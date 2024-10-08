أصبح تركيب منضدة الحمام بنفسك أمرًا سهلاً بفضل هذه النصائح التي يجب عليك معرفتها

إذا كان حمامك في حاجة ماسة إلى الترقية، فقد تميل إلى الغوص مباشرة في تركيب الوحدة بعد إكمال خطوات الإعداد المذكورة أعلاه. ومع ذلك، هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء الإجراء إذا كنت تريد أن تسير العملية بسلاسة. أولاً، تأكد من إزالة الأبواب والأدراج من الغرور الجديد أثناء التعامل معه. إذا لم تقم بذلك، فقد تتأرجح أو تنزلق وتصطدم بالجدران أو التركيبات المجاورة، مما يتسبب في تلفها أو تلفها، أو حتى إصابتك. من الأهمية بمكان أن تأخذ في الاعتبار ميل أنابيب السباكة إلى التوسع والانكماش بمجرد دخول الغرور إلى الخدمة. لاستيعاب هذه الاختلافات في الحجم، يجب أن تكون الفتحات التي تقوم بها في الغرور أكبر قليلاً من الأنابيب التي تمر عبرها.

بمجرد وضع الوحدة في مكانها، استخدم ميزانًا للتأكد من محاذاتها أفقيًا بشكل صحيح. إذا لم يكن سطح العداد مستويًا، فقم بتعديل المحاذاة عن طريق تدوير أقدام الوحدة القابلة للتعديل. في حالة عدم وجود الأخير، قم بقيادة الحشوات تحت أقدام الغرور لجعلها مستوية.

قد يبدو هذا واضحًا، لكن لا تهمل تثبيت الزينة على الحائط خلفها أو على الأرض التي تقف عليها. قد تشعر أنه من الآمن أن تترك المنزل قائمًا بذاته، لكنه ليس كذلك. يمكن أن ينقلب منضدة الزينة التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح بسهولة وتؤذيك أو تؤذي أحد أفراد أسرتك. وبالمثل، يمكنك إتلاف الأنابيب التي تصل إلى الصنبور إذا قمت بتحريك الوحدة عن غير قصد أثناء استخدامها. اعلم أن تثبيت الغرور على الحوائط الجافة ليس خيارًا آمنًا إلا إذا كنت تستخدم مثبتات الحوائط الجافة المناسبة. بدلًا من ذلك، يمكنك تثبيت الوحدة على المسامير خلف الحوائط الجافة.