أشياء لا معنى لها في إعلان جو بايدن انسحابه من السباق الانتخابي

حتى قبل أن يعقد دونالد ترامب وجو بايدن مناظرتهما الرئاسية في 27 يونيو 2024، كان الناس يثيرون مخاوف بشأن عمر بايدن. يبلغ بايدن من العمر 81 عامًا، وهو أكبر سنًا من ترامب ببضع سنوات فقط، لكنه بدا أكثر ضعفًا، لدرجة أن حتى مؤيديه لم يتمكنوا من تجاهل أو دحض المخاوف بشأن قدرته على الوفاء بواجباته الرئاسية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. في الأسابيع التي تلت ذلك، تحدث عدد كبير من الديمقراطيين لصالح انسحاب بايدن من السباق، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما وممثلة كاليفورنيا نانسي بيلوسي. ولكن الآن بعد أن انسحب الرئيس بايدن رسميًا من السباق، تظل العديد من الأسئلة – بالإضافة إلى بعض الغرائب.

على سبيل المثال، أصدر بايدن بيانه الرسمي الموقع بشأن قراره بشأن X (تويتر سابقًا)، قائلًا إنه في حين كان “ينوي السعي لإعادة انتخابه”، إلا أنه يعتقد أن “من مصلحة حزبي والبلاد” ألا يفعل ذلك. وبينما لا تقول الرسالة إنه انسحب بسبب ضغوط من حزبه بسبب أدائه خلال المناظرة الرئاسية، فمن المعقول أن نفترض أن هذا هو السبب بالتحديد. أما عن سبب صمد لفترة طويلة وعدم انسحابه في وقت سابق، فقد يكون ذلك ببساطة لأنه احتاج إلى القليل من الإقناع. بالإضافة إلى ذلك، في رسالته، شكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على “كونها شريكة غير عادية”. ومع ذلك، لم يسمها على الفور كخليفته المفضلة، لكنه فعل ذلك لاحقًا بشأن X.