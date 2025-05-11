أصغر الأشياء التي تقبيلها لجسمك

التقبيل هو واحد من أفضل الأجزاء عن كونه إنسانًا. في حين أن الحيوانات الأخرى تقبل بطريقتها الخاصة ، فإنها لا تفعل ذلك تمامًا مثلنا: الشفاه انفصلت قليلاً ، والرؤوس المائلة إلى جانب واحد ، ورقص من الألسنة التي يمكن أن تنتقل من خفية ومطالكة إلى شغوفة بعمق في غضون ثوانٍ. إنه ببساطة رائع. وعندما تجد ذلك الشخص الذي يقبل بنفس الطريقة التي تفعل بها – لأننا جميعًا لدينا بعض التقبيلات المختلفة – يبدو أن السحر قد انفجر للتو عبر شفتيك ، ويمكنك أن تشعر بالوخز من الرأس إلى أخمص القدمين.

ولكن بقدر ما يمكن أن يكون التقبيل تجربة مذهلة ، فهي أيضًا رائعة الرتق. وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 المنشورة في الميكروبيوم ، كل ما يتطلبه الأمر هو قبلة واحدة لمدة 10 ثوانٍ لنقل 80 مليون بكتيريا بين الفمتين اللذين تقفل الشفاه. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح: 80 مليون. هذا كثير من البكتيريا لقبلة واحدة-فكر الآن في ما يجري مع جلسة مكياج ساخنة وثقيلة تستمر ساعة أو أكثر. yikes. وبطبيعة الحال ، إذا كان أحد الشركاء يعاني من قرحة باردة ، أو فيروس من أي نوع ، فأنت تعتقد بشكل أفضل أنه يتم مشاركته أيضًا.

ومع ذلك ، فهذه مجرد الأشياء الأكثر وضوحًا غير السارة التي يمكن أن تحدث عندما تقبل شخصًا ما. في الواقع ، كل تلك القبلات التي كانت لديك وستستمر في التأثير على جسمك بطرق لم يكن بإمكانك تصورها ، مثل تعطيل صحة الأمعاء والعبث مع صحة الأسنان.