أسِرَّة الحديقة المجلفنة الجديدة من Aldi أقل من 20 دولارًا وهي رائعة للساحات الصغيرة

بعد تجميع سرير الحديقة البسيط هذا، انطلق وابحث عن مكان في حديقتك لإنشاء حديقتك. الحجم الأصغر لسرير الحديقة هذا يجعله خيارًا جيدًا لوضعه في زاوية حديقتك دون مشكلة، وقد تتمكن من استيعاب أكثر من سرير واحد اعتمادًا على حجم حديقتك. سيسمح لك الوضع الأمثل بالوصول إلى الجوانب الأربعة. لا ينبغي أن يكون هذا صعبًا جدًا نظرًا لحجمه.

بمجرد أن تستقر في أفضل مكان، يمكنك البدء في عملية ملء سريرك أو أسرتك بالتربة. تعمل الأسرة المرتفعة بشكل أفضل مع مزيج من التربة السطحية والسماد لضمان نمو غني. يبلغ طول سرير حديقة Aldi أقل من 5 بوصات، مما يعني أنك لا تحتاج إلى الكثير من المواد لملئه.

عندما تكون مستعدًا للزراعة في أسِرَّة حديقتك الجديدة، فلديك العديد من الخيارات. فكر في استخدام النباتات المعمرة منخفضة الصيانة والتي تزدهر في أسِرَّة الحديقة المرتفعة إذا كنت تريد حديقة زهور جميلة. تنمو أنواع كثيرة من الزهور السنوية، مثل نباتات الزينيا والناستوريوم، بشكل جيد في الحدائق المرتفعة. هناك أيضًا العديد من أنواع نباتات الخضروات التي تعمل بشكل جيد في أحواض الحدائق المرتفعة، مثل الطماطم والخضروات الورقية مثل الخس. سيكون لديك الكثير من الأشياء للاختيار من بينها عند الزراعة في سرير الحديقة الدائري المجلفن Gardenline من Aldi.