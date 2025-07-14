أشياء غريبة يمكن أن تحدث لجسمك قبل النوم مباشرة

النوم هو شيء يتطلع غالبية منا. في نهاية يوم طويل (أو ليلة طويلة) ، غالبًا ما لا يوجد شعور أفضل من الزحف تحت الأغطية ، مع العلم أنه ليس لديك أي شيء ولا شيء تفعله للساعات الثماني المقبلة أو نحو ذلك. لسوء الحظ ، فإن راحة ليلة هادئة ليست دائمًا في البطاقات للجميع. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، واجه 14.5 ٪ من البالغين مشكلة في النوم في معظم الأيام ، أو في بعض الأحيان كل يوم ، على مدار شهر واحد.
وحتى لو كنت نائماً ، فهناك فرصة لكي تتمكن من القيام بشيء غريب أو لا يُنسى إلى حد ما أثناء كونك باردًا. تقارير الأخبار الطبية اليوم أن الناس يميلون إلى القيام بكل شيء من الحديث عن النوم وينامون إلى التصرف من أحلامهم إلى أداء الأعمال الجنسية خلال الليل دون ذكره في الصباح. بالإضافة إلى ذلك ، قبل أن تغفو مباشرة ، يمكن أن يصيبك عدد من الأشياء الغريبة دون أن تدرك ذلك.
الهزات النارية
في بعض الأحيان ، عند النوم ، قد تواجه نشلًا مفاجئًا للجسم أو حركة الرجيج. في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون بسيطة وبالكاد ملحوظ ؛ في أوقات أخرى ، يمكن أن يكون قويًا بما يكفي لإيقاظك تمامًا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 المنشورة في طب النوم ، يمكن أن تؤثر الهزات النارية على الأشخاص من أي عمر وعشوائية. أظهرت الدراسة أيضًا أن ما يصل إلى 70 ٪ من الناس عانوا من الهزات النارية قبل النوم.
لم يتمكن الباحثون من تحديد سبب واحد محدد للهزات النارية (عبر أساس النوم). يعتقد بعض الباحثين أنه يمكن أن يكون رد فعل مذهل ناتج عن اختلال في الأعصاب في جذع الدماغ. عندما تنام ، يمكن أن يسيء عقلك تفسير الإحساس وأنت تسقط فعليًا ، ويسبب ارتعاش العضلات كرد فعل. تشمل المشغلات الأخرى الممكنة ممارسة قبل النوم ، والمنشطات مثل الكافيين أو النيكوتين ، أو عدم وجود نوم منتظم وعادات النوم الضعيفة.
شلل النوم
وفقًا لكليفلاند كلينك ، يمكن أن يحدث شلل النوم إما بشكل صحيح وأنت تغفو أو كما كنت على وشك الاستيقاظ ، وتتميز بالشعور بعدم القدرة على التحرك. أبلغ الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم عن عدم قدرتهم على تحريك أذرعهم أو أرجلهم أو حتى الكلام. يمكنهم أيضًا تجربة الهلوسة ، مثل الشعور بأنهم ليسوا وحدهم. الحالة شائعة إلى حد ما ، حيث تؤثر على حوالي 3 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يجب أن يهتم به ولا يشكل خطرًا صحيًا ، إلا أنه قد يكون من الصدمة الشديدة لشخص لا يدرك ما يعاني منه أو لماذا.
في حين أن شلل النوم ، بشكل عام ، لا يسبب القلق ، يلاحظ WebMD أن 10 ٪ من الناس يعانون من شلل النوم المتكرر. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، قد يكون هناك شيء أكثر خطورة ، مثل الخدار أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) أو الحالات المتعلقة بالقلق. ومع ذلك ، بصرف النظر عن هذه الأسباب المحتملة ، لا يوجد سبب جذري لشلل النوم ، من خلال الإجهاد ونقص النوم قد يكون أيضًا عوامل.
تنفجر متلازمة الرأس
هذا يبدو أكثر دراماتيكية مما هو عليه في الواقع. لا ، لا ينفجر رأسك فعليًا ، ولكن عندما تختبر متلازمة الرأس ، قد تسمع أصواتًا عالية داخل رأسك وأنت تنجرف للنوم (عبر عيادة كليفلاند). يمكن أن يبدو مثل الانفجار الصاخب أو حادث تحطم ولا يسمعه فقط. إنه ليس سببًا للقلق ، ولكن يمكن أن يكون بالتأكيد مضطربًا لنومك ، خاصة إذا حدث ذلك بانتظام.
