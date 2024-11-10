أشياء غريبة يتجاهلها الجميع بشأن بير جريلز

دعونا نوضح الأمر بشكل واضح: إذا كنت عالقًا في مأزق – على سبيل المثال، تقطعت بهم السبل في جزيرة صحراوية أو كنت محاصرًا على قمة جبل أثناء إعصار – فهناك عدد قليل من الأشخاص الذين تفضل أن يكونوا معك أكثر من بير جريلز. كان الناجي البريطاني مهووسًا بالفنون القتالية عندما كان طفلاً وانضم لاحقًا إلى الجيش البريطاني. يخدم في الخدمة الجوية الخاصة (SAS)، وهي ذراع النخبة للجيش، وتشتهر قواته بشجاعتهم المذهلة ومجموعة واسعة من المهارات المتخصصة. بعد تركه الجيش، بدأ جريلز بمشاركة معرفته مع العالم. بصفته نجم مسلسل “Man vs. Wild” الذي تعرضه قناة Discovery Channel والعديد من العروض الأخرى في نفس السياق، فقد سافر حول العالم وأظهر للجماهير كيفية البقاء على قيد الحياة في مواجهة الصعاب في بعض البيئات الأكثر قسوة على هذا الكوكب.

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لقد حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية المرموق (OBE) من العائلة المالكة البريطانية وحقق ثروة من محتواه. ولكن على الرغم من أن مهاراته في البقاء على قيد الحياة وقدرته على نقلها إلى الجماهير لم تكن أبدًا محل شك، إلا أن هناك بعض التفاصيل الغريبة حول Grylls التي تظهر إذا بحثت تحت السطح. من امتلاك جزيرة خاصة إلى تعميد شخصية مثيرة للجدل، إليكم ما وجدناه.