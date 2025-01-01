أصبح شين بيمر من ساوث كارولينا هائجًا على مدرب إلينوي لسخريته منه

لقد رأى مدرب ساوث كارولينا شين بيمر ما يكفي من نظيره في إلينوي الساخر وخسره.

وقع المشهد الجامح بعد إصابة لاعب الوسط في إلينوي جهايم كلارك أثناء تعامله مع لاعب وسط كارولينا الجنوبية لانوريس سيلرز في Cheez-It Citrus Bowl في استاد Camping World في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء.

سار مدرب إلينوي بريت بيليما عبر الملعب للتحقق من سيلرز ، ثم رفع ذراعيه على نطاق واسع حتى رآه Beamer وفريق Gamecocks.

سرعان ما أثار الاستهزاء غضب بيمر، الذي ركض إلى الميدان بحثًا عن بيليما.

كان لا بد من تقييد بيمر جسديًا من قبل طاقمه والحكام. عاد بيمر إلى الخلف عند نقطة ما وصرخ في بيليما قبل أن يعود إلى الخط الجانبي الملتهب.

وقال بيمر للصحفيين بعد خسارة فريقه في كارولينا الجنوبية 21-17: “في كل سنوات تدريبي، لم أر ذلك يحدث من قبل”. “يأتي مدرب الخصم بينما يكون لاعبه مصابًا ويقول شيئًا ما لمدرب الخصم.”

وأكد المدربان بعد المباراة أن الخلاف كان حول الإشارة التي أطلقها عائدو ركلة ساوث كارولينا في بداية الربع الثالث.

pic.twitter.com/DySr5iz34A – لا يوجد سياق لكرة القدم الجامعية (@nocontextcfb) 31 ديسمبر 2024

عادة ما يترك اللاعب الذي يعطي إشارة رفع الأسلحة النموذجية الكرة فوق رأسه ولا يعيدها.

لكن فريق Gamecocks أرسل الركلة وحاول اللعب الجانبي الذي انتهى بتدخل عند الدقيقة 25.

أخبر بيمر الصحفيين أنه أجاز استخدام تلك الإشارة مع طاقم التحكيم Big 12 قبل المباراة وأن ذلك قانوني، طالما أن العائدين لم يلوحوا بأذرعهم للإشارة إلى الصيد العادل.

“عليك أن تسأله لماذا لم يناقش الأمر مع المسؤولين ولماذا شعر بالحاجة إلى المجيء إلى هنا عندما كان لاعبه على الأرض وينظر إلي ويقول شيئًا لي ويفعل هذه الحركة لي مثل قال بيمر: “لقد كنت ممتلئًا بأنك تعرف ماذا تفعل”. “هذا ما لدي مشكلة معه. أنا رجل تنافسي، عندما يفعل شخص ما ذلك معي سأرد لأنني اعتقدت أن هذا كان دوري الأدغال.

وقال بيليما إنه على الرغم من أن إعادة الركلة أمر قانوني، إلا أنه يتعارض مع روح استخدام تلك الإشارة للحد من الإصابات عند عودة ركلة البداية.

قال بيليما: “لقد تبخرت أخلاقيات هذا الأمر هناك لأن أطفالنا توقفوا عن الركض… لقد ظن أنني فعلت ذلك به. لقد فعلت ذلك (اللفتة) على طول خط السد بأكمله… أريدهم أن يفهموا أنني أعرف ما حدث للتو”.

من غير المؤكد ما إذا كانت الإثارة الناجمة عن الحادثة قد استمرت أم لا، لكن بيليما تفوقت على بيمر بعد عدة مسرحيات عن طريق التبديل متأخرًا وإجبار ساوث كارولينا على استخدام المهلة. حصلت بيليما أيضًا على الضحكة الأخيرة حيث خرجت إلينوي بالفوز لتنتهي بنتيجة 10-3 حيث أنهت ساوث كارولينا موسمها بنتيجة 9-4.