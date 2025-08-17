أشياء غريبة عن ستيفي نيكس وليندسي باكنجهام لم شملها لا تضيف

هناك عدد قليل من شؤون الحب التي خلقت الكثير من الفن الخالد بين ستيفي نيكس وليندسي باكنجهام ، الموسيقيين في منطقة الخليج الذين ذهبوا ليصبحوا ميغاستار مع فليتوود ماك في منتصف سبعينيات القرن العشرين. بعد انضمامه إلى الفرقة معًا في عام 1974 ، أصبح الاثنان مركزيين لصوت فليتوود ماك بعد ذلك.
أخذ كتابهم وأداء الأغاني فرقة Hard Rock السابقة إلى New Commercial Heights ، مع ألبوم الفرقة الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا لعام 1975 يحتوي على ثلاثة أغنيات فردية ، بما في ذلك Nicks Vocal Classic “Rhiannon”. وأكثر من ذلك يتبع ذلك بعد عامين عندما أصدرت الفرقة “شائعات” ، والتي تظل حتى يومنا هذا واحدة من أكبر الألبومات مبيعًا في كل العصور. يحتوي الألبوم على مسارات كلاسيكية مثل “Go Your Own Way” و “Dreams” ، والتي تجمع بين جذاب دودة الأذن والعمق الغنائي المشحون عاطفياً. كما أصبح واضحًا في وقت لاحق ، جاء الكثير من الإلهام للألبوم من حقيقة أن اثنين من العلاقات في Fleetwood Mac كانت تقسيم. كان المطرب كريستي مكفي وزوجها العازف جون يمر بالطلاق ، في حين أن نيكس وباكينجهام قد مروا بالفعل بتفكك مرير مشهور.
لذلك في يوليو 2025 ، كان من المستغرب أن يرى المشجعون أن قنوات التواصل الاجتماعي المنفصل للزوج قد أزعجت كل مشروع مشترك: The Rerelease of “Buckingham Nicks” ، ألبومهم الأول عام 1973 الذي تم إصداره عندما كان أداءهما لأول مرة كثنائي. في العقود التي تلت تفككها ، أوضح الزوجان أن التوتر لا يزال موجودًا بينهما ، وأنه يتعين عليهم وضع مظالمهم جانباً من أجل فليتوود ماك. لكنهم سيختارون العودة إلى ألبومهم الأول والترويج له معًا لا يضيف لعدة أسباب.
اتهم نيكس باكنجهام بالتلاعب بها خلال عصر “باكنغهام نيكس”
وغني عن القول أن ستيفي نيكس وليندسي باكنجهام شهدت علاقة زوبعة أسرت خيال الجمهور الاستماع. ولكن ما يتم تجاهله غالبًا هو أن علاقة حبهم كانت مليئة بالتوتر ، قبل فترة طويلة من الظروف التي تنطوي على الفرقة ستؤدي إلى الذهاب إلى طرقهم المنفصلة بشكل رومانسي.
التقى نيكس وباكينجهام عندما التحق كلاهما بمدرسة مينلو أثيرتون الثانوية في أثيرتون ، كاليفورنيا. كل من المواهب الموسيقية الناشئة ، سرعان ما دعا باكنجهام نيكس للانضمام إلى مجموعته الروكية المخدرة ، فريتز ، قبل أن يبدأوا في العلاقة وضربت في طريق موسيقي كثنائي في عام 1972. كانت كيميائهم لا يمكن إنكاره ، لكن ما أصبح واضحًا لاحقًا هو الدرجة التي كان باكينجهام ستدفعها إلى الخارج من منطقة راحتها ، وبالطريقة التي تبدو بها اليوم.
لم يكن الحادث الأكثر شهرة الذي أشار إلى أن الديناميكية بين باكنجهام و Nicks لم تكن صحية بشكل خاص خلال التقطت الصور لغطاء ألبوم “Buckingham Nicks”. كما تذكرت نيكس في وقت لاحق في المقابلات ، كانت تخطط لارتداء بلوزة بيضاء للتصوير ، لكن تم الضغط عليها في التظاهر عاريا إلى جانب كل من المصور وباكينجهام نفسه. “لكنني فعلت ذلك لأنني شعرت وكأنني فأر في فخ” ، قال نيكس لموجو (عبر WMMR). قالت نيكس إن تعبيرها على الغلاف هو نتيجة لتبكيها أثناء التصوير – أنها تريد إعادة إصدار الألبوم بنفس الغطاء غير متوقع إلى حد ما.
لقد كانوا في حلق بعضهم البعض لسنوات
استذكرت ستيفي نيكس كيف تصرفت هي وشريكها السابق ليندسي باكنجهام باحتراف للحفاظ على مستمر فليتوود ماك ، على الرغم من انهار علاقتهما. سكبوا عواطفهم في موسيقاهم. وأضاف نيكس: “كانت أغنيتي تدور حول ليندسي ، وكانت أغاني ليندسي تدور حولها” ، وكان عليك فقط أن تنفجر وتشغيل الأغنية “.
