أشياء لا تزال غير منطقية بشأن قاتل دونالد ترامب المحتمل

حتى بعد مرور أسبوع واحد فقط على محاولة اغتيال دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، نشرت مجلة النيويوركر عنوانًا رئيسيًا، “هل تجاوزنا بالفعل محاولة اغتيال دونالد ترامب؟” والواقع أنه مع كل الهراء المعتاد قبل الانتخابات الرئاسية الذي كان يدور في المنافذ الإخبارية ــ علاوة على كل الهراء المعتاد ــ بدا الأمر وكأن الجميع تجاهلوا تمامًا كل هذا الهراء الذي يحدث على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون مرة واحدة في كل جيل. ولكن الأسئلة لا تزال قائمة ــ الكثير من الأسئلة. وهذا ينطبق بشكل خاص على مطلق النار توماس ماثيو كروكس. والإجابة على هذه الأسئلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لفهم أسباب وكيفية ما حدث، بل وأيضًا للتأكد من عدم حدوث شيء مماثل مرة أخرى.

قبل أن نخوض في أي من الغرائب ​​المحيطة بمحاولة اغتيال ترامب التي نفذها كروكس، من المهم أن نتذكر أننا لا نصرخ “بنظرية المؤامرة”. بل إن الأسئلة توضح الرغبة في فهم الأحداث. فضلاً عن ذلك، فقد غمرت نظريات المؤامرة الإنترنت بالفعل في غضون دقائق من إطلاق كروكس النار، وخاصة تلك التي تزعم أن الأمر كان “مدبراً”.

على الجانب الحقيقي من الأمور التي لا معنى لها، لدينا دوافع كروك، والتي لا تزال لا تبدو قوية بما يكفي لقيادة محاولة اغتيال. ثم هناك مسألة مستمرة حول كيفية دخوله إلى تجمع ترامب ببندقية وعلى سطح المبنى، ولماذا تم رصده وتعقبه من قبل السلطات على طول الطريق ولكن لم يتم إيقافه. ثم هناك المفجر الذي كان بحوزته. وأخيرا، هناك مصير جثته، التي تم حرقها بالفعل.