أصبح خروج جاستن هاك من NYCFC رسميًا مع صفقة لوس أنجلوس جالاكسي

جاستن هاك هو الآن عضو سابق في نادي نيويورك سيتي.

أعلن النادي رسميًا عن رحيله إلى لوس أنجلوس جالاكسي يوم الاثنين بعد أسابيع من التكهنات، حيث أشار هاك نفسه إلى وداعه بمنشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صفقة هاك في لوس أنجلوس هي عقد مضمون لمدة عام واحد حتى نهاية موسم الدوري الأمريكي 2026، والذي يتضمن خيارًا للنادي في يونيو 2027، عندما يبدأ الدوري الأمريكي انتقاله إلى التقويم الجديد من الصيف إلى الربيع.

يأتي رحيل المواهب المحلية بعد أن قام فريق نيويورك سيتي إف سي بدفعة قوية للحفاظ على قلب الدفاع، والتي تضمنت تقديم أموال أكثر له من أي أندية أخرى مهتمة به، حسبما قال مصدر مطلع على الوضع لصحيفة The Post.

المدير الرياضي الجديد لمدينة نيويورك، تود دونيفانت، الذي لم يتولى منصبه رسميًا حتى العام الجديد، شارك أيضًا في محاولات إبقاء هاك في Big Apple.

يتوجه هاك إلى لوس أنجلوس بعد أن شارك في 111 مباراة مع الفريق الأول في جميع المسابقات، وكان عضوًا في فريق NYCFC لعام 2021 الذي فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

تطور ابن بروكلين البالغ من العمر 24 عامًا ليصبح قطعة أساسية ولعب دورًا رئيسيًا في نجاح النادي خلال موسم 2025، والذي تضمن تسجيل الهدف الوحيد في خسارة نهائي المنطقة الشرقية أمام إنتر ميامي.

وقال النادي في بيان: “يشكر نادي نيويورك سيتي جاستن على التزامه تجاه النادي ومجتمع مدينة نيويورك ويتمنى لجاستن النجاح المستمر في الفصل التالي من حياته المهنية”.

انضم Haak إلى برنامج أكاديمية NYCFC على مستوى تحت 14 عامًا ووقع عقدًا احترافيًا في عام 2019، وترقى من خلال هيكل تطوير النادي وجعله موهبة مرغوبة للغاية بمجرد وصول فترة الإجازة.

وكانت قد أفيد سابقًا أن هاك جذب اهتمام عدد من فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم وكذلك الأندية في أوروبا.

وفي منشور يوم السبت، كتب هاك أنه “ممتن إلى الأبد للفرص التي أتيحت لي وكذلك التحديات التي جعلتني أقوى” خلال فترة وجوده مع نادي نيويورك سيتي إف سي.

وقال هاك: “يمكنني أن أترك هذا النادي والمدينة وأنا أعلم أنني أعطيته كل ما أملك كل يوم”. “سأظل دائمًا أدعم وأشجع أصدقائي.”

لن يضطر فريق NYCFC وهاك إلى الانتظار طويلاً لرؤية بعضهما البعض، حيث من المقرر أن يفتتح النادي الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة القدم 2026 ضد جالاكسي في 22 فبراير.