أصبح ستيفون ديجز بالفعل “ألمًا في الجزء الخلفي” للوطنيين

يقال إن تجربة ستيفون ديجز لا تسير على ما يرام في نيو إنجلاند.

بعد فترة وجيزة من تبادل متوتر يوم الخميس مع مدرب باتريوتز مايك فرابيل بسبب توافر الأسبوع الأول لصالح ستار ، ألقيت فيل بيري من NBC Sports Boston المزيد من الضوء على زواج جديد بالفعل على أرض مهزوزة.

وقال بيري عن Diggs عند مناقشة فورة Vrabel خلال المؤتمر الصحفي حول “الملاط السريع”: “هناك علامات قليلة على أنه أصبح مجرد ألم في الخلفي”. “لكي يكون مايك فرابيل نوعًا ما يجب أن يكون (Diggs) مساعد العلاقات العامة ويخبرنا بما يعنيه حقًا في تعليقه لعضو في وسائل الإعلام الوطنية ، لا أعرف ما إذا كان هذا يزعج مايك فرابل أو إذا كان يتطلع فقط إلى العودة ذهابًا وإيابًا مع شخص ما في وسائل الإعلام.”

وقع Diggs عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 63.5 مليون دولار مع الوطنيين في وكالة حرة بعد تعرضه ل ACL ممزقة في أكتوبر الماضي عندما لعب مع Texans.

هذا الأسبوع ، قال برو لاندر أربع مرات إنه يشعر بأنه “رائع” و “سنرى حوالي الأسبوع الأول” أثناء ظهور بودكاست “Scoop City” ، تاركًا المشجعين ووسائل الإعلام لتتساءل عما إذا كان سيكون في الملعب عندما يستضيف Patriots Raiders في 7 سبتمبر.

قد لا يكون التعامل مع Diggs بالفعل يستحق ذلك للامتياز ، وفقًا لبيري.

وقال بيري: “كل هذا يضيف ، هناك الكثير مما يحدث مع هذا الرجل لرجل لم يشبه المتلقي رقم 1 بعد الآن”.

على “الإصدار المبكرة” لـ NBC Sports Boston ، ردد بيري نفس المشاعر بعد سؤاله عما إذا كان Diggs يستحق “الصداع”.

وقال “ما مدى حدة الصداع؟ لأنه إذا كنا نتحدث عن الصداع النصفي ، إذا تحول إلى صداع نصفي ، سأقول لا. لا أعتقد أنه جهاز استقبال رقم واحد في هذه المرحلة الزمنية”. “دعونا نعيد صياغة ذلك: إذا كان صداعًا ، في رأيي ، لا يستحق كل هذا العناء. إنه رقم 2 في هذه المرحلة من حياته المهنية. لا أعتقد أنه سيكون متلقيًا ألف ياردة.”

خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس ، لم يعالج Vrabel تعليقات Diggs على وجه التحديد ، لكنه أشار إلى أن الممر المخضرم “كان هنا كل يوم تقريبًا”.

وقال فورابيل: “أنا متحمس لمكان وجوده وسنرى متى يأتي الأسبوع الأول ، لكنه سيمارس اليوم”. “نأمل أن يساعدنا في المنطقة الحمراء ، لكن لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل في الأسبوع الأول. أعرف فقط أنه سيكون هناك اليوم ، ويعمل بجد ويهتم ، وهما شيئان مهمان.”