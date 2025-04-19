أشعة استدعاء السرعة شيطان تشاندلر سيمبسون

يتجه أحد أسرع اللاعبين في لعبة البيسبول إلى البطولات الكبرى.

روجت أشعة لاعب كرة القدم تشاندلر سيمبسون من Triple-A Durham يوم الجمعة قبل خسارته 1-0 أمام Yankees.

تلقى سيمبسون الاتصال بعد أن ذهب لاعب الأداة المساعدة ريتشي بالاسيوس في القائمة المصابة مع التواء الأيمن.

سرق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 104 قواعد عبر الشركات التابعة لـ Tampa Bay High-A و Double-A في الموسم الماضي.

كما قاد جميع البطولات البسيطة بمتوسط ​​الضرب .355.

تمت صياغة سيمبسون من قبل الأشعة في الجولة الثانية من مسودة MLB 2022 ومنذ ذلك الحين ارتفع إلى احتمال تصنيف الفريق رقم 7 على خط أنابيب MLB.

خلال فترة ولايته في بطولات الدوري الصغرى ، سرق سيمبسون 224 قاعدة في 250 مباراة ، بمعدل نجاح 86.5 في المائة.

لاحظ الأفراد حول لعبة البيسبول في الدوري الكبرى أسلوب لعب سيمبسون الفريد من نوعه ، حيث تشبه مهاراته في سرعته ومهاراته في الخفافيش من الأجيال السابقة.

ابتكر ماركيز جريسوم لاعب فريق MLB السابق ماركيز جريسوم لقب “ليتل توني جوين” لسيمبسون ، قائلاً إن أسلوب اللعب في جورجيا يشبه قاعة المشاهير.

“سأشتري تذكرة لمشاهدته وهو يلعب”. “لن أفتقد الملاعب الأربعة الأولى لأنه قد يكون بالفعل في المخبأ مع تشغيل على لوحة النتائج.”

قبل أن يتم استدعاؤه إلى بطولات الدوري الكبرى ، كان سيمبسون يضرب .301 مع ثماني قواعد مسروقة في 17 مباراة مع دورهام.

لقد أدار عينيه حقًا عندما حصل على عازبة واحدة بعد أن وصل إلى كرة مباشرة إلى أول رجل قاعدة في وقت سابق من أبريل.

“أعتقد ، من الناحية النظرية ، أنه يضيف عنصرًا إلى أي تشكيلة مع مدى السرعة ، وقدرته على الاتصال” ، قال مدير Rays Kevin Cash بعد ظهر يوم الجمعة ، لكل MLB.com.

“أعتقد أنه سيحصل على فرصة هنا ، القليل من المدرج. سنرى. لا أعرف ما إذا كانت ستكون فترة قصيرة ، فترة طويلة.”