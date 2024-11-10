أشياء غريبة يتجاهلها الجميع بشأن بير جريلز

دعونا نوضح الأمر بشكل واضح: إذا كنت عالقًا في مأزق – على سبيل المثال، تقطعت بهم السبل في جزيرة صحراوية أو كنت محاصرًا على قمة جبل أثناء إعصار – فهناك عدد قليل من الأشخاص الذين تفضل أن يكونوا معك أكثر من بير جريلز. كان الناجي البريطاني مهووسًا بالفنون القتالية عندما كان طفلاً وانضم لاحقًا إلى الجيش البريطاني. يخدم في الخدمة الجوية الخاصة (SAS)، وهي ذراع النخبة للجيش، وتشتهر قواته بشجاعتهم المذهلة ومجموعة واسعة من المهارات المتخصصة. بعد تركه الجيش، بدأ جريلز بمشاركة معرفته مع العالم. بصفته نجم مسلسل “Man vs. Wild” الذي تعرضه قناة Discovery Channel والعديد من العروض الأخرى في نفس السياق، فقد سافر حول العالم وأظهر للجماهير كيفية البقاء على قيد الحياة في مواجهة الصعاب في بعض البيئات الأكثر قسوة على هذا الكوكب.
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لقد حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية المرموق (OBE) من العائلة المالكة البريطانية وحقق ثروة من محتواه. ولكن على الرغم من أن مهاراته في البقاء على قيد الحياة وقدرته على نقلها إلى الجماهير لم تكن أبدًا محل شك، إلا أن هناك بعض التفاصيل الغريبة حول Grylls التي تظهر إذا بحثت تحت السطح. من امتلاك جزيرة خاصة إلى تعميد شخصية مثيرة للجدل، إليكم ما وجدناه.
إنه ينحدر من عائلة مميزة (ومثيرة للجدل).
عندما انضم بير جريلز إلى الفوج 21 من القوات الجوية الخاصة، المعروف سابقًا باسم بنادق الفنان، أصبح جزءًا من إرث عسكري تاريخي يمتد إلى حرب البوير الثانية، وهو صراع استعماري خاضه البريطانيون في جنوب إفريقيا في مطلع القرن العشرين. وعائلة جريلز تاريخية بالمثل: فقد خدم قبله بثلاثة أجيال في الجيش. كان والده في مشاة البحرية الملكية، بينما كان جده عميدًا. ولكن على الرغم من تاريخهم، واجهت عائلة جريلز أيضًا خلافات، خاصة من خلال والد بير، السير مايكل جريلز.
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بعد فترة خدمته في الجيش، خدم مايكل جريلز في البرلمان البريطاني كنائب عن حزب المحافظين. ومع ذلك، كما تظهر الفقرات الافتتاحية في نعيه لصحيفة الجارديان عام 2001، فقد طغت على حياته المهنية تورطه في فضيحة “المال مقابل الأسئلة” عام 1996. وتبين أنه كذب على لجنة مصالح الأعضاء – وهي هيئة تحقق في احتمالات حدوث ذلك. الفساد بين البرلمانيين البريطانيين – حول المدفوعات التي تلقاها من إحدى جماعات الضغط المحافظة. لاحقًا، تم الكشف عن أنه كان يتلقى عمولة بنسبة 10٪ من جماعة الضغط لتوجيه رجال الأعمال إلى شركته. وتشمل الخلافات الأخرى دعمه للفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحملته لمنع بي بي سي من الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية – وهي الصناعة التي كان يمثلها.
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بعض أعمال جريل المثيرة مزيفة أو مبالغ فيها
حققت البرامج التليفزيونية التي قدمها بير جريلز طوال حياته المهنية انتشارًا لا يصدق، واكتسبت عددًا هائلاً من الجماهير حول العالم. وفقًا لموقعه الرسمي على الإنترنت، اجتذب فيلم “Man vs. Wild” حوالي 1.2 مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم، وبيعت كتبه 20 مليون نسخة، ويُعتقد أن العرض الذي صوره مع رئيس الوزراء الهندي مودي قد حقق 3.6 مليار ظهور. يشتهر جريلز بأداء الأعمال المثيرة الخطيرة والصعبة والمثيرة للقلق أمام الكاميرا، بما في ذلك القفز بالمظلات، وتناول الثعابين الحية، وشرب البول. مما لا شك فيه أن أصالته المذهلة أصبحت علامته التجارية وتعزز الجاذبية الدائمة للناجي.
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ومع ذلك، كما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز، فقد أوضحت العديد من التقارير أنه طوال حياته المهنية، بالغ جريلز في مدى صحة مغامراته. ففي النهاية، فهو يقدم برنامجًا تلفزيونيًا، وكما هو الحال مع أي إنتاج، هناك إجراءات سلامة مطبقة. لكن التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها من وراء الكواليس عن عرض بقائه – بما في ذلك فريق الأعمال المثيرة، وغالبًا ما يقيم جريلز في الفنادق القريبة أثناء التصوير – يمكن القول إن سرقة محتواه من الإحساس بالخطر الذي جعله أولًا مثل هذا النجاح.
