أشياء غير منطقية بشأن وفاة ويتني هيوستن

كانت ويتني هيوستن واحدة من أكثر المطربين المحبوبين في عصرها. لقد وضعت مجموعة أعمالها الرائعة علامة مائية عالية لأجيال من المطربات اللاتي صعدن إلى الصدارة منذ ذلك الحين. وفي عام 1992، بلغت شهرتها ذروتها عندما أطلقت أغنية “سأحبك دائمًا”. إنها الأغنية المميزة في فيلم The Bodyguard من بطولة هيوستن، والذي صدر في نفس العام. أصبحت النغمة واحدة من أكثر الأغاني المنفردة مبيعًا في تاريخ الموسيقى، بينما حققت أغنية “The Bodyguard” نجاحًا هائلاً في شباك التذاكر.
إعلان
ولكن على الرغم من إنجازاتها، فقد هيمنت أيضًا قضايا تعاطي المخدرات على وقت هيوستن في نظر الجمهور، وأصبحت مادة للصحف الشعبية عندما طغت على إنجازاتها. وعلى الرغم من أنها قامت بمحاولات للرصانة، إلا أن حياتها انتهت بشكل مأساوي. في 11 فبراير 2012، عشية حفل توزيع جوائز جرامي وما وصف بأنه لحظة عودة كبرى للنجمة، تم العثور على هيوستن ميتة في غرفتها بفندق بيفرلي هيلتون. كانت تبلغ من العمر 48 عامًا. وكشف تشريح الجثة عن وجود العديد من المخدرات في نظامها – الكوكايين، بالإضافة إلى العديد من الأدوية الموصوفة بما في ذلك زاناكس – والتي ساهمت في وفاتها عن طريق الغرق في حوض الاستحمام الخاص بالفندق.
أصبحت وفاة هيوستن قصة إخبارية في الصفحة الأولى. ونشر موقع Gossip TMZ صورًا مسربة للغرفة التي فقدت فيها حياتها، تظهر مشهدًا فوضويًا مع وجود أدلة على تعاطي الكحول. ولكن على الرغم من أن وفاتها اعتبرت لاحقًا حادثًا، إلا أن المعجبين استمروا في طرح الأسئلة حول الظروف الغريبة المحيطة بها.
إعلان
وبحسب ما ورد بدت هيوستن على ما يرام قبل دقائق من وفاتها
تعاملت ويتني هيوستن مع حياة شخصية مؤلمة في كثير من الأحيان عندما كانت خارج المسرح. ظهرت تقارير تفيد بأن والد هيوستن، جون، الذي أصبح مديرها، سرق أموالاً من المغنية الشهيرة، وأن زوجها بوبي براون كان يسيء معاملتها. كما زُعم أن أفراد عائلتها ساعدوا في إمدادها بالمخدرات طوال حياتها المهنية، مما أدى إلى تفاقم إدمانها.
إعلان
ومع ذلك، وبصرف النظر عن ابنة هيوستن المحبوبة، بوبي براون، كان هناك شخص آخر في حياتها ظل معقل القوة بالنسبة لها: والدتها سيسي. حافظت سيسي، وهي مغنية الروح والإنجيل الموهوبة، على علاقة وثيقة مع ابنتها حتى النهاية. في الواقع، كانت سيسي آخر شخص تحدثت إليه هيوستن عبر الهاتف قبل الاستحمام مما أدى إلى مقتلها.
من الواضح أن إحدى التفاصيل الغريبة حول اللحظات الأخيرة في هيوستن جاءت من سيسي، التي ورد أنها تحدثت مع ابنتها قبل 30 دقيقة فقط من وفاتها. والمثير للدهشة أن سيسي ادعى أن هيوستن بدت طبيعية. وقال مصدر مقرب من العائلة لصحيفة ديلي تلغراف: “لم يكن هناك ما يشير إلى أن ويتني كانت منتشية أو ارتكبت أي خطأ. مجرد أحاديث عادية بين الأم وابنتها”.
إعلان
تقدمت الحفلة بينما قامت الشرطة بالتحقيق في مكان الحادث
على الرغم من اعتقاد سيسي هيوستن المزعوم بأن ابنتها بدت رصينة قبل 30 دقيقة فقط من وفاتها، فقد أشارت تقارير أخرى إلى أن أيامها الأخيرة كانت مضطربة. كان من المقرر أن يقيم كلايف ديفيس، قطب الموسيقى الذي ساعد في وصول ويتني هيوستن إلى النجومية، حفلاً قبل حفل توزيع جوائز جرامي في فندق بيفرلي هيلتون حيث كانت تقيم – مساء يوم وفاتها. وبحسب ما ورد كان من المقرر أن تؤدي وكانت تتدرب على هذا الحدث. بالنسبة الى التلغراف اليومي، قالت إحدى الشهود إنها كانت تفوح منها رائحة الكحول والتبغ بقوة أثناء التدريب وبدت “أشعثًا”.
إعلان
وعندما وصلت الأخبار الصادمة عن وفاة هيوستن إلى منظمي الحفل، كان الشيء الطبيعي الذي ينبغي فعله هو إلغاء الحدث. لكن ديفيس اتخذ القرار المذهل بالمضي قدمًا في هذا الحدث، حيث أعاد صياغته ليكون بمثابة نصب تذكاري لهيوستن. وفي هذه الأثناء، كانت الجثة لا تزال في غرفة الفندق، ولم تقم الشرطة بإزالتها إلا بعد منتصف الليل، حسبما ذكرت مجلة Inside Edition. في بيان صدر في تلك الليلة، ادعى ديفيس أنه لم يكن من المقرر أن تؤدي هيوستن حفلها بعد كل شيء، وهو ما يتناقض مع التقارير الأخرى، بما في ذلك صحيفة ديلي تلغراف.
