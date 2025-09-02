أسوأ وقت في اليوم لقص العشب الخاص بك (ولماذا يهم)

عندما تبحث عن أفضل الأساليب لتسليح العشب بشكل أكثر كفاءة ، فقد تركز على أشياء مثل شحذ شفرة جزازةك بانتظام وتغلب على قصاصات العشب. مثل هذه التقنيات سوف تبقي العشب أكثر صحة وتسمح لك بإنهاء المهمة بشكل أسرع. كجزء من الحفاظ على الكفاءة في روتينك في العشب ، يجب عليك أيضًا تجنب قص العشب في الوقت الخطأ من اليوم.

هناك الكثير من الأسباب التي تشير إلى حقيقة أن القص أول شيء في الصباح – بعد شروق الشمس مباشرة – هو أسوأ وقت لقطع العشب. لا يمكن أن تغضب جيرانك عن طريق القص قبل الساعة 7 صباحًا أو 8 صباحًا ، ولكن عادةً ما تكون شفرات العشب مغطاة في الندى أو الأمطار الليلية التي لم تتح لها فرصة حتى الآن للتبخر في الشمس. إن قطع العشب الرطب يجعل قدميك مبللة ويؤدي إلى بقع على حذائك وملابسك حيث تطلق الشفرات المقطوعة من العشب الكلوروفيل.

قد يكون قص العشب الخاص بك في الوقت الخطأ من اليوم سيئًا على جزازةك أيضًا. يمكن للعشب المبلل المبلل أن يسد الماكينة ، مما يضع التوتر على المحرك ويؤدي إلى فواتير إصلاح باهظة الثمن. قد يصدر سطح جزازة مسدودة باستمرار بالعشب الرطب بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى تقصير عمر الماكينة. إن قطع العشب في هذا الوقت من اليوم هو أكثر من البقع على الملابس والزر الممسدة. تعرف على المزيد حول السبب في أن جلسة القص في الصباح الباكر أمر سيء لصحة الفناء الخاص بك.