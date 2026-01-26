أصبح Drake Maye شريرًا في اللعب الذي انتزع مكان Patriots في Super Bowl 2026

مع وجود رحلة إلى Super Bowl 2026 على المحك، دعا دريك ماي بصوت مسموع صامت.

قرر لاعب الوسط باتريوتس في العام الثاني الاحتفاظ بالكرة بنفسه في المركزين الثالث والخامس على خط نيو إنجلاند 41 ياردة مع بقاء 1:57 في الربع الرابع، على الرغم من مطالبة المنسق الهجومي جوش مكدانيلز بتسليمها إلى راموندر ستيفنسون، وفقًا لصحيفة بوسطن هيرالد.

ذهبت ماي، المرشحة لجائزة أفضل لاعب، البالغة من العمر 23 عامًا، إلى الركض عارية وبمساعدة ذراع قوية، تغلبت على ظهير فريق برونكو جوناه إليس في اندفاع لمسافة 7 ياردات لالتقاط أول نقطة وتحقق فوزًا بنتيجة 10-7 في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دنفر الثلجية حيث كان فريق برونكو قد انتهى الوقت المستقطع.

قال مركز باتريوتس، غاريت برادبري، لصحيفة بوسطن هيرالد: “لقد ضربت صدتي، وبدأ جميع المدافعين بالركض في الاتجاه الآخر”. “أنا مثل، ماذا؟ يا إلهي.”

وأضاف برادبري: “بعد المباراة، قال دريك: لقد ناقشت إخباركم يا رفاق إذا كنت سأحتفظ بها أم لا. لكنني قررت عدم القيام بذلك”.

أعطى ماي فقط تلميحًا لما رآه من دفاع برونكو والذي جعله يقرر الاحتفاظ بالكرة.

قالت ماي: “في مرحلة ما، يصبحون متهالكين وتتاح لهم الفرصة للالتفاف حول الحافة”. “اعتقدت أن (إليس) سيتعقبني ويطاردني، لكن لدي ما يكفي لالتقاط الأول. من المحتمل أن يشعر المدرب فرابز (مايك فرابيل) بالجنون بشأن نفاد الحدود، ولكن في هذه المرحلة، لا يهم متى تحصل على الأول.

عانى ماي في التمرير مع تفاقم الطقس في الشوط الثاني، حيث أنهى 10 مقابل 21 بمسافة 86 ياردة، لكن كان لديه 10 اندفاعات لمسافة 65 ياردة وهبوط في الربع الثاني مما أدى إلى تعادل المباراة.

سيكون ثاني أصغر لاعب وسط يبدأ مباراة سوبر بول على الإطلاق، خلف دان مارينو.

ماي، الذي حاول العمالقة مقايضةه قبل أن يختاره باتريوتس رقم 3 بشكل عام في عام 2024، كان لديه 4394 ياردة، 31 هبوطًا، وثمانية اعتراضات وأفضل 72 نسبة إنجاز في الدوري خلال الموسم العادي حيث ذهب باتريوتس 14-3 ليفوز بشرق آسيا ويحصل على المصنف رقم 2.

سيواجه باتريوتس سي هوكس في سوبر بول 2026 في 8 فبراير في سانتا كلارا، كاليفورنيا.

