أصبح موقف ديكستر لورانس بشأن الضوضاء الخارجية واضحًا مع استمرار العمالقة في التصاعد

إلقاء اللوم على بريان دابول لتقدم آخر مكون من رقمين.

إلقاء اللوم على المنسق الهجومي مايك كافكا لاستمراره في استدعاء مسرحيات الجري التي تركت جاكسون دارت عرضة للإصابة بارتجاج في المخ.

إلقاء اللوم على المنسق الدفاعي شين بوين أو ركلات الجزاء الركنية ديونتي بانكس أو اندفاع التمريرات المتبجح لبريان بيرنز ودكستر لورانس وعبد كارتر وكايفون ثيبودو للجمع بين الأكياس الصفرية.

اختر من هو المخطئ يوم الأحد في خسارة العمالقة 24-20 أمام الدببة، لكن لورانس – الذي غالبًا ما يتحدث باسم الفريق – لا يريد سماع أي شيء منه.

قال لورانس: “لا أهتم يا رجل”. “لا يهم. لم ولن يهم أبدًا ما يقوله أي شخص خارج المنشأة، علينا فقط أن نعود كل أسبوع لإعادة التحميل والاستمرار”.

الضجيج الخارجي على وشك الوصول إلى درجة الحمى مع العمالقة عند 2-8 إذا لم يتم إجراء أي تغييرات.

وهذا فقط يجعل لورانس يشعر بالغضب.

قال لورانس: “مهما كان ما يقولونه، فهو لا يهم حقاً”. “علينا أن نعود يوم الأربعاء مستعدين للتدرب ومحو الخسارة.”

من المسؤول عن انهيار الربع الرابع الأخير؟

قال لورانس: “اللاعبون”.

لم تكن هناك عودة لقصص راسل ويلسون.

إذا كان ويلسون، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الأسبوع الرابع وعدم تداوله في الموعد النهائي الأسبوع الماضي، قد أنقذ العمالقة من الانهيار في الربع الرابع بعد ارتجاج دارت، لكان هناك دليل على أنه ربما يكون هناك المزيد من المتبقي في دبابة Pro Bowler 10 مرات أكثر مما توقعه أي شخص.

بدلاً من ذلك، أنهى ويلسون 3 من 4 لمسافة 45 ياردة (41 منها ظهرت على الشاشة وأدارها ديفين سينجليتاري) وأخذ كيسين.

كان بحاجة إلى القيادة لمسافة 65 ياردة في 1:47 للهبوط ليفوز بالمباراة في وقت متأخر، لكنه اكتسب 11 ياردة فقط في ستة تمريرات.

وقال ويلسون: “شعرت بأنني جاهز ذهنياً وأننا جميعاً مستعدون للرد”. “قام (الدببة) بلعبتين رئيسيتين في خط الهجوم.”

اتضح أن كل الاهتمام قد تم توجيهه إلى الفوضى التي يركلها العمالقة.

<br />

كانت إحدى أكبر الوقائع المنظورة في الأسبوع الماضي هي ما إذا كان العمالقة سيخاطرون مرة أخرى بلعب دور جراهام جانو المصاب أو اللجوء إلى يونغهو كو.

اتضح أن العمالقة ذهبوا مع كو، الذي حول جميع ركلاته الأربع (هدفان ميدانيان وهدفان بات).

لكن المقامر جيمي جيلان خاض أسوأ مباراة له هذا الموسم: تمت معاقبته مرتين في ركلات البداية التي وضعت الكرة على خط 40 ياردة وسدد ركلة من مسافة 26 ياردة بين هبوط الدببة في الدقائق الأربع الأخيرة.

كان OT Evan Neal هو الخدش الصحي الوحيد للعمالقة.

لم يلعب أي لقطة في 10 مباريات (تسعة خدوش صحية).

أما غير النشطين الآخرين فهم Gano و CB Paulson Adebo و OLB Victor Dimukeje و DL Chauncey Golston و C John Michael Schmitz Jr. ووسط الظهير الثالث جميس ونستون.

توفي مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي السابق بول تاغليابو صباح الأحد.

وقال العمالقة في بيان: “كان المفوض تاغليابو قائداً ذكياً ومراعياً”. “لقد كان متعاونًا ويوحد الناس، وهي ليست مهمة سهلة. وقد فعل ذلك بعناية وكرامة. سيظل في الأذهان كواحد من أعظم المفوضين في الرياضات الاحترافية. قلوبنا مع عائلة تاغليابو”.