أصبح جيم كاري مشهورًا بسبب تغيير وجهه “الذي لا يمكن التعرف عليه” – وبصراحة، الثرثرة مهملة

في 26 فبراير، أثار الممثل والكوميدي جيم كاري اهتمام الجميع عندما اعتلى المسرح وحصل على جائزة سيزار الفخرية لعام 2026 في حفل توزيع جوائز سيزار في باريس. لكن لسوء حظ كاري، لم يكن المتفرجون مستمتعين بفوزه الكبير. وعند استلام الجائزة، ظل العديد من المشاهدين يتجاهلون النجم، مشيرين إلى أن وجهه الشهير لم يعد من الممكن التعرف عليه. وقال أحد الأشخاص على تويتر: “لا يزال بإمكاني رؤية جيم كاري فيه، ولكن بعد ذلك، فإن البوتوكس والحشو والزرعات تجعل وجهه لا يمكن التعرف عليه”. وفي الوقت نفسه، سأل آخر: ماذا حدث لجيم كاري؟ حتى أن البعض ذهب إلى حد الادعاء بأن الشخص الذي قبل الجائزة لم يكن كاري على الإطلاق. “لا يبدو جيم كاري أو يبدو أو يتصرف مثل جيم كاري. الممثلون الذين يلعبون دور الممثلين” ، غرد أحد المستخدمين دعماً لنظرية منتشرة مفادها أن كاري قام بتجنيد جسد مزدوج لهذا الحدث.

للأسف، كل التكهنات المتعلقة بمظهر كاري “الذي لا يمكن التعرف عليه” ليست فقط سخيفة، ولكنها أيضًا، بصراحة، إهمال. على مر السنين، تعرض العديد من المشاهير لانتقادات بسبب مظهرهم المتغير، فقط ليعلم الجمهور لاحقًا أنهم كانوا يتعاملون مع بعض مشكلات الصحة البدنية والعقلية الخطيرة. كما يقول المثل القديم، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي يمر به شخص آخر. نعم، كيت ميدلتون وتشادويك بوسمان متصيدو الإنترنت – نحن ننظر إليك.