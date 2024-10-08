أصبح تركيب منضدة الحمام بنفسك أمرًا سهلاً بفضل هذه النصائح التي يجب عليك معرفتها

يعد تركيب منضدة حمام جديدة طريقة ممتازة لتحديث حمامك القديم وزيادة قيمة إعادة البيع لمنزلك. ولكن ما لم تكن من ذوي الخبرة في الأعمال اليدوية، فقد تكون المهمة أكثر صعوبة مما تبدو. وذلك لأنك تتعامل مع العديد من الأنظمة والمكونات المنزلية الحيوية التي هي في حالة غير معروفة من الإصلاح، ويمكن أن تسبب بسهولة فوضى كبيرة إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ. أولاً، هناك السباكة. إذا لم تكن لديك خبرة في مشاريع السباكة وحاولت تفكيك النظام القديم، فلديك فرصة كبيرة لإغراق المكان. وبالمثل، فإن محاولة فصل الغرور القديم عن الجدار يمكن أن يضر بالجزء الداخلي، وعلى العكس من ذلك، فإن تثبيت الوحدة الجديدة بشكل غير صحيح قد يكون خطيرًا تمامًا.
لمساعدتك على توقع الأخطاء التي قد يرتكبها الجميع عند تجديد الحمام ومنعها، قمنا بتجميع بعض النصائح لتركيب حوض تزيين بدون متاعب. لنبدأ ببعض الأشياء الأساسية التي يجب عليك مراعاتها أثناء التحضير للوظيفة. النصيحة الأولى لا تحتاج إلى تفكير، ولكنها يمكن أن تتحول إلى حادث مؤسف باهظ الثمن إذا أهملتها – قم بإيقاف تشغيل المياه عند صمام الإغلاق. وبالمثل، ابحث عن حاوية لوضعها تحت مصيدة P أسفل الحوض؛ لا تريد أن يتسرب أي ماء متبقي في الأنابيب عند فصل الوصلات. نصيحة حيوية أخرى قبل التثبيت هي قطع السيليكون الذي يغلق الواجهة بين الغرور القديم والجدار. إذا لم تقم بذلك، قد تتلف الحوائط الجافة أثناء محاولتك إزالة الغرور القديم.
نصائح أساسية لتركيب حوض حمام آمن وخالي من الفوضى
إذا كان حمامك في حاجة ماسة إلى الترقية، فقد تميل إلى الغوص مباشرة في تركيب الوحدة بعد إكمال خطوات الإعداد المذكورة أعلاه. ومع ذلك، هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء الإجراء إذا كنت تريد أن تسير العملية بسلاسة. أولاً، تأكد من إزالة الأبواب والأدراج من الغرور الجديد أثناء التعامل معه. إذا لم تقم بذلك، فقد تتأرجح أو تنزلق وتصطدم بالجدران أو التركيبات المجاورة، مما يتسبب في تلفها أو تلفها، أو حتى إصابتك. من الأهمية بمكان أن تأخذ في الاعتبار ميل أنابيب السباكة إلى التوسع والانكماش بمجرد دخول الغرور إلى الخدمة. لاستيعاب هذه الاختلافات في الحجم، يجب أن تكون الفتحات التي تقوم بها في الغرور أكبر قليلاً من الأنابيب التي تمر عبرها.
بمجرد وضع الوحدة في مكانها، استخدم ميزانًا للتأكد من محاذاتها أفقيًا بشكل صحيح. إذا لم يكن سطح العداد مستويًا، فقم بتعديل المحاذاة عن طريق تدوير أقدام الوحدة القابلة للتعديل. في حالة عدم وجود الأخير، قم بقيادة الحشوات تحت أقدام الغرور لجعلها مستوية.
قد يبدو هذا واضحًا، لكن لا تهمل تثبيت الزينة على الحائط خلفها أو على الأرض التي تقف عليها. قد تشعر أنه من الآمن أن تترك المنزل قائمًا بذاته، لكنه ليس كذلك. يمكن أن ينقلب منضدة الزينة التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح بسهولة وتؤذيك أو تؤذي أحد أفراد أسرتك. وبالمثل، يمكنك إتلاف الأنابيب التي تصل إلى الصنبور إذا قمت بتحريك الوحدة عن غير قصد أثناء استخدامها. اعلم أن تثبيت الغرور على الحوائط الجافة ليس خيارًا آمنًا إلا إذا كنت تستخدم مثبتات الحوائط الجافة المناسبة. بدلًا من ذلك، يمكنك تثبيت الوحدة على المسامير خلف الحوائط الجافة.