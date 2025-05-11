أصغر الأشياء التي تقبيلها لجسمك

التقبيل هو واحد من أفضل الأجزاء عن كونه إنسانًا. في حين أن الحيوانات الأخرى تقبل بطريقتها الخاصة ، فإنها لا تفعل ذلك تمامًا مثلنا: الشفاه انفصلت قليلاً ، والرؤوس المائلة إلى جانب واحد ، ورقص من الألسنة التي يمكن أن تنتقل من خفية ومطالكة إلى شغوفة بعمق في غضون ثوانٍ. إنه ببساطة رائع. وعندما تجد ذلك الشخص الذي يقبل بنفس الطريقة التي تفعل بها – لأننا جميعًا لدينا بعض التقبيلات المختلفة – يبدو أن السحر قد انفجر للتو عبر شفتيك ، ويمكنك أن تشعر بالوخز من الرأس إلى أخمص القدمين.
ولكن بقدر ما يمكن أن يكون التقبيل تجربة مذهلة ، فهي أيضًا رائعة الرتق. وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 المنشورة في الميكروبيوم ، كل ما يتطلبه الأمر هو قبلة واحدة لمدة 10 ثوانٍ لنقل 80 مليون بكتيريا بين الفمتين اللذين تقفل الشفاه. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح: 80 مليون. هذا كثير من البكتيريا لقبلة واحدة-فكر الآن في ما يجري مع جلسة مكياج ساخنة وثقيلة تستمر ساعة أو أكثر. yikes. وبطبيعة الحال ، إذا كان أحد الشركاء يعاني من قرحة باردة ، أو فيروس من أي نوع ، فأنت تعتقد بشكل أفضل أنه يتم مشاركته أيضًا.
ومع ذلك ، فهذه مجرد الأشياء الأكثر وضوحًا غير السارة التي يمكن أن تحدث عندما تقبل شخصًا ما. في الواقع ، كل تلك القبلات التي كانت لديك وستستمر في التأثير على جسمك بطرق لم يكن بإمكانك تصورها ، مثل تعطيل صحة الأمعاء والعبث مع صحة الأسنان.
يمكن أن ينشر التقبيل الجراثيم التي تؤثر على الميكروبيوم الخاص بك
إذا قبلت شخصًا ما ووجدت نفسك تشعر بالمرض بعد ذلك ، فأنت بالتأكيد لست وحدك. البكتيريا التي يتم نقلها لا تدور فقط في فمك. بدلاً من ذلك ، يتم تناول اللعاب من أنت وشريكك. ليس أكثر الفكر الجمال الذي تريده في رأسك عندما تقبل شخصًا ما ، لكن هذا صحيح.
وقال كيلي رينولدز ، عالم الدكتوراه لـ Cosmopolitan: “يمكن أن تعمل الأفواه كطريق للإرسال للجراثيم نظرًا لوجود اتصال وثيق مع الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، وهذه مواقع شائعة للعدوى للجراثيم”. لهذا السبب ، يمكن تغيير ميكروبيوم الأمعاء – أحيانًا بطريقة يمكن أن تجعلك تشعر بالمرض قليلاً وأحيانًا بطريقة جيدة بالنسبة لك.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في الحدود في التغذية ، يزيد التقبيل من التنوع في الكائنات الحية الدقيقة الأمعاء ، وهذا مفيد بالفعل لأن المزيد من التنوع يمكن أن يساعد في تجنب أمراض القلب والسمنة والسكري ، من بين أمور أخرى. إذا استغرق الأمر بضع أعواق إضافية لتقليل فرصك في النزول مع هذه الأمراض في مرحلة ما ، فهذا أمر جيد.
يمكن أن يؤثر التقبيل سلبًا أيضًا على صحة الفم
ومع ذلك ، حتى قبل أن تشق تلك البكتيريا البالغ عددها 80 مليون طريقها إلى بطنك ، ورمي الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء للحصول على حلقة ، يمكنها أن تسبب بعض الأضرار في فمك. لا يهم مدى صحة فمك أو عدد المرات التي تقوم فيها بخياطة وتنظيف أسنانك بالفرشاة ؛ إذا كنت تقبل شخصًا يرتكب أخطاء صحية عن طريق الفم ، فإن فمك يتعرض للبكتيريا الضارة.
وقال دكتور جيفري سوليتزر لولايات المتحدة الأمريكية لحياة اليوم: “ما وجدناه على الدراسات الحديثة هو أن التجاويف أو تسوس الأسنان هو في الواقع مرض معدي ، مما يعني أنه يمكن نقله من شخص إلى آخر مع اتصال وثيق”. ثم ، على الرغم من نظافة الأسنان المثالية الخاصة بك ، فقد حصلت فجأة على تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من قضايا اللثة. إذا كان هذا هو الحال ، فقد حان الوقت لتعريف شريكك ببعض الخيط وأهمية الفرشاة بعد كل وجبة.
بقدر ما هو التقبيل ، عندما تفكر في الأمر ، نوعًا ما ، عندما تكون في حرارة اللحظة ، في إحدى تلك القبلات التي تعلم أنك ستتذكرها لبقية حياتك ، لم يكن من المرجح أن يعبر كل شيء عن عقلك. ولكن الآن بعد أن تعلم أن التقبيل ، وليس الفعل ، ولكن ما يحدث للجسم ، سيئ للغاية ، على الأقل لديك مصدر للإشارة إلى شيء ما في معدتك أو فمك.