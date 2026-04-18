أصبح شجار استاد يانكي أكثر وحشية مع ظهور لقطات جديدة للمشجعين الذين يتم دهسهم

ظهرت لقطات جديدة من المشاجرة الضخمة التي وقعت في المدرجات في استاد يانكي في وقت سابق من هذا الأسبوع – تظهر مشجعًا يتم دهسه في الممر مع تصاعد الأمور.

وقعت المشاجرة أثناء خسارة يانكيز 11-4 أمام الملائكة يوم الخميس، مع تصوير الفيديو الأولي خلف القتال في السطح العلوي للميدان الأيسر.

الزاوية الجديدة المنشورة على Instagram هي أقرب بكثير إلى الحدث، حيث تظهر معجبًا يرتدي قميصًا أحمر وآخر يرتدي قميصًا أبيض ويبدو أنه يدخل في جدال لفظي مع راعي آخر.

يأتي مشجع يرتدي قميص فريق يانكيز الرمادي ويطير في الإطار من الجانب الأيمن ليوجه لكمة إلى الشخصين، ويطرحهما للحظات في المقاعد بينما يصرخ الجمهور: “أوه!، أوه!”

يستعيد المشجعون الذين يرتدون القمصان الحمراء والبيضاء مكانتهم عندما يدخل أحد مشجعي يانكيز الذي يرتدي قميص جيريت كول إلى الخردة. يبدأ المشجع الذي يرتدي القميص الأبيض في إلقاء اللكمات بقبضة المطرقة على المروحة التي ترتدي القميص الرمادي.

يواجه المشجع الذي يرتدي القميص الأحمر راعيًا آخر يرتدي قميص يانكيز الأزرق، ويضربه في وجهه بلكمة ويدفعه إلى أسفل على الدرج. أثناء حدوث ذلك، يبدو أن المشجع الذي يرتدي قميص جيريت كول يدفع المشجعين الآخرين إلى الأرض.

بينما يغير تركيز الفيديو، يمكن رؤية المشجع الذي يرتدي القميص الأحمر وهو يركل ويضرب بقوة وجه المشجع الذي يرتدي القميص الأزرق بينما يحاول اثنان من العملاء الآخرين تهدئة الموقف دون جدوى.

ثم تبدأ المروحة التي ترتدي القميص الأحمر في الدوس على المروحة المسقطة مرة أخرى قبل أن يتم فصل الاثنين في النهاية.

يمكن رؤية المشجع والقميص الأحمر وهما يواصلان الفكاك من المشجعين الآخرين عبر الممرات ويبدو أنهم يركلون مرة أخرى على المشجعين الموجودين على الأرض بجواره، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد اتصل ومن اتصل به.

وقعت الشجار عندما احتشد الملائكة في الشوط السادس وسجلوا أربعة أشواط ليتقدموا 6-4.

انتهى فريق يانكيز بتقسيم أربع مباريات مع الملائكة قبل أن يرتدوا بالفوز 4-2 على العائلة المالكة.