أشياء لا تزال غير منطقية بشأن قاتل دونالد ترامب المحتمل

حتى بعد مرور أسبوع واحد فقط على محاولة اغتيال دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، نشرت مجلة النيويوركر عنوانًا رئيسيًا، “هل تجاوزنا بالفعل محاولة اغتيال دونالد ترامب؟” والواقع أنه مع كل الهراء المعتاد قبل الانتخابات الرئاسية الذي كان يدور في المنافذ الإخبارية ــ علاوة على كل الهراء المعتاد ــ بدا الأمر وكأن الجميع تجاهلوا تمامًا كل هذا الهراء الذي يحدث على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون مرة واحدة في كل جيل. ولكن الأسئلة لا تزال قائمة ــ الكثير من الأسئلة. وهذا ينطبق بشكل خاص على مطلق النار توماس ماثيو كروكس. والإجابة على هذه الأسئلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لفهم أسباب وكيفية ما حدث، بل وأيضًا للتأكد من عدم حدوث شيء مماثل مرة أخرى.
قبل أن نخوض في أي من الغرائب المحيطة بمحاولة اغتيال ترامب التي نفذها كروكس، من المهم أن نتذكر أننا لا نصرخ “بنظرية المؤامرة”. بل إن الأسئلة توضح الرغبة في فهم الأحداث. فضلاً عن ذلك، فقد غمرت نظريات المؤامرة الإنترنت بالفعل في غضون دقائق من إطلاق كروكس النار، وخاصة تلك التي تزعم أن الأمر كان “مدبراً”.
على الجانب الحقيقي من الأمور التي لا معنى لها، لدينا دوافع كروك، والتي لا تزال لا تبدو قوية بما يكفي لقيادة محاولة اغتيال. ثم هناك مسألة مستمرة حول كيفية دخوله إلى تجمع ترامب ببندقية وعلى سطح المبنى، ولماذا تم رصده وتعقبه من قبل السلطات على طول الطريق ولكن لم يتم إيقافه. ثم هناك المفجر الذي كان بحوزته. وأخيرا، هناك مصير جثته، التي تم حرقها بالفعل.
لا تزال دوافع توماس ماثيو كروك غير واضحة
كانت الأمور لتكون أبسط كثيراً لو كانت قرارات توماس ماثيو كروكس واضحة: أولاً فكر في هذا، ثم فكر في ذلك، وكتب أفكاره هنا، ثم حدد خطته هناك، ثم دفعه الحدث (أ) إلى نقطة الانهيار، ثم انضم إلى المجموعة (ب)، ثم وقع تحت تأثير المجموعة (ج)، وهكذا. ولكن لا. فما زال كروكس لغزاً ودوافعه غير واضحة. ولكن ضع في اعتبارك أن الرغبة في الحصول على مثل هذه الإجابات الواضحة تتحدث عنا أكثر من الجاني.
لا يبدو أن هناك معلومات عامة عن كروكس تبرر أفعاله. على سبيل المثال، وصفت حملة ترامب عائلته في عام 2016 بأنها مؤيدة محتملة قد تكون متقبلة للرسائل المؤيدة للسلاح. والده مسجل ليبرالي ووالدته ديمقراطية. وكلاهما عاملان اجتماعيان مرخصان. قدم كروكس نفسه تبرعًا لمشروع الإقبال التقدمي الداعم لبايدن في عام 2021 قبل أن يبلغ السن القانونية للتصويت. كما تم رفضه من فريق البندقية في مدرسته الثانوية. ووصف كروكس من قبل أولئك الذين عرفوه باستخدام مصطلحات عامة مثل “لطيف” و”طبيعي”.
في حين أن هناك بعض التلميحات في الكتاب حول تصرفات كروكس المستقبلية، فقد لخصته عالمة الاجتماع آنا فيليتشكوفا لصحيفة واشنطن بوست بأنه “لا يحمل أيديولوجية متطرفة، ولا مشاكل في الصحة العقلية، ولا صراعات في المدرسة، ولا مشاكل عائلية”. كما أنه لم يتورط في كبش فداء مثل العزاب غير الشرعيين، أو مجموعات “النازيين الجدد الشيطانيين”، أو الإسلاميين المتشددين. وفي الوقت نفسه، قارن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد كارل شماي كروكس بجون هينكلي جونيور، الذي كان ينوي اغتيال رونالد ريجان، والذي أراد فقط أن يحظى بالاهتمام.
