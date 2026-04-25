أسِرَّة الحديقة المجلفنة الجديدة من Aldi أقل من 20 دولارًا وهي رائعة للساحات الصغيرة

يمكن أن تشكل البستنة في المساحات الصغيرة تحديًا، حيث يتعين عليك معرفة كيفية زراعة الخضروات اللذيذة أو الزهور الجميلة دون إرهاق مساحتك. يعد سرير الحديقة الأنيق والمحتوي أحد الطرق لتحقيق أقصى استفادة من الفناء الخلفي الصغير. يوفر سرير الحديقة الدائري المجلفن Gardenline، على وجه الخصوص، للأشخاص الذين لديهم ساحات صغيرة سرير حديقة ميسور التكلفة ومتين ومتوسط الحجم. يبلغ طول اكتشاف Aldi هذا ما يزيد قليلاً عن 14 بوصة وعرضه 12 بوصة وطوله 4 بوصات. مع تصميم مدمج، فهو يحتوي على حواف أمان دائرية في الأعلى والأسفل لمنع الإصابة. يتم توفير حافة مطاطية أيضًا لإضافة غطاء واقي إلى الحافة العلوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرير الحديقة Aldi هذا مصنوع من الفولاذ المجلفن، والذي يعتبر أكثر مقاومة للصدأ. سعر كل وحدة هو 19.99 دولارًا.
مع واحد أو أكثر من أسرة الحديقة المعدنية هذه من Aldi، يمكنك وضع الأساس لبدء حديقة ذات أسرة مرتفعة. يتناسب طراز وحجم سرير Aldi المجلفن أيضًا مع حديقة متنوعة ومزدهرة. وذلك لأن وجود عدة أسِرَّة صغيرة في الحديقة يجعل من السهل تغيير مكان زراعة نباتات معينة سنة بعد سنة. على سبيل المثال، من الأفضل تدوير النباتات مثل الطماطم للحفاظ على صحتها قدر الإمكان.
كيفية إنشاء حديقة صغيرة مزدهرة باستخدام اكتشاف Aldi هذا
بعد تجميع سرير الحديقة البسيط هذا، انطلق وابحث عن مكان في حديقتك لإنشاء حديقتك. الحجم الأصغر لسرير الحديقة هذا يجعله خيارًا جيدًا لوضعه في زاوية حديقتك دون مشكلة، وقد تتمكن من استيعاب أكثر من سرير واحد اعتمادًا على حجم حديقتك. سيسمح لك الوضع الأمثل بالوصول إلى الجوانب الأربعة. لا ينبغي أن يكون هذا صعبًا جدًا نظرًا لحجمه.
بمجرد أن تستقر في أفضل مكان، يمكنك البدء في عملية ملء سريرك أو أسرتك بالتربة. تعمل الأسرة المرتفعة بشكل أفضل مع مزيج من التربة السطحية والسماد لضمان نمو غني. يبلغ طول سرير حديقة Aldi أقل من 5 بوصات، مما يعني أنك لا تحتاج إلى الكثير من المواد لملئه.
عندما تكون مستعدًا للزراعة في أسِرَّة حديقتك الجديدة، فلديك العديد من الخيارات. فكر في استخدام النباتات المعمرة منخفضة الصيانة والتي تزدهر في أسِرَّة الحديقة المرتفعة إذا كنت تريد حديقة زهور جميلة. تنمو أنواع كثيرة من الزهور السنوية، مثل نباتات الزينيا والناستوريوم، بشكل جيد في الحدائق المرتفعة. هناك أيضًا العديد من أنواع نباتات الخضروات التي تعمل بشكل جيد في أحواض الحدائق المرتفعة، مثل الطماطم والخضروات الورقية مثل الخس. سيكون لديك الكثير من الأشياء للاختيار من بينها عند الزراعة في سرير الحديقة الدائري المجلفن Gardenline من Aldi.