أسوار شجرة التنوب ميسورة التكلفة، لكن ضع في اعتبارك هذه الأشياء قبل تركيب واحدة

يمكن أن تؤدي الحدود الأنيقة لممتلكاتك إلى تحسين جاذبية منزلك وقيمته، ولكن قد تقلق بشأن تكلفة تركيب سياج خشبي. لهذا السبب يلجأ العديد من أصحاب المنازل إلى مادة السياج المصنوعة من خشب التنوب، وهو خيار أكثر فعالية من حيث التكلفة لشخص ذي ميزانية محدودة. ابحث عن ألواح سياج شجرة التنوب المجمعة مسبقًا في متاجر المنازل والحدائق، مما سيقلل التكاليف بشكل أكبر من خلال توفير أموالك التي تنفق على العمالة والتركيب.
ومع ذلك، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار كل الحقائق قبل أن تقرر تثبيت سياج شجرة التنوب. على الرغم من أن السعر رائع، إلا أن شجرة التنوب ليست مثالية للمناطق الرطبة، وهي عرضة للتلف الناتج عن الحشرات، وتحتاج إلى صيانة دورية للحصول على أفضل النتائج. ولكن إذا كنت تبحث عن سياج بسيط ذو مظهر أساسي لخط ملكية أو فناء خلفي، فقد تقوم شجرة التنوب بالمهمة. فقط كن مستعدًا للتعامل مع مراوغاته عند ظهورها.
شجرة التنوب تفتقر إلى الرطوبة ومقاومة الحشرات
إذا كنت تفكر في وضع سياج من خشب التنوب ولكنك تعيش في مناخ رطب، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى. تعتبر شجرة التنوب أقل متانة بكثير من أنواع الخشب الأخرى، مثل خشب الأرز والخشب الأحمر، عندما يتعلق الأمر بمقاومة الرطوبة بمرور الوقت. شجرة التنوب هي نوع من الخشب المعرض للتزييف. ما لم يكن سياجك يتمتع بمقاومة طبيعية، يمكنك أن تتوقع نمو العفن والعفن الفطري والتعفن في النهاية. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تتلقى المزيد من الأمطار، يمكن أن تجد نفسك مع سياج يتحلل بسرعة كبيرة. يعد نمو العفن والفطريات أمرًا شائعًا في المناطق التي تكثر فيها الأمطار.
لا تتمتع شجرة التنوب أيضًا بمقاومة طبيعية للحشرات، مما قد يعني المزيد من التآكل مقارنة بالأسوار الخشبية الأخرى. عندما يتم الاختيار، ستختار الحشرات شجرة التنوب على خشب الأرز. يمكن أن تستمر أنواع معينة من خشب الأرز لمدة 15 إلى 30 عامًا دون معالجة، بينما تهاجم الحشرات خشب التنوب غير المعالج سريعًا. لذلك، عند مقارنة الأنواع المختلفة من الأسوار الخشبية، فكر فيما إذا كانت الحشرات قد تسببت في مشاكل على الممتلكات الخاصة بك. للحفاظ على سياج خشب التنوب محميًا من الحشرات، من الضروري تلطيخه وعلاجه بشكل منتظم. إذا أهملت قضاء الوقت في هذه الخطوة كل عامين، فقد تواجه الإصابة. سوف تؤدي الإصابة إلى إضعاف الخشب ويمكن أن تدمر السياج في النهاية إذا تركت بمفردها لفترة كافية.
يتطلب سياج شجرة التنوب صيانة لجودة تدوم طويلاً
للحفاظ على سياج شجرة التنوب يبدو رائعًا على مدار سنوات عديدة، عليك تخصيص الوقت الكافي للعناية به. سيساعد طلاء سياج شجرة التنوب وتلطيخه وإغلاقه على تحسين متانة السياج وطول عمره بشكل عام. على الرغم من أنه لا يتمتع بمقاومة طبيعية للحشرات أو التعفن، إلا أن البقع أو المواد المانعة للتسرب، مثل Seal-Once Marine Premium Wood Sealer، يمكنها حماية الخشب وإضفاء صفات أكثر مقاومة عليه. يجب عليك اتباع نصائح صيانة السياج الخشبي هذه لإبقائه نظيفًا طوال العام.
وبطبيعة الحال، فإن العديد من أصحاب المنازل يفكرون في تركيب سياج من شجرة التنوب لتوفير المال. لذلك، من الأفضل أن تعلم مقدمًا أنه يمكنك إنفاق المزيد على تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى الطويل أكثر مما قد تنفقه على التثبيت الأولي لمنتج ذي جودة أفضل. إذا كنت تستمتع باللون الفاتح والمظهر الكلاسيكي لشجرة التنوب أو تريد فقط حاجز ملكية بسيط قصير المدى، فقد تكون شجرة التنوب مناسبة تمامًا. يمكن أن يستمر سياج خشب الأرز الذي تم الاعتناء به جيدًا من 15 إلى 20 عامًا، في حين أن العمر المتوقع لسياج شجرة التنوب الذي يتم صيانته جيدًا هو من أربع إلى سبع سنوات فقط. فقط تأكد من توقع المبلغ الذي ستنفقه على الصيانة والعمالة مع مرور الوقت – وربما حتى الاستبدال.