لقد تم حرق جثته بالفعل
في ظل قضية بارزة مثل محاولة اغتيال مرشح رئاسي أمريكي، فمن المنطقي أن يتم تغطية جميع السبل للوصول إلى حقيقة ما حدث. وعلى هذا المنوال، أراد النائب الأمريكي كلاي هيجينز – عضو فريق العمل المعني بمحاولة اغتيال دونالد جيه ترامب – إلقاء نظرة على جثة توماس ماثيو كروكس في وقت ما بعد إطلاق النار. ولكن كما ذكرت صحيفة ديلي ميل، علم هيجينز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد جثة كروكس إلى عائلة مطلق النار بعد 10 أيام من محاولة الاغتيال. وقد تم حرق رفاته منذ ذلك الحين.
ليس من غير المعقول أن ترغب أسرة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في الحصول على رفات ابنها، كما أنه ليس من الغريب اختيار حرق الجثة بدلاً من الدفن، ولا يمكننا أن نفترض أن هناك الكثير من المكاسب من الاستمرار في فحص جثة كروكس. بعد كل شيء، قُتل برصاص قناص من الخدمة السرية – هذا كل شيء تقريبًا. ولكن وفقًا لصحيفة ديلي ميل، وصف هيجينز الإفراج عن رفات كروكس بأنه “مزعج” وألمح إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول عمدًا التدخل في الإجراءات. كما كان منزعجًا لأن المكتب لم يعلن أنه أطلق سراح الجثة.
ولقد استغل آخرون هذه الفرصة لمواصلة التذمر بشأن المؤامرات والتستر على الجرائم. وفي الوقت نفسه، وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي تصريحات هيجينز بأنها “غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة”. ولكن نظراً لأهمية القضية، فليس من غير المعقول أن نفترض أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يعامل جثة كروكس باعتبارها دليلاً دامغاً في حين تستمر التحقيقات ــ على الأقل لفترة من الوقت.
مفجره عن بعد
في حين كانت خطة توماس ماثيو كروكس واضحة في جانب واحد – إطلاق النار على دونالد ترامب – فإن أجزاء أخرى ليست واضحة. ليس من الواضح حتى مدى وضوح خطته. حتى تلك النقطة، هناك “المفجر” محلي الصنع الذي تم العثور عليه على جسد كروكس. يشبه الجهاز جهاز تحكم عن بعد رخيص رمادي اللون وتم تصويره بما كان من المفترض أن يكون بطارية احتياطية بقوة 9 فولت.
وبحسب شبكة CNN، فإن جهاز التحكم عن بعد كان متصلاً بجهاز استقبال متصل بالمتفجرات في سيارة كروكس، التي كانت متوقفة في مكان قريب. وتشير التقارير إلى أن السيارة كانت تحتوي أيضًا على سترة واقية من الرصاص وذخيرة. وكانت المتفجرات نفسها محلية الصنع وكان الإعداد بأكمله مزورًا. ولكن عندما بحثت السلطات في سجل تصفح كروكس عبر الإنترنت، لم تجد شيئًا يتعلق بصنع المتفجرات محلية الصنع – فقط معلومات تتعلق بهواياته مثل الألعاب والبرمجة. ولكن مرة أخرى، ليس الأمر وكأن الناس لا يعرفون كيفية استخدام التصفح الخاص وشبكات VPN في هذه المرحلة، وخاصة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا ويبدو أنه على دراية بالتكنولوجيا.
ترتبط الأسئلة المتعلقة بالمفجر بأسئلة حول دوافع كروكس وخطته. فما هي النية الحقيقية وراء تحميل سيارته بالمتفجرات؟ ويقال إن المحققين كانوا يروجون لفكرة مفادها أن كروكس كان ينوي استخدام الانفجار كوسيلة تشتيت في وقت ما أثناء إطلاق النار، ربما للسماح له بالفرار إذا اعتقد أن ذلك ممكن. ولكن من ناحية أخرى، ربما كان لديه شيء مختلف تمامًا في ذهنه. وبدون مزيد من الأدلة، فمن غير المرجح أن نعرف ذلك على الإطلاق.
