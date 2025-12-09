أصبحت فرقة الروك الكلاسيكية هذه أفضل بالفعل عندما حلت محل مغنيها الرئيسي

في ذلك الوقت، لم يكن الأمر أقل من كارثة صخرية صلبة. في عام 1985، بعد عقد من الزمن مع مجموعتها التي أصدرت ستة ألبومات كلاسيكية ميزت موسيقى الروك الأمريكية – بما في ذلك الفيلم الرائج “1984”، الذي أنتج أغنيات فردية وموسيقى MTV الأساسية “Jump” و”Panama” و”Hot For Teacher” – انقسم فان هالين. احتضن ديفيد لي روث، صاحب الشخصية الجذابة والمتضخّمة ذاتيًا والمذعورة والعويل، شهرته وشرع في مهنة منفردة ومشاريع أخرى بينما سارع بقية أعضاء فان هالين للعثور على مغني جديد إذا أراد أن يظل أكبر فرقة في موسيقى الروك. اختيارها لـ “لا أستطيع القيادة 55” – النجم الغنائي المنفرد سامي هاجر قد يعتبره البعض أحد أكثر البدائل الموسيقية المؤسفة في تاريخ موسيقى الروك. منذ ذلك الحين، قام معجبو فان هالين بتقسيم تاريخ الفرقة إلى عصر روث وهاجر، حيث اتخذ معظمهم موقفًا مفاده أن الفرقة كانت رائعة مع الأول على رأس الفريق، ومتواضعة في أحسن الأحوال عندما تولى الأخير المسؤولية.
إليكم الأمر: كان فان هالين جيدًا – إن لم يكن أفضل – عندما أصبح ما أطلق عليه المعجبون بسخرية “فان هاجر”. جلب المغني المخضرم ذو السجل العالي المستحيل وصوت الهيفي ميتال المميز أبعادًا ومهارات جديدة للفرقة، مما مكنها ليس من البقاء على قيد الحياة فحسب، بل من الازدهار لعقد آخر. من المنطقي أن فان هالين كان أفضل مع سامي هاجر مما كان عليه مع ديفيد لي روث.
كان سامي هاجر وفان هالين متجهين لبعضهما البعض
الشيء الغريب الذي ربما لم تكن تعرفه عن إيدي فان هالين هو أنه كان من كبار المعجبين بمونتروز، وهو عمل موسيقي من السبعينيات نسيه العالم. عندما حان الوقت لتسجيل أول ألبوم يحمل عنوانًا ذاتيًا لفرقته في عام 1977، طلب فان هالين من المنتج تيد تمبلمان أن يحاكي الصوت الذي سجله في تسجيلات مونتروز ويطمح إليه. حتى أن فان هالين قام في سنواته الأولى بتغطية بعض نغمات مونتروز. كاد المغني الرئيسي لتلك الفرقة ، سامي هاجر ، وتمبلمان ، أن يحضروه ليحل محل قائد فريق فان هالين الأصلي ديفيد لي روث عندما كانت الفرقة تسجل أول ظهور لـ LP. كتب تمبلمان في “Ted Templeman: A Platinum Producer’s Life in Music” (عبر Van Halen News Desk): “في كل مرة سمعته يتذمر أو يفوت نغمة موسيقية تمامًا، كنت أخشى أن تنفر هذه الفرقة الجمهور…”. ربما لم يكن الأمر يتطلب الكثير من الإقناع من إدي فان هالين للتخلي عن روث لصالح هاجر، التي أعجب بعملها بالفعل.
نظرًا لأن موسيقى هاجر ما قبل فان هالين كانت مصدر إلهام لفان هالين، فقد شاركت هاجر وإدي فان هالين رؤية موسيقية مماثلة. لقد تمكنوا أخيرًا من التعاون في عام 1985، ثم لمدة عقد بعد ذلك.
أخذ سامي هاجر فان هالين إلى مستويات جديدة وأعلى
الحجة الكبيرة وراء تأخر فان هالين من سامي هاجر عن فان هالين من ديفيد لي روث هي أن صوت الفرقة تغير. أول ألبومين لها في العصر الجديد، “5150” و”OU812″، أظهرا بشكل بارز أغاني الحب وأجهزة المزج، وهما شيئان لم يحاول فان هالين كثيرًا تحت قيادة روث، الذي فضل الصراخ حول الملذات الجسدية تحت قرع الطبول وتمزيق القيثارات. في حين أن معجبي فان هالين الصوتيين لم يوافقوا على ذلك، فقد وافق عليه عامة الناس. كانت أغاني هاجر سونغ مثل “لماذا لا يمكن أن يكون هذا حبًا” و”أحلام” و”الحب يدخل” و”عندما يكون الحب” جميعها ضمن أفضل 20 أغنية في قوائم موسيقى الروك الأمريكية.
وجد فان هالين طريقة للاستفادة من الصوت الجديد والمتغير لموسيقى الروك في الثمانينيات. لو أنهم ظلوا عالقين مع روث، لكان هناك خطر من أن يبدو الأمر وكأنه ارتداد قديم من السبعينيات. كان لدى هاجر القدرة على كتابة الأغاني وإحساس البوب، واستخدم تلك المهارات لمواصلة تطور فان هالين. لقد بدأ هذا التحول بالفعل قبل انضمام هاجر إلى الفرقة، وهذا جزء من مدى ملاءمته بشكل جيد. كان الألبوم “1984” يحتوي على لوحات مفاتيح (يعزفها طفل البيانو المعجزة إدي فان هالين) في كل مكان. كان روث يكره كل ذلك، لكن هاجر احتضنته.
عندما انحرفت موسيقى الروك بشكل أكبر في التسعينيات، حذت فان هالين حذوها بأغنيتي “For Unlawful Carnal Knowledge” و”Balance” الثقيلتين والمثيرتين. كانت هاجر مسؤولة في النهاية عن بعض أغاني فان هالين الأكثر شهرة على الإطلاق، بما في ذلك الأغاني المتأخرة مثل “Right Now” و”Can’t Stop Lovin’ You”. لقد عملت هاجر للتو مع فان هالين، حتى توقف عن العمل، وذلك بعد رحيله المثير للجدل عام 1996.