أصحاب المنازل من جيل الألفية، حان الوقت للصمت بشأن جيرانكم من جيل الطفرة السكانية

لقد شعرت في كثير من الأحيان وكأنني مترجم ومفاوض بين جيلين عنيدين للغاية: جيل الطفرة السكانية (الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964) وجيل الألفية (الذين ولدوا بين عامي 1981 و1996). أنا شخصياً جيل X، ولدت بين عامي 1965 و1980، والمعروف أيضاً بالجيل المنسي – أو كما أحب أن أسمينا، جيل “الطفل الأوسط”. ولأنني نشأت على يد جيل الطفرة السكانية وأنا الأخ الأكبر لجيل الألفية الثانية، أشعر بأنني مؤهل بشكل فريد لمناقشة هذا الموضوع. لقد سمعت الشكاوى التي قدمها كل جيل تجاه الآخر، ولكلا الجانبين بعض المزايا. إحدى الشكاوى الشائعة لدى جيل الألفية هي أنهم يكرهون جيرانهم، ويمكن أن تكون التوترات عالية بشكل خاص مع الجيران من جيل الطفرة السكانية، الذين يُلامون أحيانًا على كونهم مزعجين أو فضوليين أو مجرد مملين. أنا آسف يا رفاق، لا بد لي من الوقوف إلى جانب جيل الطفرة السكانية في هذا الشأن. إذا قمت، باعتبارك من جيل الألفية، بشراء منزل في حي يتكون بشكل أساسي من جيل الطفرة السكانية، وكنت تشتكي، فهذا يبدو وكأنه مشكلة “أنت”. وبصراحة، هذا مجرد مثال واحد على ضرورة التحدث مع الجيران قبل شراء منزل جديد.
أحد الأشياء المهمة جدًا التي يجب أن تتذكرها هو أنه إذا كنت قادرًا على شراء منزل في حي طفرة المواليد، فيجب أن تعتبر نفسك محظوظًا. هناك العديد من جيل الألفية الذين يشعرون أنهم لا يستطيعون شراء منزل على الإطلاق – ولا يمكن إلصاق هذه المشكلة على جيل واحد فقط. ثانياً، عليك أن تجهز نفسك لغضب الجيل Z والجيل ألفا، لأن كل جيل يشتكي مما سبقه. الآن، لا تفهم الأمر بطريقة ملتوية، لا أعتقد أن جيل الطفرة السكانية مثاليون ولا يستحقون أي انتقاد. أنا فقط أقول أن هناك بعض الأسباب التي تجعل الكثير منا يعتبر نفسه محظوظًا إذا كان لدينا جيران من جيل الطفرة السكانية.
السمات المملة لجيل الطفرة السكانية هي التي تجعل حيك رائعًا
يتم تفسير العديد من السمات التي يتم تحميصها من قبل جيل الطفرة السكانية على أنها عيوب بين الأجيال، ولكن الحقيقة هي أن الأمر يتعلق أكثر بمراحل الحياة. باعتباري شخصًا يحدق في منتصف العمر، بدأت أفهم لماذا قد يتردد كبار السن في قضايا معينة ويتبنون عقلية “الشيطان قد يهتم” بشأن إزعاج جيرانهم. لكن الأسباب التي تجعل جيل الألفية يختارون منزلهم على الأرجح في حي مليء بجيل الطفرة السكانية غالبًا ما يكون نتيجة لسلوكيات ذلك الجيل.
الشيء الوحيد الذي يبحث عنه العديد من مشتري المنازل من جيل الألفية هو سلامة الحي. قد تسمي ذلك فضوليًا، ولكن نظرًا لأن الجيران من جيل الطفرة السكانية يميلون إلى الاهتمام بما يحدث في مجتمعهم، فقد يرون مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة قبل أن تفعل ذلك، ولا يخشون قول شيء ما. الطرق على الأبواب، أو الشكوى من الكلاب المطلقة العنان، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني حول الحفر قد تبدو تافهة، ولكن بالنظر إلى أن السلامة هي أحد الأسباب الرئيسية لانتقال جيل الألفية من المدن إلى مناطق الضواحي التي يسكنها جيل الطفرة السكانية، يجب أن تكون سعيدًا لأنهم يبحثون عنك. هذا مجرد غيض من فيض لماذا يستحق الجيران من جيل الطفرة مزيدًا من الفضل.
بعض الأشياء الأخرى التي قد يرغب فيها جيل الألفية في مكان ما هي القدرة على تحمل التكاليف والمساحة والهدوء والشعور بالمدينة الساحرة. الشيء الوحيد الذي هم أيضًا على استعداد لدفع مبلغ إضافي قليل مقابله في المنزل هو إمكانية المشي في الحي. من قبيل الصدفة، يقدر جيل طفرة المواليد أيضًا وجود شوارع هادئة، ومجتمعات جيدة التخطيط، وإمكانية الوصول إلى المرافق القريبة. انها ليست مملة. إنه الحلم.
