أسوأ نصيحة طبية من الدكتور أوز والتي لا ينبغي عليك اتباعها بالتأكيد

الدكتور محمد أوز، الذي بدأ كجراح قلب، ذاع صيته لأول مرة عندما بدأ الظهور في برنامج “The Oprah Winfrey Show” في عام 2004. وبعد شعبية تلك المقاطع، ساعدته شركة الإنتاج التابعة لأوبرا، Harpo Productions، في إطلاق برنامج “The Dr. Oz Show”، وهو برنامج يركز على الصحة والطب البديل. ومع ذلك، بعد 13 عامًا من بث برنامجه على الهواء، دخل الطبيب الشهير في السياسة، حيث فشل أولاً في الترشح لمجلس الشيوخ في عام 2022، ثم تم تعيينه لرئاسة مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية في ظل إدارة ترامب الثانية.
على طول الطريق، لم يكن أوز غريباً على الجدل. أثار اهتمامه بالطب البديل انتقادات من الممارسين السائدين. وقد شارك أيضًا في بعض الممارسات التجارية المشكوك فيها. حتى أنه يبدو أنه فقد حظوته لدى أوبرا وينفري، راعيته الأصلية في صناعة الترفيه، مع رفضها تأييده في سباق مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا. إذا نظرنا إلى الوراء في حياته المهنية، فإليك بعضًا من أسوأ النصائح التي قدمها دكتور أوز والتي ربما لا ينبغي عليك اتباعها.
وانتقد الأطباء ترويجه للطب البديل
في مقال افتتاحي لاذع لعدد سبتمبر وأكتوبر 2015 من مجلة ميسوري ميديسين، حمّل ستيفن ديل أوز لترويجه للطب البديل، على الرغم من حقيقة أنه “يفهم بوضوح المنهج العلمي وأهمية العلوم الأساسية والبحث السريري”. وفي إشارة إلى أن ضيوف أوز في برنامجه الحواري السابق تحدثوا عن موضوعات مثل المعالجة المثلية، والوساطة، وعلم القزحية، قال ديل: “إنه شخص يمكنه تصفية ضجيج تأثير الدواء الوهمي أو تمييز حيل الكرنفال البسيطة للمشعوذ. والمشكلة هي أن معظم الناس في جمهوره لا يستطيعون ذلك”.
ذكر ديل كذلك أن مجموعة من 10 أطباء احتجوا على منصب أوز في هيئة التدريس في جامعة كولومبيا بسبب ما اعتبروه افتقاره إلى النزاهة. وكتب ديل: “يعتقد الكثيرون أنه يتسبب في ضرر كبير من خلال منع أو تأخير التشخيص المناسب، وتوفير أمل كاذب، وتشجيع الناس على إهدار المال على علاجات عديمة الفائدة”. “بالنسبة لي، كلما أصبح أكثر سخافة، كلما كان من الأسهل فضح ادعاءاته منطقيا”.
واتهم أوز بمحاولة الاستفادة من مبيعات هيدروكسي كلوروكين
خلال ترشحه لمجلس الشيوخ لعام 2022، تعرض أوز لانتقادات بسبب تضارب محتمل في المصالح عندما أفيد أن لديه مخزون في شركتين للأدوية تصنعان عقار هيدروكسي كلوروكين. وأفيد أيضًا أن أوز شجع إدارة ترامب على دعم دراسة عام 2020 التي كان يمولها حول تأثيرات الدواء على مرضى كوفيد-19. نظرًا لفعاليته غير المثبتة ضد كوفيد-19، كانت هناك مخاوف بشأن ما إذا كان أوز يؤيد الدواء من أجل إفادة نفسه ماليًا (عبر سي إن بي سي).