تفاصيل غريبة عن اتصال ويتني هيوستن بالرقم 911
بعد وقت قصير من انتشار أنباء وفاة ويتني هيوستن المأساوية، نشر موقع TMZ مقطعًا صوتيًا يُزعم أنه لمكالمة 911 التي جرت بين عامل الهاتف وحارس أمن بيفرلي هيلتون، الذي قال إنه تم العثور على ضيف في حمامهم وأنه لا يتنفس. وأوضح موظف الفندق أنه تلقى مكالمة من شخص مرتبط بالمرأة يطلب المسعفين. يُزعم أن المتصل كان “غاضبًا” واستمر في إغلاق الهاتف عندما حاول الأمن الاتصال مرة أخرى.
إعلان
وتبين لاحقًا أن المرأة المعنية كانت مساعدة هيوستن، التي كانت بالخارج للتسوق قبل اكتشاف وفاة المغنية في حوض الاستحمام الساعة 5:36 مساءً. ومرت سبع دقائق قبل أن يقوم حارس الأمن بالاتصال برقم 911. وتبين لاحقًا أنه قبل اتصلت المساعدة بالأمن، فاتصلت أولاً بالحارس الشخصي لهيوستن.
ومن الصعب تشريح دوافع الناس في اللحظات التي تلي تعرضهم لصدمة مروعة، تماماً كما فعلت المساعدة عندما اكتشفت جثة مخدومها. ومع ذلك، فإن فشلها في الاتصال برقم 911 بنفسها قد أثار بالتأكيد الدهشة بين مشجعي هيوستن، وكذلك حقيقة أنها أغلقت الهاتف مرارًا وتكرارًا. وتكهن البعض بأن المساعد ربما كان يحاول التستر على شيء ما، ربما بسبب وجود مخدرات أكثر مما تم العثور عليه في مكان الحادث.
إعلان
لقد تمسك المشجعون بنظريات المؤامرة
في بعض الأحيان تميل وفيات كبار المشاهير – وخاصة تلك الصادمة مثل وفاة ويتني هيوستن – إلى التحول إلى مادة لنظريات المؤامرة. ولم تكن وفاة هيوستن استثناءً. في الأسابيع والأشهر التي تلت وفاتها، بحث المعجبون في تفاصيل المشهد، مثل وجبتها الأخيرة، بالإضافة إلى قدر كبير من معلومات السيرة الذاتية للتكهن بمن قد يكون مسؤولاً عما رفض الكثيرون تصديقه بأنه حادث مأساوي.
إعلان
وكانت مساعدة هيوستن، ماري جونز، صريحة في اعتقادها بوجود شخص ما في مكان الحادث قبل إطلاق الإنذار، مشيرة إلى أن الأرض كانت مغطاة بالمياه عندما تم اكتشاف جثة المغني. وقالت في الفيلم الوثائقي “ويتني” لصحيفة ديلي ميل: “كان شخص ما في الغرفة معها، وأعطاها هذه الأدوية، ووجدها غارقة في الحمام، وأغلق الصنابير وغادر الغرفة”. في عام 2022، تحدث الحارس الشخصي لهيوستن، راي واتسون، إلى صحيفة ميرور، وتذكر جهوده اليائسة لإعادة إحياء المغنية، والتي تضمنت إخراجها من حوض الاستحمام – ربما هذا هو المكان الذي جاءت منه المياه على الأرض.
ومع ذلك، تكثر النظريات المتعلقة باللعب الخبيث المحتمل. حتى زوج هيوستن السابق، بوبي براون، عبر عن معتقداته الخاصة حول هوية القاتل المحتمل. أصبحت مثل هذه التكهنات منتشرة على نطاق واسع لدرجة أنها شكلت أساسًا لبودكاست بعنوان “لماذا قتلت ويتني؟” والذي تم نشره على مدى 11 حلقة في عامي 2021 و2022.
إعلان
تعكس وفاة بوبي كريستينا براون وفاة والدتها
للأسف، لن تكون وفاة ويتني هيوستن هي المأساة الأخيرة التي كان على العائلة مواجهتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بعد ثلاث سنوات من العثور على نجمة مسلسل “I Wanna Dance with Somebody” ميتة، فقدت ابنتها بوبي كريستينا براون حياتها في ظروف مماثلة بشكل مخيف.
إعلان
كانت لبوبي علاقة وثيقة ولكن مضطربة مع والدتها الشهيرة، وبحسب ما ورد اضطرت إلى دخول المستشفى بعد انهيارها في الفندق عندما رفضت الشرطة السماح لها برؤية جثة هيوستن. وقد عولجت من التوتر والقلق، لكن وفاة والدتها استمرت في التأثير عليها. ومن المؤسف أنها وجدت، مثل والدتها، فاقدة للوعي في حوض الاستحمام بعد ثلاث سنوات فقط من وفاة هيوستن، وتوفيت بعد ستة أشهر. كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.
كيف وجدت بوبي نفسها تسير على خطى هيوستن المأساوية بهذه السرعة بعد وفاة والدتها، أصبحت نقطة خلاف في وسائل الإعلام. يعتقد الكثيرون أن الشابة كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الدعم والتوجيه أثناء تعاملها مع حزنها أكثر مما تلقته من عائلتها وأولياء أمورها. واعترف راي واتسون، الذي كان مقربًا من المرأتين، بأنه يشعر بالذنب العميق تجاه وفاة بوبي كريستينا براون.
إعلان