جيرانك من جيل الطفرة السكانية يقدّرون حياتهم الهادئة، وكذلك أنت
يعتقد معظم جيل الطفرة السكانية أنهم جيران جيدون، وفي الغالب هم كذلك، لكن جيل الألفية لا يقدرون علاقات الجوار بقدر ما يفعل جيل الطفرة السكانية. لقد نشأ جيل ما بعد الحرب في ثقافة ذات عقلية مدنية، عندما كان من الشائع التواصل مع جارك أثناء تناول البيرة والشواء بعد ظهر يوم السبت. لم يكونوا بحاجة إلى هوايات مثيرة أو ترفيه مثير عندما يمكن العثور على الكثير من المتعة في الفناء الخلفي لمنزلهم. على الرغم من أنك قد تجد أن قص العشب المستمر مزعجًا وتتمنى أن يحصل جارك على حياة، إلا أنه سعيد تمامًا بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الكدح، وهذا هو السبب في أن حيك يبدو مرحبًا للغاية.
بصراحة، تعلمت أن أحب ذلك عندما يقوم جاري الذي ولد في طفرة الطفرة بقص العشب. أنا فقط أتناول كأسين من البيرة وأجلس معه في الشرفة بعد أن ينتهي. لدينا بعض الدردشات الرائعة حقًا، وهذا يعني الكثير بالنظر إلى أنني غير اجتماعي للغاية بخلاف ذلك. لقد اكتشفت أن التعميمات يمكن أن تكون ضارة للغاية؛ ليس كل جيل الطفرة السكانية جشعين، وهزات مسرفة، تمامًا مثلما لا يحق لجميع جيل الألفية أن يكونوا أطفالًا كسالى.
إن وجود جيران “مملين” يمكن أن يفيدك أيضًا. نظرًا لأنهم غالبًا ما يكونون في المنزل، سيكون جيرانك من جيل طفرة المواليد أول من يساعدك في العثور على كلبك المفقود، وحماية طرودك من قراصنة الشرفة، والاطمئنان عليك إذا اشتبهوا في أنك مررت بأسبوع عصيب. الجيران من جيل الطفرة السكانية هم أفضل الأشخاص لإعلامك إذا كنت ستكون خارج المدينة وتحتاج إلى شخص يراقب منزلك. ولن تحصل أبدًا على نظرة جيل Z من جيل طفرة المواليد – فقط أقول.
إن جيل الألفية وجيل الطفرة السكانية متشابهان أكثر مما يعترف به أي منهما
والحقيقة هي أن جيل الطفرة السكانية نشأوا في زمن التغيرات المجتمعية السريعة والتهديد بالحرب الذي يلوح في الأفق. يبدو مألوفا؟ لقد تم تسليمهم العصا من آبائهم المجتهدين والرزينين، والمعروفين باسم “الجيل الأعظم”، دون أي تعليمات أو مساعدة حقيقية. صحيح أن العديد من جيل الطفرة السكانية استفادوا من اقتصاد ما بعد الحرب المزدهر واستمروا في لعب دور في الفوضى الاقتصادية التي تم نقلها إلى جيل الألفية. ولكن طوال سنواتهم، كان جيل الطفرة السكانية يهتمون إلى حد كبير بشؤونهم ويبذلون قصارى جهدهم لبناء حياة آمنة وتربية الأسرة. حاول الكثير منهم محاربة النظام في شبابهم، وانضموا إلى الحركات الاجتماعية في الستينيات والسبعينيات، لكنهم في النهاية أصيبوا بخيبة أمل، وقالوا: “انسوا الأمر، سأعتني بنفسي وبنفسي.” جيل الألفية وجيل الطفرة السكانية هم في الأساس نفس الأشخاص الذين يتبعون نفس المسار، فقط في مراحل مختلفة من الحياة.
في النهاية، نحن جميعًا نقدر الأشياء المتشابهة، خاصة عندما نصل إلى العمر الذي يشتري فيه العديد من الأشخاص منزلهم الأول. نريد فقط أن يكون لدينا منزل آمن ومريح حيث يمكننا الهروب من الفوضى، والتسكع مع العائلة والأصدقاء، وإخبار بقية العالم أن يهتم بشؤونه الخاصة. أن تكون إنسانًا أمر صعب بما فيه الكفاية بشكل عام – أليس من الأفضل أن يكون لديك جار كبير السن حكيم وذو خبرة يمكنك الوثوق به؟ على حد تعبير الرجل العجوز المفضل لدي من لعبة “The Legend of Zelda” عام 1986، “من الخطر الذهاب بمفردك! خذ هذه.”