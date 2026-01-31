أسوأ نصيحة طبية من الدكتور أوز والتي لا ينبغي عليك اتباعها بالتأكيد

الدكتور محمد أوز، الذي بدأ كجراح قلب، ذاع صيته لأول مرة عندما بدأ الظهور في برنامج “The Oprah Winfrey Show” في عام 2004. وبعد شعبية تلك المقاطع، ساعدته شركة الإنتاج التابعة لأوبرا، Harpo Productions، في إطلاق برنامج “The Dr. Oz Show”، وهو برنامج يركز على الصحة والطب البديل. ومع ذلك، بعد 13 عامًا من بث برنامجه على الهواء، دخل الطبيب الشهير في السياسة، حيث فشل أولاً في الترشح لمجلس الشيوخ في عام 2022، ثم تم تعيينه لرئاسة مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية في ظل إدارة ترامب الثانية.

على طول الطريق، لم يكن أوز غريباً على الجدل. أثار اهتمامه بالطب البديل انتقادات من الممارسين السائدين. وقد شارك أيضًا في بعض الممارسات التجارية المشكوك فيها. حتى أنه يبدو أنه فقد حظوته لدى أوبرا وينفري، راعيته الأصلية في صناعة الترفيه، مع رفضها تأييده في سباق مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا. إذا نظرنا إلى الوراء في حياته المهنية، فإليك بعضًا من أسوأ النصائح التي قدمها دكتور أوز والتي ربما لا ينبغي عليك اتباعها.