أسوأ جولات الوداع من فرق الثمانينات

لقد حلم موسيقيو الروك الطموحون من كل جيل بأن يكونوا ضمن فرقة موسيقية ناجحة: يتجولون حول العالم، ويكسبون الملايين، ويستمتعون بتملق الملايين من المعجبين. لكن الحقيقة هي أن الحياة في الفرقة ليست سهلة دائمًا. بصرف النظر عن كونها جولة ممتعة في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تكون الجولات مرهقة للغاية، حتى أن المحاربين القدامى المتمرسين في الطريق يجدون أنفسهم يكافحون من أجل قضاء 24 ساعة يوميًا حول نفس الأشخاص الذين يؤدون معهم ليلة بعد ليلة.
ليس من المستغرب، لسبب أو لآخر، أن تقرر الأعمال الموسيقية في مرحلة ما أنه قد يكون من المفيد إيقافها يومًا ما. بالنسبة للبعض، من الواضح أن الفرقة لم تعد تسير في نفس الاتجاه، بينما بالنسبة للآخرين، يمكن أن تجبر المشكلات الطبية أو الشخصية الفرقة على توديع قاعدتها الجماهيرية. في بعض الحالات المذكورة أدناه، ليس لدى الأفعال المعنية أدنى فكرة عن أن الجولة المعنية هي وداع على الإطلاق؛ وبدلاً من ذلك، يصبح الأمر واضحًا فقط بعد فوات الأوان. فيما يلي بعض جولات الوداع لفنانين كانوا كبارًا في الثمانينيات، والتي – سواء كان ذلك بسبب الصراع الداخلي، أو التراجع عن الوداع نفسه، أو، بشكل مفجع، اعتلال صحة فناني الأداء – لم تكن بمثابة وداع جيد كما كان المعجبون يأملون أن يكونوا كذلك.
أوزي أوزبورن – لا مزيد من الجولات (1992)
واصل مغني Black Sabbath السابق مسيرته المهنية الناجحة منفردًا بعد طرده من Sabbath في عام 1979، وبعد ذلك قام بجولات متكررة مع فرقته الموسيقية الخاصة، المعروفة باسم Blizzard of Ozz. بحلول التسعينيات، كان عازف الجحيم السابق قد تغلب على مشاكل إدمانه وكان يستمتع بفترة من الرصانة جعلته يعيد النظر في أسلوب حياته في موسيقى الروك أند رول. تم تشخيص إصابة أوزي، الذي كان في أوائل الأربعينيات من عمره فقط، بمرض التصلب المتعدد بشكل خاطئ، وقال إنه سيتقاعد لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.
بعنوان جولة “No More Tours”، قال Ozzy وداعًا لمعجبيه على مدار 64 موعدًا، ولكن في حين أن المغني الأسطوري لم يفقد سوى القليل من سحره، كانت العروض بشكل عام مخيبة للآمال إلى حد ما، حيث اشتكى المعجبون من أن قائمة الأغاني استمدت بقوة من ألبوم استوديو “No More Tears” للعام السابق، بدلاً من الكلاسيكيات من عقد سابق. كان هناك أيضًا بعض الجدل خلال الموعدين الأخيرين من الجولة عندما رفض روني جيمس ديو، الذي كان يدعم Ozzy باعتباره المغني الرئيسي الجديد لـ Black Sabbath في الجولة (كان Sabbath هو عمل الدعم)، الصعود إلى المسرح، وتم استبداله بروب هالفورد من يهوذا بريست.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للجدل من ذلك هو تحول Ozzy الفوري تقريبًا عن تقاعده، حيث أعلن المغني أنه سيعود إلى مهنة الموسيقى بدوام كامل بعد ثلاث سنوات فقط من خلال جولة “Retirement Sucks”. إن تقويض وداعه كان بلا شك بمثابة نقطة إحباط للجماهير التي تلقت ضربة مالية للوصول إلى أحد العروض في ما تم وصفه بأنه جولته الأخيرة على الإطلاق. ومع ذلك، قد يتم نسيان كل ذلك الآن، حيث تم الترحيب بالحفل النهائي الفعلي لـ Ozzy في عام 2025 باعتباره نجاحًا كبيرًا.
الشرطة – التزامن (1983)
بحلول أوائل الثمانينيات، برزت الفرقة البريطانية The Police كواحدة من أكبر الأعمال الموسيقية في العالم، مع عدد كبير من الأغاني الفردية والألبومات الكلاسيكية التي حطمت المخططات والتي مزجت بخبرة بين تأثيرات البوب والروك والبانك والريغي والجاز لأعضائها الثلاثة. على الرغم من ظهورها خلال انفجار البانك في السبعينيات، كانت الشرطة عبارة عن جماعة مصقولة ومحترفة، وأثبت أعضاؤها – مؤلف الأغاني الرئيسي وعازف القيثارة والمغني ستينج، وعازف الجيتار وكاتب الأغاني آندي سمرز، وعازف الدرامز ستيوارت كوبلاند – معجزة كعمل حي من ثلاث قطع قادر على توليد جدار صوتي ساحر.
