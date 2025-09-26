أشاد مشجع مارينرز بتخليه عن الكرة التاريخية في كال رالي للطفل – بعد أسابيع من لحظة فيليز الفيروسية: “كن دائمًا لطيفًا”

حصل أحد مشجعي سياتل مارينرز على الثناء من مشجعي البيسبول وفريقه المفضل لتسليمه كرة تاريخية تاريخية إلى صبي صغير – بعد أسابيع من مشجع فيروسي شيرل.

قوبل Glenn Mutti-Driscoll بتصفيق مدوي في T-Mobile Park عندما اشتعلت كرة المارينرز Cal Raleigh في مباراة يوم الأربعاء ضد كولورادو روكيز.

كان تشغيل المنزل أول مرة وصل فيها لاعب مارينرز إلى علامة 60 منزلًا في موسم واحد.

رفع Mutti-Driscoll الكرة في الهواء واحتفل لمدة 15 ثانية قبل أن يسلم فجأة الهدايا التذكارية إلى ماركوس رويلوس البالغ من العمر 12 عامًا ، الذي كان يجلس في مكان قريب.

“كان الأمر برمته سرياليًا” ، قال Mutti-Driscoll لموقع MLB.com يوم الخميس. “لقد كان الأمر يحدث بسرعة كبيرة ، ومثل ، أقف معها ، وكنت أنظر إلى أسفل إلى طفل ، وهو يستحق أكثر مني … وأعتقد أنه إذا كان يساعد في إحضار أي شيء-سمعة البيسبول (لديه) هذه الأنواع من القصص التي تشعر بالرضا.”

وقال جالان رويلوس ، أبي ماركوس ، على فيسبوك: “عمل حقيقي من اللطف ، رجل نبيل حقيقي. كان ماركوس في البكاء. كنا جميعًا في حالة صدمة”.

ثم تمت مرافقة الثنائي الأب والابن إلى منطقة استقبال ، حيث تلقوا مضرب موقّع في مقابل البيسبول.

وقال جالان رويلوس: “إلى هذا النوع من اللطف- أشكركم من أعماق قلبي على هذا الفعل الخالص من اللطف”. “سوف يكون ابني مدينًا لك إلى الأبد وآمل في وقت ما في حياته ، سيسدد عملاً مشابهًا لطفلاً لطفل آخر في حياته. الدرس: كن دائمًا لطيفًا.”

<br />

دعا الفريق Mutti-Driscoll وعائلته إلى الملعب يوم الخميس للقاء رالي في الملعب قبل المباراة.

وكتب الفريق على X. “قبل مباراة اليوم ، التقى كال مع مروحة مارينرز الذين حصلوا على رقم 60 وسلمها لمشجع شاب آخر … أنت تحب رؤيتها”.

وقع نجم مارينرز الماسك على الخفافيش التي قرأت “جلين ، شكرًا لكونك رجلًا جيدًا وصيدًا لطيفًا!”

وقع The Big Dumper أيضًا كراتين بيسبتين لأطفال المعجبين والتقط صورًا أمام المخبأ.

وقال جالان رويلوس: “احتفل المارينرز بإنجاز كبير للفوز بلقبهم الأول منذ عام 2001. وضرب كال رالي 2 شوطًا على أرضه وأعطى ابني الكرة الستين على أرضه كعمل عشوائي من اللطف”.

“لكن عندما يتذكر ابني هذا المعلم ، سوف يعتز بالحظة التي كان فيها شخص ما لطيفًا معه وهب تلك الكرة”.

ساعدت سلسلة هذا الأسبوع Mariners في الحصول على مكان في التصفيات لأول مرة منذ عام 2001 وجعل Raleigh ، الذي أصبح الآن المرشح المفضل يسجل MVP في الدوري الأمريكي ، هو السابع في التاريخ الذي يحصل على 60 منزلًا في موسم واحد.

كانت لفتة Mutti-Driscoll الحزينة مختلفة تمامًا عن كيفية حدوث حادث في المنازل الفيروسية في المدرجات خلال لعبة بين Phillies و Marlins في Loandepot Park في وقت سابق من هذا الشهر.

تم القبض على امرأة لم تكشف عن اسمها ، فشلت في الاستيلاء على كرة الجري المنزلية التي ضربها لاعب فريق فيليز هاريسون بدر ، وهو يصرخ على درو فيلتويل حتى سلم الحيازة الثمينة التي أمسك بها لابنه.

قال ليفينويل إنه أعطاها الكرة لأنه يريد إلغاء تصنيع الوضع.

أشار عشاق البيسبول إلى أن مروحة فيليز الغاضبة في الفيديو الفيروسي كان ينبغي أن تصرف مثل Mutt-Driscoll.

“أحد محبي Phillies ، يرجى ملاحظة …” كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على X.

“هذا هو نوع اللعب الذي لا يظهر أبدًا على درجة المربع ولكنه يفوز بالقلوب إلى الأبد. الفصل الدراسي من قبل المعجبين والكال” ، أضاف شخص آخر تحت صور Matti-Driscoll و Raleigh.