنية “Riad N’ The Bedouins” من “Chinese Democracy” وكأن GNR تقلد نفسها، بشكل سيئ، مع بعض غناء الورد الذي لا يطاق. يمكننا أن نستمر، لكنك تفهم هذه النقطة.

لكن لا داعي للخوف، لأن أحد مسارات GNR يتفوق على البقية باعتباره الأسوأ. لن يواجه هؤلاء المعجبون الحقيقيون الذين ذكرناهم سابقًا، سواء على موقع Reddit أو غيره، وجميع المعجبين غير الرسميين، أي مشكلة في التنبؤ بالأغنية التي نعنيها. مرحبًا بكم في “عالمي”، العالم الذي لا يريد أحد أن يكون فيه.