أسوأ مكان تضع فيه الميكرو-أمواج في المطبخ

الميكروويف جهاز أصبح جزءًا من حياتنا اليومية، فهو يختصر الوقت ويسهّل الكثير من المهام. لكن ما لا ينتبه له الكثيرون هو أن مكان وضعه في المطبخ قد يحوّله من أداة عملية إلى مصدر خطر حقيقي. اختيار الموقع الخاطئ قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو حتى إلى حوادث غير مرغوبة.

ما لا يجب وضعه داخل الميكروويف

رغم أن الأمر يبدو بديهيًا، إلا أن بعض الاستخدامات الخاطئة تتكرر كثيرًا. إليك قائمة بما يجب منعه تمامًا:

الألومنيوم والأجسام المعدنية : تسبب شررًا قد يتطور إلى حريق.

إسفنجة جافة : قد تشتعل خلال ثوانٍ إذا لم تكن رطبة.

عبوات بلاستيكية معينة : قد تذوب وتطلق مواد ضارة.

طعام مكشوف : يؤدي إلى انفجارات صغيرة وبقايا متناثرة في كل مكان.

أوانٍ قديمة تحتوي على رصاص: قد تتفاعل وتطلق مواد سامة.

شخصيًا، أتذكر صديقة وضعت ملعقة معدنية في وعاء زجاجي داخل الميكروويف. في ثوانٍ، امتلأ المطبخ بشرر صغير أثار فزعها. درس عملي لا يُنسى!

أسوأ مكان لوضع الميكروويف

أكبر خطأ يقع فيه كثيرون هو وضع الجهاز بجوار الحوض أو غسالة الصحون. الرذاذ المائي أو حتى بخار متصاعد قد يسبب تلفًا أو قصرًا كهربائيًا. نقطة أخرى لا تقل أهمية: التهوية. الميكروويف يحتاج إلى فراغ ليعمل بشكل صحيح. وضعه ملتصقًا بالحائط أو داخل خزانة ضيقة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارته وتعطل مبكر.

أفضل خيارين لتثبيت الميكروويف هما:

على مستوى العين داخل خزانة مخصصة أو وحدة معلقة: آمن وسهل الاستخدام، خاصة عند إخراج الأطباق الساخنة.

على سطح العمل إذا كان الاستخدام متكررًا، مع مراعاة ترك مسافة عن الموقد والحوض لتفادي أي مخاطر.

مرة، في بيت عائلي، وُضع الميكروويف داخل خزانة صغيرة دون تهوية. بعد أشهر قليلة فقط، تعطّل الجهاز بالكامل. كان الدرس واضحًا: المكان يحدد عمر الجهاز.

كيف تحافظ على الميكروويف ليدوم أطول؟

العناية بالجهاز لا تقل أهمية عن مكانه. إذا اتبعت بعض الخطوات البسيطة، ستطيل عمره وتحافظ على أدائه:

تنظيفه من الداخل بعد كل استخدام بمحلول ماء وخل أبيض لإزالة الروائح والبقع.

غسل الصينية الدوارة بانتظام لأنها تجمع بقايا الطعام.

التأكد من أن فتحات التهوية غير مسدودة.

تجنب الأوعية المعدنية أو المواد غير المخصصة للميكروويف.

العناية المنتظمة لا تحافظ فقط على الجهاز، بل تضمن طعامًا يُسخّن بسرعة وبأمان.

كلمة أخيرة

الميكروويف قد يكون صديقًا مثاليًا في المطبخ، لكن بشرط التعامل معه بوعي. المكان الصحيح، الاستخدام السليم، والتنظيف الدوري، هي مفاتيح الحفاظ على جهازك لأطول فترة ممكنة.