لديه جزيرة خاصة غير ساحرة بشكل واضح
عند أسفل الموقع الرسمي لبير جريلز، مباشرة بعد تحديد عائلة الناجي (هو وزوجته، شارا، وأبنائهم الثلاثة، جيسي، ومارمادوك، وهاكلبيري)، تشير سيرته الذاتية بلا مبالاة إلى أنهم “يعيشون على جزيرة خاصة”. قبالة الساحل الويلزي.” آسف، ماذا؟ العيش على جزيرة خاصة هو حلم الكثير من الناس: وهو أحد الدلالات النهائية للثروة والبذخ، حتى أكثر من يخت فاخر أو طائرة خاصة. مما لا شك فيه أن جريلز قد حقق قدرًا كبيرًا من المال من عمله كأحد الناجين – تقدر شركة Celebrity Net Worth قيمته بحوالي 25 مليون دولار – لكن هذا لا يضعه بالضبط في البطولات الكبرى عندما يتعلق الأمر بالمشاهير الأثرياء.
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الحقيقة هي أن جزيرته الخاصة ليست ساحرة تمامًا كما تبدو للوهلة الأولى. يبلغ طوله 2000 قدم فقط وعرضه 650 قدمًا، والمنزل صغير – بعيدًا عن القصر. اشتراها جريلز في عام 2001، قبل أن يصبح مشهورًا، بمبلغ صغير نسبيًا قدره 95 ألف جنيه إسترليني (حوالي 123 ألف دولار اليوم). وفي حديثه إلى موقع Wales Online، كشف أنه وعائلته يعيشون في الجزيرة فقط لجزء من العام. وقال: “لقد صنعنا بعض الذكريات المذهلة التي عشناها هناك وقضينا بعض الوقت مع الأولاد في الجزيرة على مر السنين، وكان مجرد القدرة على الحصول على هذه المساحة للاستمتاع بالطبيعة، أمرًا مميزًا حقًا”. “لكن الناس يعتقدون دائمًا أنه يجب أن يكون لدينا مكان جميل حقًا في الداخل للذهاب إليه وكل هذه الأشياء الفاخرة ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق.”
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لقد أعطى بعض النصائح الغبية
يتطلب التمثيل في سلسلة من البرامج التليفزيونية للبقاء على قيد الحياة من النجم إنتاج محتوى جديد بشكل منتظم، وربما لتجنب تكرار نفسه، كان جريلز مذنبًا أحيانًا بتقديم بعض النصائح الرهيبة لمشاهديه. بعض من أسوأ النصائح التي قدمها لنا بير جريلز على الإطلاق تتضمن الاقتراح بأن تناول اللحوم النيئة من الطرائد الطازجة قد يكون خيارًا آمنًا في سيناريو البقاء. في الواقع، من المحتمل أن تبتلع الطفيليات والبكتيريا التي قد تجعلك مريضًا بشكل خطير. هذا هو آخر شيء تحتاجه عندما تقاتل بالفعل من أجل حياتك في مشهد جحيم وحشي.
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في مكان آخر، لقد أخبر مشاهديه أن الهروب من الدب الأشيب يعد خيارًا قابلاً للتطبيق للبقاء على قيد الحياة (ربما لا يكون كذلك) وقال إنه يجب عليك إزالة العلق يدويًا – وهو الإجراء الذي يمكن أن يترك القيء في جلدك، ويسبب في النهاية العدوى. حتى ميل جريلز المميز إلى شرب بوله عندما يكون في مأزق قد خضع للتدقيق من الناجين الآخرين، الذين لاحظوا أنه يحتوي على سموم سيحاول الجسم بعد ذلك التخلص منها، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف. من المؤكد أن أساطير البقاء يمكن أن تقتل، الأمر الذي أثار انتقادات جريلز على مر السنين.
لقد كان حاضراً أثناء معمودية راسل براند
خارج الشاشة، ترتبط العديد من أنشطة بير جريلز بمعرفته بالبقاء على قيد الحياة. على سبيل المثال، في عام 2009، حصل على الدور المرموق كرئيس كشافة المملكة المتحدة، وهو الدور الذي ظل فيه حتى عام 2024، عندما تم تعيينه سفيرًا رئيسيًا للمنظمة الكشفية العالمية. ولكن كما أوضح في المقابلات، هناك جانب آخر من حياته له أهمية أكبر بالنسبة له، إلى جانب عائلته: دينه.
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جريلز مسيحي، وقد وصف إيمانه بأنه “العمود الفقري” لحياته ومصدر قوته في المواقف الصعبة. وقال في برنامج “مذكرات رئيس تنفيذي”: “الإيمان في قلبك، مع العلم أنك لست وحدك”. “هناك شيء أكبر منا هناك، وبالتالي فإن هذه القوة لصالحنا وليست ضدنا، وعلى الرغم من شكوكي، سأضع ثقتي في ذلك وسأحاول أن يكون الحب في مركز كل ما نقوم به، وأن أعيش متمكنًا”. واذهب نحو الأشياء ولا يحركك الخوف.”
وتم تعميد جريلز في نهر الأردن، وهو موقع تاريخي للتعميد في العقيدة المسيحية، في عام 2023، وهو تتويج طبيعي لسنوات إيمانه. ومع ذلك، فقد أثار الدهشة في العام التالي عندما حضر حفل تعميد النجم البريطاني الشهير راسل براند في نهر التايم بلندن. أصبح براند مؤخرًا مسيحيًا معلنًا، وشكك النقاد في شرعية تحوله نظرًا لأنه منفصل حاليًا عن صناعة الترفيه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل العديد من النساء. وغني عن القول أن هذا ليس مظهرًا جيدًا بالنسبة لجريلز، الذي وصف مشاركته مع ذلك بأنها “امتياز” لصحيفة ديلي ميل.
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