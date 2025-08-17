أشياء غريبة عن ستيفي نيكس وليندسي باكنجهام لم شملها لا تضيف

هناك عدد قليل من شؤون الحب التي خلقت الكثير من الفن الخالد بين ستيفي نيكس وليندسي باكنجهام ، الموسيقيين في منطقة الخليج الذين ذهبوا ليصبحوا ميغاستار مع فليتوود ماك في منتصف سبعينيات القرن العشرين. بعد انضمامه إلى الفرقة معًا في عام 1974 ، أصبح الاثنان مركزيين لصوت فليتوود ماك بعد ذلك.

أخذ كتابهم وأداء الأغاني فرقة Hard Rock السابقة إلى New Commercial Heights ، مع ألبوم الفرقة الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا لعام 1975 يحتوي على ثلاثة أغنيات فردية ، بما في ذلك Nicks Vocal Classic “Rhiannon”. وأكثر من ذلك يتبع ذلك بعد عامين عندما أصدرت الفرقة “شائعات” ، والتي تظل حتى يومنا هذا واحدة من أكبر الألبومات مبيعًا في كل العصور. يحتوي الألبوم على مسارات كلاسيكية مثل “Go Your Own Way” و “Dreams” ، والتي تجمع بين جذاب دودة الأذن والعمق الغنائي المشحون عاطفياً. كما أصبح واضحًا في وقت لاحق ، جاء الكثير من الإلهام للألبوم من حقيقة أن اثنين من العلاقات في Fleetwood Mac كانت تقسيم. كان المطرب كريستي مكفي وزوجها العازف جون يمر بالطلاق ، في حين أن نيكس وباكينجهام قد مروا بالفعل بتفكك مرير مشهور.

لذلك في يوليو 2025 ، كان من المستغرب أن يرى المشجعون أن قنوات التواصل الاجتماعي المنفصل للزوج قد أزعجت كل مشروع مشترك: The Rerelease of “Buckingham Nicks” ، ألبومهم الأول عام 1973 الذي تم إصداره عندما كان أداءهما لأول مرة كثنائي. في العقود التي تلت تفككها ، أوضح الزوجان أن التوتر لا يزال موجودًا بينهما ، وأنه يتعين عليهم وضع مظالمهم جانباً من أجل فليتوود ماك. لكنهم سيختارون العودة إلى ألبومهم الأول والترويج له معًا لا يضيف لعدة أسباب.