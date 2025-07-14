أشياء غريبة يمكن أن تحدث لجسمك قبل النوم مباشرة

النوم هو شيء يتطلع غالبية منا. في نهاية يوم طويل (أو ليلة طويلة) ، غالبًا ما لا يوجد شعور أفضل من الزحف تحت الأغطية ، مع العلم أنه ليس لديك أي شيء ولا شيء تفعله للساعات الثماني المقبلة أو نحو ذلك. لسوء الحظ ، فإن راحة ليلة هادئة ليست دائمًا في البطاقات للجميع. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، واجه 14.5 ٪ من البالغين مشكلة في النوم في معظم الأيام ، أو في بعض الأحيان كل يوم ، على مدار شهر واحد.

وحتى لو كنت نائماً ، فهناك فرصة لكي تتمكن من القيام بشيء غريب أو لا يُنسى إلى حد ما أثناء كونك باردًا. تقارير الأخبار الطبية اليوم أن الناس يميلون إلى القيام بكل شيء من الحديث عن النوم وينامون إلى التصرف من أحلامهم إلى أداء الأعمال الجنسية خلال الليل دون ذكره في الصباح. بالإضافة إلى ذلك ، قبل أن تغفو مباشرة ، يمكن أن يصيبك عدد من الأشياء الغريبة دون أن تدرك ذلك.