أصبح جيم كاري مشهورًا بسبب تغيير وجهه “الذي لا يمكن التعرف عليه” – وبصراحة، الثرثرة مهملة

في 26 فبراير، أثار الممثل والكوميدي جيم كاري اهتمام الجميع عندما اعتلى المسرح وحصل على جائزة سيزار الفخرية لعام 2026 في حفل توزيع جوائز سيزار في باريس. لكن لسوء حظ كاري، لم يكن المتفرجون مستمتعين بفوزه الكبير. وعند استلام الجائزة، ظل العديد من المشاهدين يتجاهلون النجم، مشيرين إلى أن وجهه الشهير لم يعد من الممكن التعرف عليه. وقال أحد الأشخاص على تويتر: “لا يزال بإمكاني رؤية جيم كاري فيه، ولكن بعد ذلك، فإن البوتوكس والحشو والزرعات تجعل وجهه لا يمكن التعرف عليه”. وفي الوقت نفسه، سأل آخر: ماذا حدث لجيم كاري؟ حتى أن البعض ذهب إلى حد الادعاء بأن الشخص الذي قبل الجائزة لم يكن كاري على الإطلاق. “لا يبدو جيم كاري أو يبدو أو يتصرف مثل جيم كاري. الممثلون الذين يلعبون دور الممثلين” ، غرد أحد المستخدمين دعماً لنظرية منتشرة مفادها أن كاري قام بتجنيد جسد مزدوج لهذا الحدث.
للأسف، كل التكهنات المتعلقة بمظهر كاري “الذي لا يمكن التعرف عليه” ليست فقط سخيفة، ولكنها أيضًا، بصراحة، إهمال. على مر السنين، تعرض العديد من المشاهير لانتقادات بسبب مظهرهم المتغير، فقط ليعلم الجمهور لاحقًا أنهم كانوا يتعاملون مع بعض مشكلات الصحة البدنية والعقلية الخطيرة. كما يقول المثل القديم، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي يمر به شخص آخر. نعم، كيت ميدلتون وتشادويك بوسمان متصيدو الإنترنت – نحن ننظر إليك.
أثارت إيمي شومر الكثير من التكهنات حول وجهها المتورم
كما تتذكرون، في عام 2023، عانت إيمي شومر من الكثير من التكهنات حول ما يسمى بـ “وجه القمر” – وهي حالة “تتراكم فيها رواسب الدهون على طول جوانب وجهك، مما يسبب تورمًا شديدًا”، وفقًا لعيادة كليفلاند. “لقد جاء الإنترنت حقًا من أجلي” ، هذا ما قاله شومر خلال ظهوره في يناير 2025 على البودكاست “Call Her Daddy”.
لحسن الحظ بالنسبة لشومر، أدى التصيد في النهاية إلى تشخيص ملموس لمتلازمة كوشينغ، وهي حالة تنبع من وجود الكثير من الكورتيزول في جسمك لفترة طويلة من الزمن. وقال شومر: “كان الأطباء يشاركون في التعليقات وكانوا يقولون: لا، لا، هناك شيء ما يحدث بالفعل. وجهك يبدو مجنونًا للغاية”. ومع ذلك، كانت شومر حريصة على ملاحظة أن التعليق على الإنترنت أثر عليها. واعترفت لاحقًا لمؤسسة “News Not Noise” جيسيكا يلين عن الوقت المروع الذي مرت به في حياتها: “بصرف النظر عن المخاوف بشأن صحتي، كان علي أيضًا أن أكون أمام الكاميرا وأشاهد الإنترنت”.
مضادات الاكتئاب يمكن أن تسبب زيادة الوزن
وبالمثل، فإن ظهور جيم كاري في حفل توزيع جوائز سيزار يمكن أن يكون ببساطة أحد الآثار الجانبية لدواء ما. على مر السنين، لم يتراجع كاري أبدًا عن مشاكله المتعلقة بالصحة العقلية. اعترف خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004: “لقد كنت أتناول عقار بروزاك لفترة طويلة. ربما ساعدني على الخروج من المأزق لبعض الوقت، لكن الناس يستمرون في تناوله إلى الأبد. كان علي أن أتوقف عنه في مرحلة معينة لأنني أدركت أن كل شيء على ما يرام، كما تعلمون”.
من المعقول تمامًا (والجدير بالثناء، قد نضيف) أن كاري قد تحول مرة أخرى إلى الأدوية للمساعدة في علاج الاكتئاب. وكما تبين، هناك بعض الأشياء التي تحدث لجسمك عند البدء بتناول مضادات الاكتئاب، بما في ذلك زيادة الوزن في بعض الحالات. وقال الدكتور روي بيرليس، الرئيس المساعد لأبحاث الطب النفسي في مستشفى ماساتشوستس العام، لنشرة هارفارد الصحية في أغسطس 2024: “إن زيادة الوزن أمر شائع بين مستخدمي مضادات الاكتئاب، حتى لو كانت الكميات المكتسبة في المتوسط متواضعة”.
وسط كل هذه الأحاديث المهملة، انتقل حساب المعجبين “JimCarreyTheBest” إلى Instagram لمناشدة الناس الامتناع عن مناقشة مظهر كاري. “إذا كنت على وشك أن تقول “هذا ليس جيم”، فيرجى التفكير في ذلك”، حث المنشور، قبل تضمين الرقم في شريان الحياة للانتحار والأزمات.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org