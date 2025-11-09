أسوأ ولاية يمكن العيش فيها لرعاية كبار السن، وفقًا للبحث

وفقًا لإدارة الحياة المجتمعية، فإن الشخص الذي يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر لديه فرصة بنسبة 70% تقريبًا في الحاجة إلى نوع من الرعاية طويلة الأمد في المستقبل. ومن بين هؤلاء، قد يحتاج 20% إلى دعم طويل الأمد لمدة خمس سنوات أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تشير Shortlister إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص في الولايات المتحدة يتلقون رعاية منزلية، ويعيش أكثر من 800000 شخص في جميع أنحاء البلاد في مرافق مدعومة.

(اقرأ عن العلامات التي قد يحتاجها الشخص العزيز عليك إلى رعاية كبار السن في المنزل.)

مع أخذ هذه الأرقام في الاعتبار، فإن اختيار الرعاية المناسبة للأحباء المسنين هو أمر يوليها أفراد الأسرة أهمية كبيرة. ومع ذلك، ليست كل دولة هي نفسها عندما يتعلق الأمر بجودة الرعاية. كشفت دراسة حديثة نشرتها شركة Retirement Living عن التناقضات في رعاية كبار السن من ولاية إلى أخرى. في حين احتلت هاواي المرتبة الأعلى بشكل عام من حيث المرافق الممتازة ونوعية الهواء والمياه النقية، جاءت لويزيانا في المرتبة الأخيرة، مع بعض من أسوأ نتائج الرعاية الصحية على الصعيد الوطني.