على الرغم من أن كل من Nicks و Buckingham تمكنوا من جمعها معًا في السنوات التي تلت “الشائعات” جعلتهم Megastars ، لدرجة أنهم استمروا في التجول وإصدار سجلات المتابعة ، فإن الأعمال العدائية بينهما ستظهر على مدار العقود. اعترفت نيكس بأنها حاولت مهاجمة باكنجهام جسديًا عندما رفض الذهاب في جولة في عام 1987 ، مع الثوران الذي أعقب فعالية رحيل باكنغهام من الفرقة. من الشهير ، تم قطع نشيد نيكس “Silver Springs” من “شائعات” في باكنجهام وميك فليتوود وتراجع إلى جانب B ، إلى حد كبير إلى ضائقة Nicks.
بعد عقود ، كانت ستنتقم من باكنجهام من خلال غناء كلماتها المدببة مباشرة عليه أثناء تسجيل جولة “The Dance” المشهورة – مع زوجة باكنجهام في الجمهور. ومع ذلك ، تمكن الاثنان من العودة بشكل متقطع إلى المسرح واستوديو التسجيل معًا ، حيث ظهر كلاهما في ألبوم “Say You Will” لعام 2003.
لم يمر شمل آخر آخر بسبب سوء الدم
يبدو أن القرن الحادي والعشرين شهدان ستيفي نيكس وليندسي باكنجهام يصلان إلى نوع من الفهم ، مع لم شمل وجولات العالم طوال عام 2010. الآن في وقت متأخر من أواخر العصر ، بدا من الآمن أن نفترض أن السنين قد أشعلت العشاقين السابقين ، اللذان كان تفككهم العام للغاية يدفعون نصف قرن في الماضي.
ولكن في عام 2018 ، بدا أن العلاقات بين الزوج قد انهارت مرة أخرى ، مع تقارير تفيد بأن باكنغهام قد تم طردها من الفرقة عشية جولة لم شمل فليتوود ماك المقترحة. اقترحت البيانات المبكرة أن هناك خلافًا بين باكنجهام والفرقة الأوسع ، بقيادة فليتوود. ولكن كما كشفت نيكس في وقت لاحق ، كانت قد وصلت إلى نهاية حبلها عندما حان لقضاء بعض الوقت حول زوجها السابق ، الذي انتقدته لكونه وقحًا للأشخاص من حوله في حدث خيري ، بما في ذلك المغنية هاري ستايلز.
وفقًا لمقابلة Rolling Stone في أكتوبر 2024 ، تذكر Nicks: “استطعت سماع أمي تقول:” هل ستقضي حقًا 15 عامًا من حياتك مع هذا الرجل؟ ” كان بإمكاني سماع والدي العملي للغاية … قائلاً: “لقد حان الوقت لكم يا رفاق للحصول على الطلاق”. قلت بين هذين الاثنين ، “لقد انتهيت”. “تدعي أنها تحدثت إلى باكنجهام مرة أخرى منذ ذلك الحين ، في جنازة زميلها كريستي مكفي ، وأن المحادثة استمرت ثلاث دقائق فقط.
يجب أن تكون من محبي Nicks-Buckingham الحقيقيين لتقدير الأهمية
كما هو الحال مع جميع أعظم أعمالهم ، يبدو أن المواد المتعلقة بـ “Buckingham Nicks” تتعامل مع الأعمال الداخلية لعلاقة رومانسية عاطفية ومحفوفة بالمخاطر. وبالنسبة لأولئك المطلعين على تداعياتهم وخلافهم منذ عقود ، كان من الغريب أن نرى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم تتم مزامنة لتعزيز إعادة صياغة “Buckingham Nicks”. ظهرت أول دعابة في 17 يوليو 2025 ، مع حسابات ستيفي نيكس التي تنشر غنائيًا “وإذا تقدمت …” ونشر ليندسي باكنجهام “سألتقي بك هناك”.
The Lyric هو من أغنية “Buckingham Nicks” “Frozen Love” ، والتي ظهرت في ألبومها الأول كثنائي. بعد فترة وجيزة ، أكد الزوج أن الألبوم تم إعادة إصداره. على الرغم من كل الدراما – والإمكانية الحقيقية المتمثلة في أن Nicks و Buckingham ربما لم يكن لديه حتى أي اتصال مباشر لإعادة إصدار من الأرض – فإن إعادة صياغة الألبوم أمر منطقي. على الرغم من أنها غرقت مثل الحجر عند إصدارها الأول وتلقى مراجعات فاترة فقط ، إلا أن الألبوم قد تم توزيعه منذ فترة طويلة باعتباره bootleg بين المعجبين. لقد تم إعادة تقييمه في السنوات الأخيرة باعتباره جوهرة ضائعة ، والتي توضح المواهب المتزايدة التي ستجلبها نيكس وباكينجهام إلى فليتوود ماك بعد عامين فقط ، حيث أحدثت ثورة في صوت المجموعة وجعلهما واحدة من أكبر الفرق الموسيقية في العالم.