أصبح اتجاه البلاط الكلاسيكي ذو الأسعار المعقولة شائعًا في الحمام

على مر السنين، شهدنا تصاميم فريدة من نوعها لبلاط الحمام. هناك التيرازو مع بقع تشبه القصاصات التي تجلب البهجة الفورية إلى أي مساحة. ثم، لدينا بلاط مترو الانفاق. إنها لعبة كلاسيكية يمكن الاعتماد عليها ولم تترك الأضواء أبدًا. يمنحك البورسلين ذو الشكل الرخامي فخامة تشبه المنتجعات الصحية، بينما تجعل الأنماط الهندسية الأرضية تبدو وكأنها قطعة فنية. ولكن في الآونة الأخيرة، حدث شيء مثير للاهتمام. كان عشاق التصميم وأصحاب المنازل ينظرون إلى الوراء بدلاً من الأمام. وسط كل الخيارات البراقة، عادت إحدى الخيارات القديمة المفضلة إلى المحادثة. نحن نتحدث عن البلاط الصغير، وتحديدًا البلاط ذو اللونين. إنها تضفي الحياة والشخصية على الحمامات، ولهذا السبب يتم احتضانها مرة أخرى.

اشتهر البلاط الصغير لأول مرة في أوائل القرن العشرين. في ذلك الوقت، كانت تزين عددًا لا يحصى من المنازل الفيكتورية ومنتصف القرن. اليوم، يمنحهم الترتيب ذو اللونين لمسة عصرية. يتيح لك اختيار الظلال المتناوبة ومواءمتها قطريًا تصميم أرضيات تبدو مرحة بشكل غير متوقع وتعكس ذوقك الفريد. وبعيدًا عن الجماليات، تبلغ تكلفة هذه البلاطات أقل من 5 دولارات للقدم المربع وأقل من ذلك بالنسبة لإصدارات الفينيل. بالإضافة إلى أنها مقاومة للانزلاق أيضًا. وهذا يعني أنك لن تقلق بشأن الحوادث على الأرضيات المبللة. ناهيك عن أنهم وصلوا إلى هذه البقعة الجميلة التي تبدو وكأنها إشارة إلى الماضي ملفوفة بتصميم عصري.