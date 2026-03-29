أصبحت الأوراق المصبوغة بالفضة رائجة، لكن هل ترقى إلى مستوى الضجيج؟

عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات المنزلية على وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما يترك المستهلكون يتساءلون عما إذا كان شيء ما يفي بوعوده حقًا – أو إذا كان مبالغًا فيه. في الآونة الأخيرة، ظهرت الملاءات المملوءة بالفضة في أغذية الجميع، وهي تبدو مذهلة بالنسبة لأولئك منا الذين يعانون من الحساسية، وارتفاع درجة الحرارة، وإرهاق الغسيل.

ومع ذلك، هل تستحق الأوراق المملوءة بالفضة كل هذا الضجيج؟ الإجابة المختصرة والصادقة هي أن الأمر معقد. هناك بعض الفوائد الفعلية والمدعمة علميا للصفائح المملوءة بالفضة، ولكن ادعاءات البائعين مبالغ فيها كما هو متوقع. على الرغم من أنك قد تشعر ببعض الراحة البسيطة من الحساسية، إلا أن ملاءاتك قد تبقى طازجة لفترة أطول، كما أنها تعطي تأثيرًا معتدلًا للتبريد، إلا أن هذه الفوائد قد تكون قصيرة الأجل. هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها اتجاه الفراش مثيرًا للخلاف على الإنترنت.

يُزعم أن الصفائح المملوءة بالفضة تحل مجموعة متنوعة من المشكلات. في حين أن هناك بعض الحقيقة في حقيقة أن الفضة قد ثبت أنها تقلل بشكل كبير من وجود الميكروبات والفطريات والجراثيم والبكتيريا والفيروسات (وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى)، إلا أن الحد من الحساسية وعث الغبار قد يكون أمرًا مبالغًا فيه. في حين أنه من المعروف أن الحساسية ناجمة عن بعض الفطريات، إلا أنها يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن أشياء أخرى، مثل الغبار والوبر، والتي لا تمنعها الملاءات. هناك بعض فوائد تقليل الرائحة للأغطية المملوءة بالفضة (وفقًا لدراسة المجلة الدولية للصحة البيئية المهنية لعام 2014)، لكن الادعاء بأنك لا تحتاج إلى غسلها كثيرًا هو أمر مبالغ فيه بعض الشيء. لا تزال بحاجة إلى غسل ملاءاتك بانتظام للحفاظ على فراشك جديدًا ونظيفًا، حتى لو كان مصنوعًا من الفضة.