وفقًا لمؤسسة النوم ، كانت متلازمة الانفجار ، أو EHS ، موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر ، ويبدو أنها تحدث أكثر للنساء أكثر مما يحدث للرجال. بالإضافة إلى ذلك ، يبلغ بعض الأشخاص الذين عانوا من EHS عن مشاعر الخوف الهائل ، وكذلك علامات القلق الأخرى ، بما في ذلك صعوبة التنفس والتعرق والخفقان. كما هو الحال مع العديد من اضطرابات النوم ، لا يبدو أن هناك سببًا يمكن للناس تحديده ، على الرغم من أن التعب والتوتر يبدوان عاملين محتملين مساهمين.
الهلوسة النوم
يصف تعليم النوم المفرطات المعروفة باسم الهلوسة للنوم كأحداث تحدث أثناء النوم واقعية للغاية ، من الصعب تحديد ما إذا كنت نائماً أو مستيقظًا. هذه الأنواع من الهلوسة معقدة ومفصلة ، حيث قد ترى أشخاصًا أو حيوانات غير موجودة بالفعل. يمكن إحضارها بعدد من الظروف المختلفة ، بما في ذلك تعاطي المخدرات ، وتعاطي الكحول السابق ، والأرق ، واضطرابات المزاج.
وفقًا لـ WebMD ، تُعرف الهلوسة بالنوم أيضًا باسم الهلوسة من التنويم المغناطيسي ، ويمكن أن تحدث أحيانًا جنبًا إلى جنب مع شلل النوم ، مما قد يجعل التجربة بأكملها أكثر إثارة للقلق والرعب. بالإضافة إلى ذلك ، يقترح أن الأشخاص الذين يعانون من الخدار هم أكثر عرضة لتجربة هلوسة النوم. وفقًا لمقتطف من الطبعة السادسة من علم الأعصاب والطب العام في أمينوف ، فإن 40 ٪ إلى 80 ٪ من المرضى الذين يعانون من الخدار والكاتابليسسي يعانون أيضًا من الهلوسة المنوية ، بدءًا من مشاعر العائمة أو الوقوع في تهديد وثيق أو الشعور بالخنق.
تغيير في درجة حرارة الجسم الأساسية
يعد فقدان الحرارة في أيدينا وقدمنا عاملاً مهمًا في مساعدتنا على النوم (عبر محطة النوم). من خلال فقدان الحرارة هذا ، ينتج الجسم الميلاتونين ، وهو هرمون يساعد على إرسال إشارات عبر الجسم تخبرنا أن الوقت قد حان للنوم. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالنوم. تستمر درجة حرارة الجسم الأساسية في لعب دور في مدى نومك طوال الليل. إذا كنت دافئًا جدًا ، على سبيل المثال ، يمكن أن يعطل بعض مراحل النوم مثل REM.
يرجع انخفاض درجة الحرارة جزئيًا إلى إيقاع الساعة البيولوجية (عبر عيادة كليفلاند). يتم التحكم في إيقاع الساعة البيولوجية بواسطة مجموعة من الخلايا في دماغك تسمى النواة suprachiasmatic. تستجيب هذه الساعة الداخلية للإشارات مثل الضوء ودرجة الحرارة وتدير درجة حرارة الجسم الأساسية أيضًا. إنه يساعد على إسقاط درجة حرارتك في الليل ، وهو جزء مما يتيح للجسم معرفة أن الوقت قد حان لك للنوم. إن إزعاج هذه الدورة يمكن أن يؤثر على تنظيم درجة الحرارة وجودة نومك.
وعي نبضات القلب
قد يعاني بعض الناس من خفقان القلب في الليل قبل النوم (عبر عيادة كليفلاند). يمكن أن تجعلك هذه الخفقان تدرك بشدة نبضات قلبك ، حتى إلى درجة أنها تشعر بأنها تتفوق في حلقك. على الرغم من أن هذه الخفقان يمكن أن تحدث في أي وقت ، إلا أن الناس غالبًا ما يمكن أن يصبحوا أكثر وعياً بها في الليل. هذا لأنك خالية من الانحرافات الأخرى ، واهتمامك يمكن أن يصدر في أشياء مثل نبضات القلب.
الاستلقاء في غرفة هادئة ، قد تصبح على دراية بمزيد من الأصوات الداخلية ، وخاصة نبضات القلب (عبر Healthline). بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة يعرف باسم طنين الأذن النابض ، فهذه تجربة شائعة. طنين النبض النابض هو حالة يمكن للناس أن يسمعوا نبضًا أو إيقاعيًا في أذنيهم متزامنة مع نبضات القلب. إن عدم وجود ضوضاء في الخلفية في الليل يمكن أن يجعل هذا الأمر أكثر وضوحًا ، ويمكن أن يحدث أي شيء من زيادة تدفق الدم بالقرب من الأذنين أو شيء أكثر خطورة ، مثل ارتفاع ضغط الدم.
