أسوار شجرة التنوب ميسورة التكلفة، لكن ضع في اعتبارك هذه الأشياء قبل تركيب واحدة

إذا كنت تفكر في وضع سياج من خشب التنوب ولكنك تعيش في مناخ رطب، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى. تعتبر شجرة التنوب أقل متانة بكثير من أنواع الخشب الأخرى، مثل خشب الأرز والخشب الأحمر، عندما يتعلق الأمر بمقاومة الرطوبة بمرور الوقت. شجرة التنوب هي نوع من الخشب المعرض للتزييف. ما لم يكن سياجك يتمتع بمقاومة طبيعية، يمكنك أن تتوقع نمو العفن والعفن الفطري والتعفن في النهاية. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تتلقى المزيد من الأمطار، يمكن أن تجد نفسك مع سياج يتحلل بسرعة كبيرة. يعد نمو العفن والفطريات أمرًا شائعًا في المناطق التي تكثر فيها الأمطار.

لا تتمتع شجرة التنوب أيضًا بمقاومة طبيعية للحشرات، مما قد يعني المزيد من التآكل مقارنة بالأسوار الخشبية الأخرى. عندما يتم الاختيار، ستختار الحشرات شجرة التنوب على خشب الأرز. يمكن أن تستمر أنواع معينة من خشب الأرز لمدة 15 إلى 30 عامًا دون معالجة، بينما تهاجم الحشرات خشب التنوب غير المعالج سريعًا. لذلك، عند مقارنة الأنواع المختلفة من الأسوار الخشبية، فكر فيما إذا كانت الحشرات قد تسببت في مشاكل على الممتلكات الخاصة بك. للحفاظ على سياج خشب التنوب محميًا من الحشرات، من الضروري تلطيخه وعلاجه بشكل منتظم. إذا أهملت قضاء الوقت في هذه الخطوة كل عامين، فقد تواجه الإصابة. سوف تؤدي الإصابة إلى إضعاف الخشب ويمكن أن تدمر السياج في النهاية إذا تركت بمفردها لفترة كافية.