أشياء غير منطقية بشأن وفاة ويتني هيوستن

كانت ويتني هيوستن واحدة من أكثر المطربين المحبوبين في عصرها. لقد وضعت مجموعة أعمالها الرائعة علامة مائية عالية لأجيال من المطربات اللاتي صعدن إلى الصدارة منذ ذلك الحين. وفي عام 1992، بلغت شهرتها ذروتها عندما أطلقت أغنية “سأحبك دائمًا”. إنها الأغنية المميزة في فيلم The Bodyguard من بطولة هيوستن، والذي صدر في نفس العام. أصبحت النغمة واحدة من أكثر الأغاني المنفردة مبيعًا في تاريخ الموسيقى، بينما حققت أغنية “The Bodyguard” نجاحًا هائلاً في شباك التذاكر.

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ولكن على الرغم من إنجازاتها، فقد هيمنت أيضًا قضايا تعاطي المخدرات على وقت هيوستن في نظر الجمهور، وأصبحت مادة للصحف الشعبية عندما طغت على إنجازاتها. وعلى الرغم من أنها قامت بمحاولات للرصانة، إلا أن حياتها انتهت بشكل مأساوي. في 11 فبراير 2012، عشية حفل توزيع جوائز جرامي وما وصف بأنه لحظة عودة كبرى للنجمة، تم العثور على هيوستن ميتة في غرفتها بفندق بيفرلي هيلتون. كانت تبلغ من العمر 48 عامًا. وكشف تشريح الجثة عن وجود العديد من المخدرات في نظامها – الكوكايين، بالإضافة إلى العديد من الأدوية الموصوفة بما في ذلك زاناكس – والتي ساهمت في وفاتها عن طريق الغرق في حوض الاستحمام الخاص بالفندق.

أصبحت وفاة هيوستن قصة إخبارية في الصفحة الأولى. ونشر موقع Gossip TMZ صورًا مسربة للغرفة التي فقدت فيها حياتها، تظهر مشهدًا فوضويًا مع وجود أدلة على تعاطي الكحول. ولكن على الرغم من أن وفاتها اعتبرت لاحقًا حادثًا، إلا أن المعجبين استمروا في طرح الأسئلة حول الظروف الغريبة المحيطة بها.

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