صعد إلى السطح ببندقية
الآن نأتي إلى السؤال حول كيف صعد رجل وحيد يحمل بندقية إلى سطح مبنى غير محروس على بعد 443 قدمًا فقط من دونالد ترامب. هناك الكثير الذي يجب مراعاته هنا، بما في ذلك الآليات الفيزيائية لتسلق توماس ماثيو كروكس إلى سطح في وضح النهار، وتسلله الشامل إلى تجمع دونالد ترامب، والفشل الكارثي لأفراد الأمن المعنيين. في يوم الهجوم، رأى العديد من الأشخاص في الحشد كروكس وأشاروا إليه للسلطات. ولكن كما اتضح، كان عملاء الخدمة السرية قد رأوه بالفعل على السطح قبل 20 دقيقة على الأقل من استهدافه لترامب ولم يتدخلوا. في الواقع، اعتُبر كروكس شخصًا “مشتبهًا به” في غضون ساعة من صعود ترامب إلى المنصة، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست. حتى أن كروكس ركب دراجته حول التجمع وفحص المكان وأطلق طائرة بدون طيار حول المنطقة للحصول على منظر جوي.
وعلاوة على ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن كروكس استخدم بطريقة ما “معدات ميكانيكية” غير محددة للصعود إلى السطح عبر الأنابيب. ثم قالت مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل، التي استقالت منذ ذلك الحين، لشبكة إيه بي سي نيوز إن المنطقة كانت خالية من المأهولين لأنها كانت منحدرًا وبالتالي كانت تشكل خطرًا على تمركز العملاء. لكن أفراد الأمن وقفوا لاحقًا على السطح دون أي مشاكل وهم يحدقون في جثة كروكس. وحتى لو كان هناك تفسير لكل واحدة من هذه القضايا، فإنها مجتمعة تقدم صورة لا معنى لها.
يبدو أن توماس ماثيو كروكس تصرف بمفرده
هناك سؤال أخير يختتم الأسئلة السابقة في هذه المقالة كلها: هل تصرف توماس ماثيو كروكس بمفرده أم لا. وكما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إنه فعل ذلك، وهذا كل شيء. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أفاد زميل الدراسة جيسون كولر أن كروكس كان في الواقع منعزلاً وكان “يتعرض للتنمر كل يوم تقريبًا” وكان يجلس بمفرده في وقت الغداء. ويتفق آخرون مثل جينا ليجون – رئيسة المركز الوطني للابتكار والتكنولوجيا والتعليم لمكافحة الإرهاب (NCITE) في جامعة نبراسكا أوماها – على أنه يناسب ملف “الذئب المنفرد”، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. ومثل جون هينكي جونيور المذكور أعلاه، قالت ليجون إن كروكس تصرف كشخص يريد أن يتذكره الناس.
من ناحية أخرى، أضاف ليجون: “لا أحد يتصرف بمفرده – باستثناء أونابومبر”. وبدون الخوض في أرض المؤامرة – وفي غياب المزيد من الأدلة – يبدو من المعقول التكهن بأن كروكس على الأقل تحدث مع شخص ما حول خططه التي أدت إلى هجومه. وعلى الرغم من أن بندقية كروكس من طراز AR تنتمي إلى والده، وعلى الرغم من الافتقار الواضح إلى الصلات بينه وبين الجماعات المتطرفة، وعلى الرغم من افتقاره إلى الدوافع الإيديولوجية الواضحة، وعلى الرغم من أن المتفجرات التي يحملها محلية الصنع، فقد أخبر ليجون ومحللون آخرون صحيفة واشنطن بوست أنه جاء مزودًا بعلامات “نظام بيئي” أوسع. بعبارة أخرى، حتى لو نظم كروكس وخطط لهجومه دون ذرة من المشاركة من أي شخص آخر، فقد تأثر على الأقل بمصادر مختلفة.