كان ألبوم “Syncronicity” لعام 1983 هو المكان الذي وصلت فيه الفرقة إلى ذروتها التجارية، حيث وصل الرقم القياسي إلى المرتبة الأولى في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأصبح عدد قليل من أغانيها الفردية، بما في ذلك “Every Breath You Take”، من كلاسيكيات الراديو. دعمت الشرطة الألبوم بجولة عالمية هائلة، أكبر حفل موسيقي لها، في ملعب شيا، شهدوا أداء مجموعتهم الخالية من العيوب أمام حشد تم بيعه بالكامل من 70 ألف معجب. في تلك اللحظة، كانت فرقة الشرطة أكبر فرقة موسيقية في العالم، وبدا أنها ستهيمن على موسيقى البوب لبقية العقد.
لكن لم يعلم المعجبون أنه خلال هذا الحفل بالتحديد، قرر ستينج أن هذه ستكون جولة وداع الشرطة. إدراكًا منه أن ذروتها التجارية لا يمكن تجاوزها، ووسط العداء المستمر بين أعضاء الفرقة سواء في الاستوديو أو على خشبة المسرح، اتخذ ستينج قرارًا خاصًا بأن الشرطة ستنتهي بعد الجولة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية. ومع ذلك، مع وجود أكثر من 100 موعد متبقي، كان التوتر بين أعضاء الفرقة شديدًا، وبينما كانت الفرقة تضخ الأغاني ليلة بعد ليلة لآلاف المعجبين، دخلت “Synchronicity” في أسطورة الموسيقى باعتبارها واحدة من أكثر جولات الوداع سوءًا على الإطلاق.
موتلي كرو – الجولة النهائية (2014-15)
هناك عدد قليل من الفرق الموسيقية في تاريخ موسيقى الروك التي اشتهرت بأنها متداعية مثل Motley Crüe، وهي فرقة موسيقى الشعر الميتال المحببة للحفلات في الثمانينيات والتي كانت مذهب المتعة في ذروة شهرتها أسطورية. في حين أن الاحتفال مع موتلي كرو ربما كان حلم العديد من محبي موسيقى الروك في ذلك العصر، إلا أن الحقيقة هي أن أعضاء الفرقة كانوا يعانون من الإدمان، مما أدى إلى تفككهم في نهاية المطاف في العقود التي تلت ذلك. بحلول منتصف عام 2010، كانت الفرقة تتوقع النهاية بالفعل، وخططت للقيام بجولة وداع ضخمة لمنح معجبيها لقطة أخيرة من متعة الشعر المعدني قبل اختفاء فينس نيل ونيكي سيكس وميك مارس وتومي لي في غروب الشمس.
اغتنم المعجبون فرصة اللحاق بـ Motley Crüe للمرة الأخيرة، وازدادت الإثارة عندما انتشرت الأخبار عن أن الأسطورية Alice Cooper ستكون العرض الافتتاحي لـ “The Final Tour”. جاء العرض الافتتاحي في 2 يوليو 2014، في غراند رابيدز، ميشيغان، وبعد أن قدم كوبر الدائم الخضرة للجمهور أداءً احترافيًا ومسرحيًا نموذجيًا، تم إعداد المسرح لـ Crüe ليُظهر للعالم أنهم ما زالوا يمتلكون ذلك. لسوء الحظ، هذا لم يحدث.
بدلاً من ذلك، كان العرض كارثيًا، حيث نسي مارس أجزاء الجيتار، وتعطلت مجموعة الطبول الخاصة بـ Lee، والعديد من فترات التوقف المؤقتة التي قتلت الزخم وأثارت صيحات الاستهجان من الجمهور. على الرغم من أن المراجعات من المحطات اللاحقة في الجولة كانت أكثر إيجابية – عملت الفرقة بلا شك على تنظيم عرضها المسرحي – ألقى العرض الأول بظلاله الطويلة على جولة الوداع، والتي، على أي حال، أثبتت أنها ليست جولة وداع على الإطلاق، حيث يواصل Motley Crüe تقديم العروض اليوم.
موتورهيد – جولة ليمي الأخيرة (2015)
عندما يعاني نجوم الروك – الذين غالبًا ما يعتبرهم معجبوهم آلهة – من اعتلال صحتهم، يمكن أن يكون الأمر مفجعًا للغاية، وفي عام 2015، كان على عشاق موسيقى الميتال أن يتعاملوا مع المشهد المزعج ليمي، المغني الشرس في فرقة Motörhead الأسطورية، وهو يفقد صحته أمام أعينهم. وكانت الفرقة تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها وإصدار ألبومها الجديد “XXX: Bad Magic” بجولة هائلة، ومن المقرر إضافة مواعيد أخرى بعد مجموعة من التواريخ الأوروبية في بداية العام.
لكن الحقيقة هي أنه على الرغم من إنتاجه الغزير من حيث الحفلات والتسجيلات، كان ليمي يكافح لبعض الوقت، مع إلغاء عرض في عام 2013 ينذر بإلغاء عدة مرات بعد ذلك بعامين، وحالات اضطر فيها ليمي إلى مغادرة المسرح، واعتذر للجمهور بأنه لم يتمكن من الاستمرار. في هذا الوقت تقريبًا، خضع لعملية جراحية لتثبيت جهاز مزيل الرجفان.
ومع ذلك، استمر في التأرجح بأفضل ما يستطيع. أقيم العرض الأخير للمرحلة الأولى من الجولة في برلين، ألمانيا، في 11 ديسمبر، وتبين أنها آخر مرة يصعد فيها Lemmy إلى المسرح. ظل الروك متحديًا، وهو يعوي غناءه بكل ما لديه. في 26 ديسمبر، تم تشخيص إصابته بالسرطان وتوفي بعد يومين، بعد أن كان ملتزمًا بفرقته حتى النهاية.