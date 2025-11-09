أسوأ ولاية يمكن العيش فيها لرعاية كبار السن، وفقًا للبحث

وفقًا لإدارة الحياة المجتمعية، فإن الشخص الذي يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر لديه فرصة بنسبة 70% تقريبًا في الحاجة إلى نوع من الرعاية طويلة الأمد في المستقبل. ومن بين هؤلاء، قد يحتاج 20% إلى دعم طويل الأمد لمدة خمس سنوات أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تشير Shortlister إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص في الولايات المتحدة يتلقون رعاية منزلية، ويعيش أكثر من 800000 شخص في جميع أنحاء البلاد في مرافق مدعومة.
مع أخذ هذه الأرقام في الاعتبار، فإن اختيار الرعاية المناسبة للأحباء المسنين هو أمر يوليها أفراد الأسرة أهمية كبيرة. ومع ذلك، ليست كل دولة هي نفسها عندما يتعلق الأمر بجودة الرعاية. كشفت دراسة حديثة نشرتها شركة Retirement Living عن التناقضات في رعاية كبار السن من ولاية إلى أخرى. في حين احتلت هاواي المرتبة الأعلى بشكل عام من حيث المرافق الممتازة ونوعية الهواء والمياه النقية، جاءت لويزيانا في المرتبة الأخيرة، مع بعض من أسوأ نتائج الرعاية الصحية على الصعيد الوطني.
تحتل لويزيانا مرتبة منخفضة في عدد من الفئات
هناك عدد من العوامل التي ساهمت في انخفاض تصنيف ولاية بايو، وفقا للدراسة. لسبب واحد، هناك نقص في الأطباء المؤهلين لإدارة رعاية المسنين، مع وجود 22 طبيبا مسجلا فقط لكل 100 ألف من كبار السن. بالإضافة إلى ذلك، يصل انعدام الأمن الغذائي بين كبار السن في لويزيانا إلى 14%، وهو أعلى معدل في الولايات المتحدة. عندما تأخذ في الاعتبار حقيقة أن لويزيانا ولاية ذات نوعية هواء رديئة وثاني أسوأ ولاية لمياه الشرب في البلاد، فإن التصنيف المنخفض للولاية ليس مفاجئًا على الإطلاق.
تُصنف ولاية لويزيانا أيضًا من بين أدنى المعدلات، إلى جانب ولاية ميسيسيبي، في رعاية متلقي الرعاية الطبية (عبر Louisiana Illuminator). على الرغم من أن تكاليف الرعاية الطبية هي من بين أعلى التكاليف في البلاد، إلا أن هذا لا يترجم إلى رعاية أو نتائج أفضل للمرضى. تتمتع كل من لويزيانا وميسيسيبي بأدنى متوسط عمر متوقع في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط العمر حوالي 65 عامًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن العديد من كبار السن الذين يتلقون الرعاية الطبية في لويزيانا غالباً ما توصف لهم أدوية يجب تجنبها، مما قد يؤدي إلى الارتباك والسقوط وزيادة خطر النزيف الخطير. (الوفيات المرتبطة بالسقوط آخذة في الارتفاع بين كبار السن – وربما تكون بعض الأدوية الموصوفة هي السبب).
لويزيانا ليست أفضل ولاية للتقاعد بشكل عام
بالإضافة إلى كونها ولاية غير مثالية لرعاية كبار السن، تشير الأبحاث في الاعتبارات الحاسمة الأخرى إلى أن لويزيانا قد لا تكون مكانًا رائعًا للتقاعد بشكل عام (عبر Bankrate). علاوة على الرعاية الصحية، احتلت الولاية مرتبة سيئة في الفئات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف وسلامة الأحياء. كما أنها جاءت مرتفعة في معدلات الجريمة، سواء بالنسبة لجرائم الممتلكات أو جرائم العنف. عدد الأعاصير والأعاصير في لويزيانا يعني أيضًا أن الطقس لعب دورًا في انخفاض وضع الولاية على مقياس التقاعد.
في حين أن تكاليف السكن والمرافق في لويزيانا منخفضة – متوسط تكلفة المنزل حوالي 209000 دولار لكل شركة Zillow – فإن نفقات التأمين يمكن أن تكون مرتفعة للغاية. ويبلغ متوسط أسعار التأمين على السيارات ما يقرب من 4000 دولار سنويا، وتستمر أسعار التأمين على المنازل في الارتفاع بفضل عوامل مثل الأضرار الناجمة عن العواصف. كما أن الولاية تحتل مرتبة سيئة بالنسبة للرعاية الصحية، وعلى الرغم من أن الضمان الاجتماعي لا يخضع للضريبة، فإن عمليات السحب من حسابات التقاعد هي، مما يجعل التقاعد في لويزيانا حقيبة مختلطة لكبار السن.
