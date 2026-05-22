أصبح مارتي سميث من ESPN عاطفيًا وهو ينقل أخبار وفاة كايل بوش

كان مراسل ESPN مارتي سميث عاطفيًا بشكل واضح أثناء حديثه عن إرث كايل بوش في NASCAR بعد وفاة بطل سلسلة الكأس مرتين عن عمر يناهز 41 عامًا يوم الخميس، بعد ساعات من دخوله المستشفى بسبب “مرض خطير”.

أثناء ظهور “SportsCenter”، بدا أن سميث، أحد مراسلي NASCAR الرئيسيين في ESPN، تذرف الدموع في عينيه عندما شارك أنه يصلي من أجل زوجة بوش سامانثا وطفليهما الصغيرين، الابن بريكستون، 11 عامًا، وابنته لينيكس، 4 سنوات.

قال سميث: “من المستحيل حقًا توضيح مدى الموهبة المذهلة التي كان يتمتع بها كايل بوش”. “لقد انضم إلى ناسكار عندما كان عمره 16 عامًا. كان عليهم تغيير القواعد لأنه كان جيدًا جدًا في سن صغيرة جدًا. وقد أثار الكثير من الريش كسائق شاب عدواني، حيث أجرى مقارنات مع أعظم من فعل ذلك على الإطلاق، ديل إيرنهاردت لأنه كان لديه الكثير من الموهبة في منطقة المرآب. لقد كان بالتأكيد في الحديث عن أكثر رجال عجلة القيادة موهبة على الإطلاق.

“ومرة أخرى، لنرى فقط تطور الرجل، لنرى الطريقة التي تطور بها ليصبح مدافعًا رائعًا عن جميع سائقي السباق، لتنمية الجيل القادم من السائقين. علاوة على ذلك، كان هو وزوجته سامانثا أبطالًا للأزواج الذين يكافحون من أجل إنجاب الأطفال من خلال عملهم (التخصيب في المختبر). لقد كان معقلًا في هذا العالم أيضًا.

“نادرًا ما نفقد الكلمات، لكن هذه لحظة مأساوية صادمة في عالم سباقات السيارات. وسأقول فقط إن صلواتي الصادقة مع أطفال سامانثا وكايل ووالديه، (عضو قاعة مشاهير ناسكار) كورت (بوش) وشقيقه، وجميع من أحببناه “.

أصدرت عائلة بوش وريتشارد تشايلدريس ريسينغ وناسكار بيانًا مشتركًا يوم الخميس قائلين إن بوش توفي بعد دخوله المستشفى.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى وقت مبكر من بعد ظهر الجمعة.

وكان بوش يختبر في جهاز محاكاة السباق شيفروليه في كونكورد بولاية نورث كارولاينا يوم الأربعاء عندما فقد الوعي وتم نقله إلى مستشفى في شارلوت، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

كان على أرضية الحمام ويسعل دمًا في ذلك اليوم، وفقًا لمكالمة 911 التي حصلت عليها صحيفة كاليفورنيا بوست.

في التسجيل الصوتي، يمكن سماع رجل يطلب سيارة إسعاف للحضور إلى مركز جنرال موتورز شارلوت الفني في كونكورد، كارولاينا الشمالية في حوالي الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء.

وقال الرجل لـ “إيفاد”: “لدي شخص يعاني من ضيق في التنفس، وحرارة شديدة، ويعتقد أنه سيفقد الوعي وينتج القليل من الدم – يسعل بعض الدم”.

وأضاف الرجل في وقت لاحق: “إنه مستيقظ”. “إنه مستيقظ. إنه على أرضية الحمام الآن.”

كان بوش يستعد للسباق في ناسكار كوكا كولا 600 نهاية هذا الأسبوع، كجزء من “أعظم يوم في رياضة السيارات” إلى جانب إنديانابوليس 500، قبل دخوله المستشفى.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت قناة FOX Sports التي بثت في سباق واتكينز جلين الدولي في 10 مايو أن بوش كان يعاني من نزلة برد.

حقق بوش رقماً قياسياً بلغ 234 فوزاً عبر سلاسل ناسكار الوطنية الثلاث.