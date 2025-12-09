أصبحت فرقة الروك الكلاسيكية هذه أفضل بالفعل عندما حلت محل مغنيها الرئيسي

في ذلك الوقت، لم يكن الأمر أقل من كارثة صخرية صلبة. في عام 1985، بعد عقد من الزمن مع مجموعتها التي أصدرت ستة ألبومات كلاسيكية ميزت موسيقى الروك الأمريكية – بما في ذلك الفيلم الرائج “1984”، الذي أنتج أغنيات فردية وموسيقى MTV الأساسية “Jump” و”Panama” و”Hot For Teacher” – انقسم فان هالين. احتضن ديفيد لي روث، صاحب الشخصية الجذابة والمتضخّمة ذاتيًا والمذعورة والعويل، شهرته وشرع في مهنة منفردة ومشاريع أخرى بينما سارع بقية أعضاء فان هالين للعثور على مغني جديد إذا أراد أن يظل أكبر فرقة في موسيقى الروك. اختيارها لـ “لا أستطيع القيادة 55” – النجم الغنائي المنفرد سامي هاجر قد يعتبره البعض أحد أكثر البدائل الموسيقية المؤسفة في تاريخ موسيقى الروك. منذ ذلك الحين، قام معجبو فان هالين بتقسيم تاريخ الفرقة إلى عصر روث وهاجر، حيث اتخذ معظمهم موقفًا مفاده أن الفرقة كانت رائعة مع الأول على رأس الفريق، ومتواضعة في أحسن الأحوال عندما تولى الأخير المسؤولية.

إليكم الأمر: كان فان هالين جيدًا – إن لم يكن أفضل – عندما أصبح ما أطلق عليه المعجبون بسخرية “فان هاجر”. جلب المغني المخضرم ذو السجل العالي المستحيل وصوت الهيفي ميتال المميز أبعادًا ومهارات جديدة للفرقة، مما مكنها ليس من البقاء على قيد الحياة فحسب، بل من الازدهار لعقد آخر. من المنطقي أن فان هالين كان أفضل مع سامي هاجر مما كان عليه مع ديفيد لي روث.