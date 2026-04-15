أصحاب المنازل من جيل الألفية، حان الوقت للصمت بشأن جيرانكم من جيل الطفرة السكانية

لقد شعرت في كثير من الأحيان وكأنني مترجم ومفاوض بين جيلين عنيدين للغاية: جيل الطفرة السكانية (الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964) وجيل الألفية (الذين ولدوا بين عامي 1981 و1996). أنا شخصياً جيل X، ولدت بين عامي 1965 و1980، والمعروف أيضاً بالجيل المنسي – أو كما أحب أن أسمينا، جيل “الطفل الأوسط”. ولأنني نشأت على يد جيل الطفرة السكانية وأنا الأخ الأكبر لجيل الألفية الثانية، أشعر بأنني مؤهل بشكل فريد لمناقشة هذا الموضوع. لقد سمعت الشكاوى التي قدمها كل جيل تجاه الآخر، ولكلا الجانبين بعض المزايا. إحدى الشكاوى الشائعة لدى جيل الألفية هي أنهم يكرهون جيرانهم، ويمكن أن تكون التوترات عالية بشكل خاص مع الجيران من جيل الطفرة السكانية، الذين يُلامون أحيانًا على كونهم مزعجين أو فضوليين أو مجرد مملين. أنا آسف يا رفاق، لا بد لي من الوقوف إلى جانب جيل الطفرة السكانية في هذا الشأن. إذا قمت، باعتبارك من جيل الألفية، بشراء منزل في حي يتكون بشكل أساسي من جيل الطفرة السكانية، وكنت تشتكي، فهذا يبدو وكأنه مشكلة “أنت”. وبصراحة، هذا مجرد مثال واحد على ضرورة التحدث مع الجيران قبل شراء منزل جديد.

أحد الأشياء المهمة جدًا التي يجب أن تتذكرها هو أنه إذا كنت قادرًا على شراء منزل في حي طفرة المواليد، فيجب أن تعتبر نفسك محظوظًا. هناك العديد من جيل الألفية الذين يشعرون أنهم لا يستطيعون شراء منزل على الإطلاق – ولا يمكن إلصاق هذه المشكلة على جيل واحد فقط. ثانياً، عليك أن تجهز نفسك لغضب الجيل Z والجيل ألفا، لأن كل جيل يشتكي مما سبقه. الآن، لا تفهم الأمر بطريقة ملتوية، لا أعتقد أن جيل الطفرة السكانية مثاليون ولا يستحقون أي انتقاد. أنا فقط أقول أن هناك بعض الأسباب التي تجعل الكثير منا يعتبر نفسه محظوظًا إذا كان لدينا جيران من جيل الطفرة السكانية.