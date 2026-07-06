“أشعر وكأنني السيد رأس البطاطس”: نكتة كاثي لي جيفورد حول عملياتها الجراحية تنتمي إلى الكوب

أظهرت كاثي لي جيفورد روح الدعابة المميزة لديها ولمحة عن الانزعاج والغضب الذي عانت منه بسبب سلسلة من المشاكل الصحية العاجلة والمزمنة في مقابلة أجريت مؤخرًا مع مجلة People. أشارت جيفورد بصراحة إلى أنها شعرت قليلاً مثل السيد بوتاتو هيد بعد تعافيها من عدة عمليات جراحية.
هل تعليق جيفورد ينتمي إلى القدح؟ بالتأكيد، وربما بعض الملصقات ولوحة الماوس أيضًا، بالإضافة إلى تذكير مسلي بأنها كانت ذات يوم واحدة من المتحدثين الرسميين باسم SlimFast في التسعينيات. ومع ذلك، فإن ما قالته هو أكثر بكثير من مجرد كلام صاخب – إنه نظرة داخلية على الصعوبات التي واجهتها فيما يتعلق بصحتها.
كانت المشكلة الأولى هي استبدال مفصل الورك بالكامل، والذي أجرته جيفورد عندما كان عمرها 70 عامًا. إن عمليات استبدال مفصل الورك بالكامل ليست شائعة، خاصة بين أشخاص مثل جيفورد الذين هم جزء من جيل طفرة المواليد؛ وفقًا لمعهد جنوب كاليفورنيا لجراحة العظام، فإن متوسط عمر مريض استبدال مفصل الورك الكلي هو 65 عامًا. في الواقع، قد تكون عمليات استبدال مفصل الورك في ارتفاع: وفقًا لمراجعة عام 2023 في جراحة المفاصل، زاد عدد إجمالي جراحات استبدال مفصل الورك بنسبة 70٪ تقريبًا بين عامي 2006 و2014.
كسور في العظام والمزيد من المشاكل
قد تبدو فكرة استبدال مفصل الورك مخيفة، خاصة إذا لم تكن متأكدًا مما يمكن توقعه بعد استبدال مفصل الورك. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء في الواقع إلى فوائد متعددة، بما في ذلك ورك أقوى بكثير، وتحسين التوازن، وتقليل الانزعاج عند الحركة.
لسوء الحظ، لم تتمكن جيفورد من الاحتفال برحلتها إلى ورك أكثر صحة لفترة طويلة. بعد فترة وجيزة من استبدال مفصل الورك، انتهى الأمر بمقدمة البرامج الحوارية الأسطورية إلى كسر حوضها. وقالت في ذلك الوقت لمجلة People: “لقد عدت إلى المستشفى مصابة بكسر في الحوض”، مضيفة أن كسر الحوض “مؤلم بشكل لا يصدق”. كما لو أن جراحة الورك وألم الحوض لم تكن كافية، فقد كسر جيفورد المزيد من العظام على مدار بضعة أشهر. وبعد ذلك اكتشفت أنها بحاجة إلى إجراء عملية إزالة المياه البيضاء.
على الرغم من أن أيًا من هذه التحديات الطبية ليس أمرًا غير عادي بالنسبة للأشخاص المتقدمين في السن، إلا أن حالة جيفورد كانت صعبة بشكل خاص لأنها شعرت وكأنها تنهار. ومن ثم، فإن السيد بوتاتو هيد ساخر – واعتراف صادق ووحشي بأنها شعرت أحيانًا بأنها مستعدة للموت نتيجة لجميع مشكلاتها. كما أشارت لمجلة People، “لقد عانيت من الألم العاطفي عدة مرات في حياتي، لكن لم أعاني أبدًا من هذا الألم الجسدي المزمن حيث تريد حرفيًا العودة إلى بيتك ليسوع.” وأضافت أنها لم تفكر قط في الانتحار. لقد كانت غارقة للتو.
التعافي والموقف المستقبلي
إن الصراعات النفسية التي يواجهها جيفورد بعد التعامل مع وابل مستمر من المشاكل الصحية المؤلمة وغير المتوقعة ليست بالأمر غير المعتاد. على العكس من ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من أعراض الاكتئاب والإحباط عندما يواجهون مشاكل صحية مزمنة تؤثر على نوعية حياتهم وحركتهم وأهدافهم.
أظهرت دراسة أجريت عام 2010 في المجلة الدولية للطب النفسي للمسنين وجود علاقة بين التفكير في الانتحار والأمراض المزمنة. ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا جانبًا مشرقًا: فالعلاجات التي تهدف إلى مساعدة المرضى على الشعور بالسعادة يمكن أن تقلل من أفكارهم السائدة حول الموت.
الفكرة الرئيسية هي أن جيفورد لم يستسلم أبدًا ويبدو أنه في مكان أفضل عقليًا وجسديًا في هذه المرحلة، قائلاً: “أنا صعب المراس”. ما الذي بقي للنجمة المستعدة للتجول مع أحفادها بعد أن أصبحت أمراضها في مرآة الرؤية الخلفية؟ ربما تحتاج فقط إلى وضع علامة تجارية على بيانها الذكي والبدء في بيع البضائع.