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من 23 أبريل 2025، فإنها لا توصي باستخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه. واستنادًا إلى الأدلة المتاحة، فإن تأثيره ضئيل جدًا في الوقاية من المرض أو العلاج في المستشفى أو الوفاة. وفي الأشخاص الذين لديهم بالفعل كوفيد-19، لم يثبت أنه يقلل من خطر الوفاة أو الحاجة إلى التهوية الميكانيكية. كما أنه لا يقلل من الوقت الذي يستغرقه استخدام جهاز التنفس الصناعي إذا كان ذلك مطلوبًا.
عند تناوله كإجراء وقائي، قد يزيد الدواء من خطر الآثار الجانبية مثل الإسهال والغثيان وآلام البطن والنعاس والصداع. عند إعطائه كعلاج، وجد أنه قد يزيد من خطر حدوث اضطرابات في ضربات القلب، واضطرابات الدم والليمفاوية، وإصابة الكلى، ومشاكل الكبد، بما في ذلك الفشل.
أثار استثماره في iHerb بعد موافقة leucovorin تساؤلات
وجد أوز نفسه مرة أخرى يواجه اتهامات بوجود تضارب في المصالح في خريف عام 2025 عندما منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مباركتها للوكوفورين (حمض الفولينيك) لعلاج مرض التوحد. وفقًا لمجلة نيوزويك، نشأت هذه المخاوف لأن أوز استثمر في العلامة التجارية للمكملات الغذائية iHerb، التي تبيع حمض الفولينيك. ومع ذلك، قال أوز إنه سيتجرد من أسهمه في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية أن النسخة الطبية من المادة، leucovorin، هي التي تمت الموافقة عليها، وليس المكمل الذي لا يستلزم وصفة طبية والذي تبيعه iHerb.
على الرغم من موافقة ليوكوفورين، تقول منظمة رحمة الأطفال أن هناك “معلومات مضللة كبيرة وخطاب سياسي مبالغ فيه” يحيط بهذا الملحق. لاحظوا أنه على الرغم من أنه واعد، إلا أنه مناسب فقط للمرضى الذين يعانون من نقص حمض الفوليك في الدماغ. وهذا يعني أنه لن ينجح مع جميع الأشخاص المصابين بالتوحد. ويوضحون أيضًا أن الأدلة محدودة وغالبًا ما تعتمد على تقارير الوالدين، لذلك من المهم البدء في العلاج بتوقعات واقعية. قد يكون التحسن محدودًا أو لا يحدث على الإطلاق.
تعليقات أوز حول الاستهلاك الآمن للكحول أخطأت الهدف
في يناير 2026، تلقى أوز مزيدًا من التدقيق عندما ساعد في الكشف عن الهرم الغذائي الجديد لإدارة ترامب، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الأكثر تراخيًا بشأن استهلاك الكحول. وبدلاً من تقديم قيود واضحة على تناول الكحول، فإن الإرشادات الجديدة المربكة بشأن الكحول تنص ببساطة على الشرب باعتدال. وقال أوز للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “الابتعاد بشكل عام عن كأسين للرجال وكأس واحد للنساء – لم تكن هناك بيانات جيدة على الإطلاق تدعم هذه الكمية من استهلاك الكحول”. كما وصف الطبيب الكحول بأنه “مادة تشحيم اجتماعية”، قائلاً إنه يمنح الناس “ذريعة للتواصل والتواصل الاجتماعي، وربما لا يوجد شيء أكثر صحة من قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء بطريقة آمنة” (عبر UPI).
ومع ذلك، يبدو أن توجيهات منظمة الصحة العالمية تتعارض مع نصيحة أوز. يذكرون أنه لا يوجد مستوى آمن لاستهلاك الكحول. لا تشير الأبحاث الحالية إلى وجود حد أدنى لا يوجد تحته خطر الإصابة بالسرطان أو أي آثار ضارة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد دراسات تظهر أن أي فوائد محتملة للشرب الخفيف إلى المعتدل تفوق المخاطر. الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين هو أن المخاطر ترتفع كلما شربت أكثر.