“أشعر وكأنني السيد رأس البطاطس”: نكتة كاثي لي جيفورد حول عملياتها الجراحية تنتمي إلى الكوب

أظهرت كاثي لي جيفورد روح الدعابة المميزة لديها ولمحة عن الانزعاج والغضب الذي عانت منه بسبب سلسلة من المشاكل الصحية العاجلة والمزمنة في مقابلة أجريت مؤخرًا مع مجلة People. أشارت جيفورد بصراحة إلى أنها شعرت قليلاً مثل السيد بوتاتو هيد بعد تعافيها من عدة عمليات جراحية.

هل تعليق جيفورد ينتمي إلى القدح؟ بالتأكيد، وربما بعض الملصقات ولوحة الماوس أيضًا، بالإضافة إلى تذكير مسلي بأنها كانت ذات يوم واحدة من المتحدثين الرسميين باسم SlimFast في التسعينيات. ومع ذلك، فإن ما قالته هو أكثر بكثير من مجرد كلام صاخب – إنه نظرة داخلية على الصعوبات التي واجهتها فيما يتعلق بصحتها.

كانت المشكلة الأولى هي استبدال مفصل الورك بالكامل، والذي أجرته جيفورد عندما كان عمرها 70 عامًا. إن عمليات استبدال مفصل الورك بالكامل ليست شائعة، خاصة بين أشخاص مثل جيفورد الذين هم جزء من جيل طفرة المواليد؛ وفقًا لمعهد جنوب كاليفورنيا لجراحة العظام، فإن متوسط ​​عمر مريض استبدال مفصل الورك الكلي هو 65 عامًا. في الواقع، قد تكون عمليات استبدال مفصل الورك في ارتفاع: وفقًا لمراجعة عام 2023 في جراحة المفاصل، زاد عدد إجمالي جراحات استبدال مفصل الورك بنسبة 70٪ تقريبًا بين عامي 2006 و2014.