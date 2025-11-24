أسوأ جولات الوداع من فرق الثمانينات

واصل مغني Black Sabbath السابق مسيرته المهنية الناجحة منفردًا بعد طرده من Sabbath في عام 1979، وبعد ذلك قام بجولات متكررة مع فرقته الموسيقية الخاصة، المعروفة باسم Blizzard of Ozz. بحلول التسعينيات، كان عازف الجحيم السابق قد تغلب على مشاكل إدمانه وكان يستمتع بفترة من الرصانة جعلته يعيد النظر في أسلوب حياته في موسيقى الروك أند رول. تم تشخيص إصابة أوزي، الذي كان في أوائل الأربعينيات من عمره فقط، بمرض التصلب المتعدد بشكل خاطئ، وقال إنه سيتقاعد لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

بعنوان جولة “No More Tours”، قال Ozzy وداعًا لمعجبيه على مدار 64 موعدًا، ولكن في حين أن المغني الأسطوري لم يفقد سوى القليل من سحره، كانت العروض بشكل عام مخيبة للآمال إلى حد ما، حيث اشتكى المعجبون من أن قائمة الأغاني استمدت بقوة من ألبوم استوديو “No More Tears” للعام السابق، بدلاً من الكلاسيكيات من عقد سابق. كان هناك أيضًا بعض الجدل خلال الموعدين الأخيرين من الجولة عندما رفض روني جيمس ديو، الذي كان يدعم Ozzy باعتباره المغني الرئيسي الجديد لـ Black Sabbath في الجولة (كان Sabbath هو عمل الدعم)، الصعود إلى المسرح، وتم استبداله بروب هالفورد من يهوذا بريست.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للجدل من ذلك هو تحول Ozzy الفوري تقريبًا عن تقاعده، حيث أعلن المغني أنه سيعود إلى مهنة الموسيقى بدوام كامل بعد ثلاث سنوات فقط من خلال جولة “Retirement Sucks”. إن تقويض وداعه كان بلا شك بمثابة نقطة إحباط للجماهير التي تلقت ضربة مالية للوصول إلى أحد العروض في ما تم وصفه بأنه جولته الأخيرة على الإطلاق. ومع ذلك، قد يتم نسيان كل ذلك الآن، حيث تم الترحيب بالحفل النهائي الفعلي لـ Ozzy في عام 2025 باعتباره نجاحًا كبيرًا.