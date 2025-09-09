أشجار الفاكهة اللذيذة التي تنمو بشكل جيد في التربة الرملية

إذا كنت تأمل في زراعة بستان فواكه ولكن لديك تربة رملية في الفناء الخاص بك ، فقد تشعر بالقلق بحق من أن أي أشجار تزرعها لن تزدهر. في الواقع ، التربة الرملية لا تقرض نفسها بشكل جيد للنباتات المتنامية. يشتمل الرمال على جزيئات كبيرة تسمح للماء بالتصريف بسرعة كبيرة ، مما يترك القليل من الرطوبة لجذور النباتات. وبالمثل ، لا تحتفظ الرمال بالمغذيات أو الكائنات الحية الدقيقة. نظرًا لأن هذه الصفات ، فإن الرمال تجعل الوسيلة المتزايدة الفقيرة للأشجار التي تحتاج إلى تربة غنية من الناحية العضوية الرطبة ، وكذلك تلك التي لا تتحمل الجفاف بشكل خاص.
ومع ذلك ، ليست هناك حاجة للتخلي عن حلمك في وجود أشجار الفاكهة في فناءك. كما ستكتشف أدناه ، هناك العديد من الأشجار التي تنتج فواكه لذيذة وتزدهر في التربة الرملية ، ولا تحتاج إلى أكثر من بعض التعديلات البسيطة التي تعالج انتشار الرمال المتأصلة. في الواقع ، تنمو بعض أشجار الفاكهة بالفعل في التربة الرملية على وجه الحصر ولا تحتاج إلى أي تعديلات من جانبك.
الأفوكادو
بصرف النظر عن تحمل فاكهة لذيذة ومتعددة الاستخدامات وصحية ، من المعروف أن أشجار الأفوكادو (بيرسي أمريكانا) تنمو بشكل جيد في المناطق ذات التربة الرملية. فقط ضع في اعتبارك أن هذه الأشجار يمكن أن تنمو كبيرة إلى حد ما ، حيث تصل أنواع متوسطة الحجم إلى ارتفاع 30 قدمًا. أشجار الأفوكادو مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 12 ، وهي تعمل بشكل أفضل مع التربة التي يتم تجنبها جيدًا. بمجرد إتقان كيفية زراعة شجرة الأفوكادو ، يمكنك حصاد الفاكهة وسوف تنضج في غضون حوالي أسبوع من التقاطها.
البرقوق الشاطئ
البرقوق الشاطئ (Prunus Maritima) هو نوع آخر من شجرة الفاكهة اللذيذة يمكنك أن تنمو في ظروف التربة الرملية. كما يوحي اسمها ، يوجد شاطئ البرقوق على طول الشواطئ والمناطق الساحلية ، وهو مواطن للمناطق التي تمتد على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بين نوفا سكوتيا وفرجينيا. الشجرة لها مظهر يشبه الأدغال ، وتنمو ببطء نسبيا عند زراعتها في رمال نقية. هذه الأشجار منخفضة الصيانة ، وهي أفضل في أشعة الشمس الكاملة في مناطق الصلابة من 3 إلى 8. يمكن أن تؤكل الخوخ الشاطئ الناضج أو يتم استخدامه في الهلام والمربى محلي الصنع.
التوت
Mulberry (Moras spp.) هي شجرة تنتمي إلى نفس الأسرة مثل التين. هاردي في المناطق من 4 إلى 10 ، لا يتم تقدير الشجرة فقط لقدرتها على إنتاج ثمار حلوة تشبه العليق ، ولكنها تتمتع أيضًا بسمعة الازدهار في التربة الرملية. على الرغم من أن هذه الأشجار لا تحتاج إلى الكثير من الصيانة بعد إنشائها ، إلا أنها تعمل بشكل أفضل في المناطق ذات الشمس الكاملة. كن على علم بأن بعض أنواع أشجار التوت قد تكون غير قانونية للنمو في بعض الولايات. البريريات الحمراء (Morus Rubra) أصلية ، حتى تتمكن من زراعتها في أي مكان.
السرة البرتقالية
إذا كنت ترغب في شجرة الحمضيات التي تنتج الفاكهة ، يمكنك تناولها الخام (على عكس الليمون أو شجرة الليمون) ، فكر في زراعة شجرة برتقالية السرة (الحمضيات x sinesis). تعمل هذه الشجرة بشكل جيد بشكل خاص في التربة الرملية بسبب حاجتها إلى جذور أكثر جفافًا بين جلسات الري. ومع ذلك ، يمكن أن تتسامح مع التربة الرطبة إذا لزم الأمر. هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ، تعمل برتقال السرة بشكل أفضل في المناخات الدافئة وتحتاج إلى ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة لتزدهر. نظرًا لأن الصيانة تتطلب القليل من المهارة والجهد ، تعلم كيفية رعاية شجرة برتقالية قبل زراعة واحدة في الفناء.
خَوخ
سواء كنت تحب تناول الخوخ الخام أو الطهي أو تعليبها ، فإن وجود شجرة خوخ (Prunus Persica) يمكن أن يكون إضافة رائعة إلى ساحة مع تربة رملية. السماد والأسمدة هي مفتاح مساعدة شجرة الخوخ على الرمال ومنع الفاكهة المجففة. بخلاف ظروف التربة ، قد يكون من الصعب على أشجار الخوخ صعبة على النمو المبتدئين بسبب الرعاية الإضافية التي يحتاجون إليها للحفاظ على الآفات والأمراض في الخليج. فكر في قراءة النصائح الأساسية لتنمية أشجار الخوخ الصحية قبل البدء. أشجار الفاكهة هذه هاردي في المناطق من 4 إلى 9.
برسيمون
Persimmon (Diospyros Virginiana) هي شجرة فواكه يمكن زراعتها في أي نوع من التربة ، بما في ذلك الرمال. لا يقتصر الأمر على تحمل الجفاف من الأشجار وسهلة النمو ، ولكن الشجرة الأصلية تنتج أيضًا فاكهة تذوق الكراميل التي ستستمتع بها تحت تصرفك خلال أشهر الخريف. إن أكبر مشكلة في أشجار فاكهة البرسيمون هي أنها بطيئة النمو-مفاضلة لمراقتها على التربة الرملية. ومع ذلك ، فهذه شجرة هاردي التي يمكن زراعتها في المناطق من 4 إلى 9. للحصول على أفضل جودة الفاكهة ، يمكن للبرسيمون في منطقة يمكن أن تحصل على أشعة الشمس الكاملة.
رمان
مع زيادة استهلاك الرمان (Punica Granatum) في السنوات الأخيرة ، وكذلك فكرة النمو ورعاية أشجار الرمان. يمكن أن تزدهر أشجار الفاكهة هذه في التربة الرملية ، لكنها تحتاج إلى تداول الهواء الجيد والشمس الكاملة. الرمان هو من الناحية الفنية شجيرة نفضية ، ولكن يمكنك تدريبها على النمو مثل شجرة ، ويمكن أن تصل إلى ارتفاعات من 12 إلى 20 قدم. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن الأجزاء الصالحة للأكل من هذه الفاكهة هي بذورها المثيرة ، والتي يمكن أن يكون من الصعب الوصول. الرمان هاردي في المناطق 7 إلى 11.