أسوأ وقت في اليوم لقص العشب الخاص بك (ولماذا يهم)

عندما تبحث عن أفضل الأساليب لتسليح العشب بشكل أكثر كفاءة ، فقد تركز على أشياء مثل شحذ شفرة جزازةك بانتظام وتغلب على قصاصات العشب. مثل هذه التقنيات سوف تبقي العشب أكثر صحة وتسمح لك بإنهاء المهمة بشكل أسرع. كجزء من الحفاظ على الكفاءة في روتينك في العشب ، يجب عليك أيضًا تجنب قص العشب في الوقت الخطأ من اليوم.
هناك الكثير من الأسباب التي تشير إلى حقيقة أن القص أول شيء في الصباح – بعد شروق الشمس مباشرة – هو أسوأ وقت لقطع العشب. لا يمكن أن تغضب جيرانك عن طريق القص قبل الساعة 7 صباحًا أو 8 صباحًا ، ولكن عادةً ما تكون شفرات العشب مغطاة في الندى أو الأمطار الليلية التي لم تتح لها فرصة حتى الآن للتبخر في الشمس. إن قطع العشب الرطب يجعل قدميك مبللة ويؤدي إلى بقع على حذائك وملابسك حيث تطلق الشفرات المقطوعة من العشب الكلوروفيل.
قد يكون قص العشب الخاص بك في الوقت الخطأ من اليوم سيئًا على جزازةك أيضًا. يمكن للعشب المبلل المبلل أن يسد الماكينة ، مما يضع التوتر على المحرك ويؤدي إلى فواتير إصلاح باهظة الثمن. قد يصدر سطح جزازة مسدودة باستمرار بالعشب الرطب بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى تقصير عمر الماكينة. إن قطع العشب في هذا الوقت من اليوم هو أكثر من البقع على الملابس والزر الممسدة. تعرف على المزيد حول السبب في أن جلسة القص في الصباح الباكر أمر سيء لصحة الفناء الخاص بك.
الأسباب التي تجعل القص في الصباح الباكر أمرًا سيئًا لعشبك
إذا واصلت قص العشب في الوقت الخطأ من اليوم ، فقد يكون ذلك أحد أكثر الطرق شيوعًا التي تقتل العشب دون معرفة ذلك. شفرات العشب الرطب أكثر عرضة للتمزيق بدلاً من القطع ، وهو ما يشبه ما يحدث عندما يكون لديك شفرات مملة على جزازة. من المرجح أن تمزق الشفرات الرطبة بدلاً من قطعها بشكل حاد لأنها تميل إلى الطوية عندما تكون مغطاة بالرطوبة ، مما يجعل من الصعب على جزازة القطع النظيفة. شفرات مقطوعة بحدة تلتئم بشكل أسرع وتحتفظ بالرطوبة أفضل من الشفرات الممزقة. عادة ما يكون العشب الممزق أكثر عرضة للإجهاد من الجفاف والتلف من الحرارة الزائدة.
أيضًا ، عندما تقش العشب الرطب بعد شروق الشمس مباشرة ، يمكنك ترك مسارات من عجلات الماكينة في العشب ، وتحطيم العشب. شفرات العشب الرطب أكثر عرضة لتلف الضغط. إذا كانت التربة رطبة أيضًا في الصباح الباكر ، فقد تضغط عليها الإطارات ، مما يخلق روتًا قبيحة في العشب الخاص بك.
هناك مشكلة أخرى قد تحدث جيدًا بعد جز العشب الرطب هي ظهور المرض. يساعد الرطوبة على أن الأمراض تنتشر بسهولة أكبر في جميع أنحاء الفناء. يمكنك تقديم أمراض فطرية وأمراض العشب الأخرى للعشب عن طريق قطعها بانتظام عندما تكون رطبة. إذا كان لديك هذه الأنواع من الأمراض ، فقد ترى دائرة من النباتات البنية والميت المحاطة بحلقة صفراء بنية حيث تنتشر الفطريات.
الوقت الثاني من اليوم لزق العشب الخاص بك
ربما تذهب إلى العمل في الصباح الباكر (أو ترغب في النوم فيها) ، لذلك لا داعي للقلق بشأن قطع الفناء في أسوأ وقت في اليوم. هناك وقت آخر لتجنب القص في أهم وقت من اليوم ، والذي من الساعة 2 مساءً إلى 4 مساءً في معظم المواقع. إذا قمت بقطع العشب خلال هذا الوقت ، فأنت تخاطر بالتسبب في جفافها. يكافح العشب بشكل طبيعي من أجل الاحتفاظ بالرطوبة خلال ساعات اليوم الأكثر سخونة بسبب الحرارة من الشمس ، وقطعها في هذا الوقت يمكن أن تسرع عملية التجفيف هذه.
القص في درجات الحرارة المرتفعة مرهقة بالنسبة لقعة العشب أيضًا. ارتفاع درجات الحرارة المحيطة وحدها لا تتسبب بشكل عام في ارتفاع درجة حرارة جزازة العشب. ومع ذلك ، فإن درجات الحرارة المرتفعة تشكل إجهادًا إضافيًا على الماكينة ، مما يعني أن فرص المشكلات المحتملة المحتملة من زيت المحرك المنخفض أو مرشحات الهواء المسدودة تصبح أعلى بكثير. يمكن أن يعاني جزازة محمومة أجزاء محرك مكسورة وتلف ، مما قد يؤدي إلى حريق في سيناريو أسوأ الحالات. إذا كنت تدير جزازة دفع خلال أهم وقت من اليوم ، فقد يكون ذلك مرهقًا لك أيضًا ، لأنه من المحتمل أن تشعر وكأنك تعمل داخل الساونا. قد تعرض نفسك لتسخين السكتة الدماغية أو حروق الشمس.
إذن متى يكون أفضل وقت للقص؟ من الأفضل ببساطة لصحتك ، وكذلك في العشب ، انتظار درجات الحرارة المنخفضة في المساء قبل أن تبدأ العمل مع جزازة. بشكل عام ، سيكون القص بين 4 و 6 مساءً أفضل وقت لمعظم الناس.