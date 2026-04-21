أصبحت صوفي كننغهام صادقة للغاية بشأن عقدها مع الحمى

لم تخجل صوفي كننغهام أبدًا من مشاركة مشاعرها، وكان لديها رد فعل صادق جدًا عندما سُئلت عن عقدها الجديد مع The Fever.

أعاد الحارس التوقيع مع إنديانا على عقد مدته عام واحد بقيمة 665 ألف دولار يوم الأحد، ولكن عندما سألها ويست ويلسون، المضيف المشارك للبودكاست “Show Me Something”، عما إذا كانت الصفقة أفضل مما اعتقدت أنها ستكون مع CBA الجديد، بدأت كننغهام على الفور تقريبًا في هز رأسها بالرفض.

“كلا؟ حسنًا، آسف،” قال ويلسون، المضيف المشارك لكانينغهام ونجم “Summer House”.

وقال كانينغهام: “لا بأس! لا، لا بأس. الأمر صعب، لأنني خرجت من الإصابة، ولم أواجه أي فريق”. “كان لدي الكثير من الأمور في هذا الموسم. لقد تم إخلاء سبيلي تمامًا، وكان لديهم جميع الأطباء، وكان لديهم الأرقام وكل شيء. ولكن إذا لم تظهر أمام هؤلاء الأشخاص، فسيبدو الأمر مثل، “مرحبًا، هل أنت جيد بالفعل؟”

“لن أكذب عليك، على الرغم من ذلك، إنه أمر محبط بعض الشيء. لأنني شخص، أتصرف بشكل مستقيم. إذا لم أكن أشعر أنني بحالة جيدة أو كنت مترددًا، أعتقد أنني كنت سأقول شيئًا وأكون صادقًا. لأنني في مرحلة من مسيرتي المهنية حيث أريد فقط الفوز. أريد فقط الفوز. ولذا لن أضع غروري أمام الأشياء. وأنا أعلم أنه عمل تجاري، لكنني أعتقد فقط أنا سلكي بشكل مختلف قليلاً، لا أعرف، أريد فقط الفوز.

ظهرت كننغهام في 30 مباراة مع فريق Fever في عام 2025 قبل أن يتوقف موسمها بشكل صارخ بعد تعرضها لتمزق في MCL.

بلغ متوسط ​​كننغهام 8.6 نقطة في المباراة الواحدة وسجل أفضل نسبة 43.2 في المائة من مدى 3 نقاط.

أصبحت الحارسة المفضلة لدى الجماهير في ولاية إنديانا وكانت معروفة في جميع أنحاء عالم كرة السلة بسبب دفاعها الشرس عن نجمة Fever كايتلين كلارك.

وأضافت كننغهام أيضًا أن العقد كان بمثابة “جرس تنبيه عظيم” لعدم السماح لنفسها بالراحة.

قالت: “أعتقد أنها أشعلت النار تحت مؤخرتي أكثر”. “في نهاية اليوم، عدت من (إصابة) كبيرة. لقد كان الدوري الإنجليزي الممتاز. … لذلك أشعر أنني بحالة جيدة. أنا أسدد الكرة جيدًا، وأنا في وضع رائع ذهنيًا.”