أشياء لا معنى لها في إعلان جو بايدن انسحابه من السباق الانتخابي

حتى قبل أن يعقد دونالد ترامب وجو بايدن مناظرتهما الرئاسية في 27 يونيو 2024، كان الناس يثيرون مخاوف بشأن عمر بايدن. يبلغ بايدن من العمر 81 عامًا، وهو أكبر سنًا من ترامب ببضع سنوات فقط، لكنه بدا أكثر ضعفًا، لدرجة أن حتى مؤيديه لم يتمكنوا من تجاهل أو دحض المخاوف بشأن قدرته على الوفاء بواجباته الرئاسية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. في الأسابيع التي تلت ذلك، تحدث عدد كبير من الديمقراطيين لصالح انسحاب بايدن من السباق، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما وممثلة كاليفورنيا نانسي بيلوسي. ولكن الآن بعد أن انسحب الرئيس بايدن رسميًا من السباق، تظل العديد من الأسئلة – بالإضافة إلى بعض الغرائب.
على سبيل المثال، أصدر بايدن بيانه الرسمي الموقع بشأن قراره بشأن X (تويتر سابقًا)، قائلًا إنه في حين كان “ينوي السعي لإعادة انتخابه”، إلا أنه يعتقد أن “من مصلحة حزبي والبلاد” ألا يفعل ذلك. وبينما لا تقول الرسالة إنه انسحب بسبب ضغوط من حزبه بسبب أدائه خلال المناظرة الرئاسية، فمن المعقول أن نفترض أن هذا هو السبب بالتحديد. أما عن سبب صمد لفترة طويلة وعدم انسحابه في وقت سابق، فقد يكون ذلك ببساطة لأنه احتاج إلى القليل من الإقناع. بالإضافة إلى ذلك، في رسالته، شكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على “كونها شريكة غير عادية”. ومع ذلك، لم يسمها على الفور كخليفته المفضلة، لكنه فعل ذلك لاحقًا بشأن X.
انتظر بايدن فترة قبل الانسحاب
لقد استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل بعد مناظرته مع دونالد ترامب حتى يعترف الرئيس بايدن بأنه يجب عليه الانسحاب من السباق الرئاسي – من 27 يونيو إلى 21 يوليو. لا شك أن الكثير من المناقشات جرت تحت الغطاء على طول الطريق، بما في ذلك المحادثات بين بايدن ومستشاريه وعائلته، وربما المكالمات الهاتفية بين بايدن وبعض الأفراد الذين خرجوا يطالبونه بالتنحي، وما إلى ذلك. في حين أن ثلاثة أسابيع أو أكثر ليست وقتًا طويلاً لاتخاذ مثل هذا القرار الثقيل الذي يغير الحياة، فقد تساءلت بعض المنافذ في اليوم التالي للمناظرة عن سبب عدم تنحي بايدن بالفعل.
ورغم عدم وجود بيانات رسمية تشرح سبب عدم استقالة بايدن في وقت سابق، فمن المنطقي أن يكون القرب من الانتخابات الرئاسية العامة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني له علاقة بالتأخير وكذلك الحاجة إلى التعجيل. كان من المقرر الإعلان عن بايدن كمرشح رئاسي رسمي للحزب الديمقراطي في المؤتمر الوطني الديمقراطي (DNC) من 19 إلى 22 أغسطس/آب. وهذا يعني أنه من ناحية، كان لدى بايدن وقت محدود لاتخاذ قراره بالانسحاب، خاصة بالنظر إلى الحاجة إلى تأييد ودعم مرشح آخر. وهذا يعني أيضًا أنه نظرًا لأن المؤتمر الوطني الديمقراطي يقترب بسرعة، فقد تأخر بالفعل في عملية تبديل المرشحين للحزب الديمقراطي. وفي النهاية، للأفضل أو الأسوأ، انتظر بايدن قليلاً.
ولم يؤيد بايدن كامالا هاريس على الفور
ليس من الغريب أو المريب أن لا يعلن الرئيس بايدن عن المرشح الذي سيؤيده في الحزب الديمقراطي منذ البداية. فمن السهل أن نرى كيف كان لخطاب إعلانه على X غرض واحد، وكان لتأييده لخليفة غرض آخر، وبالتالي تم الإعلانان بشكل منفصل. ولم يحدث تأييد بايدن الرسمي لنائبة الرئيس كامالا هاريس إلا بعد حوالي ساعة واحدة، أيضًا على X. وكتب: “اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام”. وفي وقت كتابة هذا المقال، كان شعار بايدن في الخلفية على X مكتوبًا ببساطة، “هاريس للرئاسة”، مع رابط للتبرع للحملة أسفله.
ومع ذلك، في دورة الأخبار الحديثة، تحدث الأشياء بسرعة. فبعد وقت قصير من الإعلان، نشرت صحيفة واشنطن بوست قائمة بأسماء مرشحين محتملين غير هاريس لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في حال انسحابه، وهو ما لا يزال ممكنا لأن المرشح الرئاسي الديمقراطي الرسمي لن يتم اختياره حتى المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس/آب. ومن المحتمل أن يكون بايدن قد أنقذ بعض الارتباك من جانب الجمهور إذا أيد هاريس في نفس الوقت الذي أعلن فيه انسحابه.