أصبح الموسم العادي الذي لا يمكن التنبؤ به لميتس هو الفصل الأخير

ميلووكي – الطريقة التي يسير بها موسم ميتس المتقلب هذا ، من الصواب أن يكون هناك إضافات.

انتهى ثمانية وعشرون فريقًا من أصل 30 من لعب مباريات الموسم العادي، لكن فريق ميتس توجه إلى رحلة عودة ليوم واحد مكونة من مباراتين إلى أتلانتا لمواجهة عدوهم الشجعان بعد التغلب أخيرًا على خصمهم الجديد هنا يوم الأحد.

يعد سفر ميتس كابوسًا مستمرًا هذا العام، بدءًا من سلسلة الألعاب الواحدة في سانت لويس المحاطة بتقلبات الساحل الغربي وحتى الإعصار في أتلانتا هذا الأسبوع، ولم يتحسن الأمر مع رحلة العودة إلى مدينتهم الأقل تفضيلاً.

قال براندون نيمو: “ليس من المستغرب الطريقة التي سار بها هذا الموسم”. “لقد حدث لنا بالتأكيد بعض الأشياء الغريبة.”

خط سير الرحلة سيئ، حيث سيحتاجون إلى الطيران ولعب أول مباراة فاصلة لهم على الطريق في اليوم التالي إذا كانوا موجودين.

لكن هذا هو المنصب الذي يريدونه، وهو بالضبط ما يستحقونه. إنهم يحتاجون فقط للفوز بواحدة من اثنتين ليتمكنوا من الحصول على تذكرتهم إلى أكتوبر.

اعتبرهم محظوظين، إذا صح التعبير، حيث أن فوزهم 5-0 يوم الأحد يمثل فوزهم الأول في هذه الرحلة من الجحيم، والتي شهدت بالفعل ثلاث هزائم وتأجيل مباراتين بسبب إعصار هيلين. لكن ندرك أيضًا أن فريق Mets قاوم من البداية 0-5، و11 مباراة تحت 0.500 ليضع نفسه في هذا الموقف من خلال نشر أفضل سجل لـ MLB على مدار 100 مباراة متجهًا إلى المدى الممتد.

قل ما تريد، لكنهم يستحقون هذا المكان. الآن كل ما عليهم فعله هو الفوز بمباراة في مكان يكرهونه، ثم أربع جولات أخرى، وكلها على الأرجح لها عيوب فيما يتعلق بالسجل والموقع.

قال جيه دي مارتينيز: “ستكون مهمة صعبة”. “علينا فقط أن نمتصه ونتجاوزه.”

من خلال مجموعة صغيرة نسبيًا ولكن قوية من ميتس لتشجيعهم، أظهروا سبب كونهم واحدًا من 13 فريقًا ما زالوا يأملون في الفوز بالجائزة الكبرى. قام النجم الناشئ ديفيد بيترسون بإلقاء جوهرة وقام Mets MVP Francisco Lindor بتعيين النغمة المطلوبة، متجاهلاً أي آلام باقية في الظهر لإشراك نفسه في ثلاث جولات لتسجيل الأهداف، بما في ذلك الأولى عندما مشى وسرق وسجل.

بغض النظر عن مدى سوء سير هذه الرحلة، بدا فريق ميتس ولعبوا مرتاحين في مباراة كانوا بحاجة للفوز بها لمنح أنفسهم فرصة جيدة. من خلال الانتصار أخيرًا هنا وتحقيق هذا النصر الأول على فريق برورز المزعج، يحتاج فريق ميتس فقط إلى الانقسام. يبدو هذا ممكنًا جدًا في موسم يتميز بشخصية منقسمة.

وجد فريق ميتس سحره في هذه المباراة، حيث لعب إحدى أفضل مبارياته ضد أحد أفضل الفرق. كانت رسالة المدير الفني كارلوس ميندوزا هي الاستمتاع واللعب بابتسامة ومعرفة أن الأمر بين يديك.

الكلمات ترددت. لعب فريق ميتس بشكل فضفاض وسهل، وتغلب على الفريق الذي أصبح شوكة دائمة.

“لا يمكننا الضغط على أنفسنا. لقد كنت أقول ذلك منذ أن فشلنا وقام الجميع بشطبنا … ليس لدينا أي ضغط. قال مارتينيز: “ليس من المفترض أن نكون هنا”.

(ملاحظة المؤلف: افعل ذلك للجميع تقريبًا. بينما أنا بعيد عن المطالبة بالفضل، كتبت في 18 مايو، خلال المراحل المتوسطة من فترة الامتصاص، أنهم سيخوضون التصفيات.)

وتابع مارتينيز: “لا يمكننا الوصول إلى هنا وفجأة نضغط على أنفسنا”. “هذا الفريق يلعب بشكل أفضل (بهذه الطريقة) – نحن نستمتع ونعبث مع الجميع ونستمع إلى أغنية Iggy OMG ونسخر منه، ويقضي الجميع وقتًا ممتعًا.”

لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى أتلانتا بمثابة رحلة ممتعة، ولكن بالمقارنة مع ما مروا به، فهي صالحة للعيش. كما أنه متوقع بفارغ الصبر.

الشجعان رائعون لكنهم ليسوا كما هم في كثير من الأحيان. لا يزال هناك أربعة من أكبر نجومهم، وهم يلعبون سيارات بيك آب رخيصة في بعض المواقع.

إلى حد ما، احتمالات ميتس ليست سيئة على الإطلاق.

“لدينا فرصة. قال ميندوزا: “نحن هناك”. “نحن بحاجة إلى واحد آخر. لذلك نشعر أننا بحالة جيدة.”

وبالحديث عن الشعور بالرضا، فقد فعل ذلك أيضًا المشجعون الذين قاموا بالرحلة إلى هنا للتعبير عن فرحتهم لأبطالهم.

وهتفوا في وقت مبكر: “دعونا نذهب ميتس”.

في وقت لاحق أصبحت الأمور أكثر تحديدا.

وغنوا “اهزم الشجعان”.

هذا ليس أسهل عمل روتيني، بالطبع. لكن الأمور تبدو إيجابية حول فريق ميتس. لديهم لويس سيفيرينو وتايلور ميجيل في حالة راحة كاملة أو في وضع أفضل لرمي الرأس المزدوج الذي سيحدد مصيرهم.

الأمور متفائلة لمدة يوم على الأقل بالنسبة لفريق كوينز. إنه الجدول الزمني المحتمل لشهر أكتوبر الذي يليه والذي يبدو مشبوهًا جدًا. ولكن من يعرف مع هذه المجموعة؟ إنهم لا يمكن التنبؤ بهم.

إذا اكتسحوا فريق Braves، فسيتوجهون إلى سان دييغو لمواجهة فريق بادريس الذي كان الأفضل في لعبة البيسبول خلال الشهرين الأخيرين.

إذا انفصلا، فسيعودان إلى هنا، للقيام برحلة العودة الثانية خلال يومين. لقد كانت سنة مجنونة. إذا تحملوا كل هذا السفر، ونجوا، فسيكونون قد استحقوا ذلك.