الأحلام الدقيقة
إذا قمت بإيماءة إيماءة لفترة وجيزة ثم تمسك فجأة بالاستيقاظ ، فقد يكون هذا علامة على ظاهرة تعرف باسم “microsleeping” (عبر Sleep.com). يحدث microsleeping عندما ينجرف الجسم ويفقد الوعي لفترة قصيرة ، وعادة ما يستمر في أي مكان من 10 إلى 15 ثانية. خلال هذا الوقت القصير ، يمكنك تجربة مراحل مختلفة من النوم الخفيف ، وحتى فترات الحلم القصيرة.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 المنشورة في علم الأعصاب للوعي ، يناقش الباحثون مفهوم الأحلام الدقيقة ، مشيرين إلى أنها تدوم أقل من ثانية ويمكن أن تظهر كصور عابرة أو أفكار ، وعادة ما تكون مقتطفات من التجارب اليومية أو السيناريوهات السريالية ، كما تتغاضى. هذه الأحلام الدقيقة ليست أحلام REM كاملة ، بل لمحات لحظة إلى محتوى يشبه الحلم. عادة ما يتم خبرةها كميض من الصور ، مثل مشهد أو شخص أو شعور بالحركة. غالبًا ما يتم رفضهم أو نسيانهم بسرعة ، لكن يمكنهم تقديم نافذة على كيفية عمل العقل قبل النوم.
وخز أو ارتعاش الأطراف
في بعض الأحيان ، قد يعاني الناس من رغبة ساحقة تقريبًا في تحريك أرجلهم قبل النوم ، وهي حالة تعرف باسم متلازمة الساقين المضطربة (عبر كليفلاند كلينك). هذه حالة يمكن أن تؤثر على عدد السكان العاشر ويمكن أيضًا تمييزها بالشعور بالخفقان أو المؤلم أو الحكة أو الزحف. يمكن أن يوفر الانتقال بعض الراحة المؤقتة على الأقل ، ولكن هذه الأعراض يمكن أن تتداخل بشكل كبير مع جودة النوم وجعل من الصعب النوم.
وفقًا لدليل MERCK ، يتم تصنيف هزات العضلات مثل هذه الحالة المعروفة باسم عضلية عضلية. يتم تصنيفها من خلال الانقباضات المفاجئة لعضلة العضلات أو مجموعة العضلات ، وغالبًا ما تتخذ شكل ما يشار إليه عادة باسم “بداية النوم” ، ارتعاش مفاجئ في ساقيك وأنت تنجرف إلى النوم. في معظم الوقت ، فإن عضلية عضلية ميسولون ليست سببا للقلق ؛ في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة مثل الصرع أو فشل الكبد أو الآثار الجانبية من بعض الأدوية. إذا شعرت أن هذه الهزات العضلية قد تكون نتيجة لشيء خطير ، فيجب عليك استشارة طبيبك على الفور.
هجمات الحكة المفاجئة
يمكن أن تكون الرغبة المفاجئة والأحيانًا في بعض الأحيان أن تكون الرغبة الساحقة في خدش الحكة قبل النوم أن الحكة الليلية ، والرغبة المفاجئة والغامرة في بعض الأحيان في خدش الحكة قبل النوم. يمكن أن يزداد هذا الشرط سوءًا من خلال بعض الظروف ، بما في ذلك الأكزيما ، الصدفية ، ودغات الحشرات. يمكن أيضًا تشغيله بواسطة تراجع في مستويات الكورتيزول في الليل. هذا الانخفاض في الهرمون المضاد للالتهابات يمكن أن يزيد من الالتهاب وحساسية الجلد.
يمكن أن يؤثر إيقاع جسمك اليومي على حكة الليل (عبر Healthline). مع اقتراب الليل ، تزداد درجة حرارة الجلد وتدفق الدم ، في حين تنخفض مستويات الرطوبة. هذا يمكن أن يجعل الجلد يشعر أكثر دفئا وأكثر عرضة للتهيج. في الوقت نفسه ، يرتفع إطلاق السيتوكينات الالتهابية وانخفاض إنتاج الكورتيكوستيرويد ، مما يضعف حاجز الجلد ويزيد من حساسية. يمكن أن يؤدي الجمع بين الجلد الأكثر دفئًا والمجفف بالإضافة إلى التركيز الأعمق على الأحاسيس الجسدية إلى حكة ليلية ، مما يجعلك أكثر حكة عندما تحاول الحصول على نوم جيد ليلاً.