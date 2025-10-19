أصبح اتجاه البلاط الكلاسيكي ذو الأسعار المعقولة شائعًا في الحمام

على مر السنين، شهدنا تصاميم فريدة من نوعها لبلاط الحمام. هناك التيرازو مع بقع تشبه القصاصات التي تجلب البهجة الفورية إلى أي مساحة. ثم، لدينا بلاط مترو الانفاق. إنها لعبة كلاسيكية يمكن الاعتماد عليها ولم تترك الأضواء أبدًا. يمنحك البورسلين ذو الشكل الرخامي فخامة تشبه المنتجعات الصحية، بينما تجعل الأنماط الهندسية الأرضية تبدو وكأنها قطعة فنية. ولكن في الآونة الأخيرة، حدث شيء مثير للاهتمام. كان عشاق التصميم وأصحاب المنازل ينظرون إلى الوراء بدلاً من الأمام. وسط كل الخيارات البراقة، عادت إحدى الخيارات القديمة المفضلة إلى المحادثة. نحن نتحدث عن البلاط الصغير، وتحديدًا البلاط ذو اللونين. إنها تضفي الحياة والشخصية على الحمامات، ولهذا السبب يتم احتضانها مرة أخرى.
اشتهر البلاط الصغير لأول مرة في أوائل القرن العشرين. في ذلك الوقت، كانت تزين عددًا لا يحصى من المنازل الفيكتورية ومنتصف القرن. اليوم، يمنحهم الترتيب ذو اللونين لمسة عصرية. يتيح لك اختيار الظلال المتناوبة ومواءمتها قطريًا تصميم أرضيات تبدو مرحة بشكل غير متوقع وتعكس ذوقك الفريد. وبعيدًا عن الجماليات، تبلغ تكلفة هذه البلاطات أقل من 5 دولارات للقدم المربع وأقل من ذلك بالنسبة لإصدارات الفينيل. بالإضافة إلى أنها مقاومة للانزلاق أيضًا. وهذا يعني أنك لن تقلق بشأن الحوادث على الأرضيات المبللة. ناهيك عن أنهم وصلوا إلى هذه البقعة الجميلة التي تبدو وكأنها إشارة إلى الماضي ملفوفة بتصميم عصري.
طرق استخدام البلاط الكلاسيكي ذو اللونين في حمامك
المكان الأكثر وضوحًا – وربما الأجمل – للبدء هو الأرضية. ولكن تذكر أن تلعب مع التباين عندما يتعلق الأمر ببلاط أرضية الحمام الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان حمامك يتميز بخزائن وجدران داكنة، فاختر البلاط الأبيض الناصع والرمادي الناعم. سوف يساعدون في تنعيم المظهر. على الجانب الآخر، إذا كانت مساحتك شاحبة، فاختاري الظلال العميقة مثل الفحمي والكحلي أو الأخضر الزمردي والأسود. يمكنك أيضًا الإبداع من خلال ترتيبها في نمط الفسيفساء. يعد إضافة لمسة من النزوة مع النص خيارًا آخر. علاوة على ذلك، يمكنك إدخال بلاط بيني خصيصًا لمنطقة الاستحمام الخاصة بك. سوف يمنحك المزيد من الجر تحت قدميك عندما يجري الماء.
هل تريد أن تأخذ الأمور إلى مستوى أعلى؟ قم بتمديد البلاط الصغير إلى أعلى الحائط لإنشاء لحظة مميزة رائعة. على سبيل المثال، يضيف الشريط العمودي ذو اللونين خلف رأس الدش أو بجانبه القدر المناسب من الاهتمام البصري. قد ترغب أيضًا في استخدام ظلال من اللون الأزرق أو الأزرق المخضر لإنشاء شلال متدفق. وبدلاً من ذلك، يمكن لجدار الحمام الكامل مع البلاط ذو اللونين أن يجعل الحمام بأكمله يبدو أكثر راقية.
أخيرًا، إذا كنت لا تريد تغطية الجدران أو الأرضيات بالكامل، فحاول إضافة بلاط قرش ثنائي اللون خلف منضدة الزينة الخاصة بك كبلاش باكسبلاش. لا تنس وضعها في الرف الصغير المدمج للشامبو والصابون أيضًا. هذه الجيوب الصغيرة ذات الأنماط مضمونة لإضفاء طابع مخصص على حمامك.