أصغر الأشياء التي تقبيلها لجسمك

الصحة
أصغر الأشياء التي تقبيلها لجسمك

التقبيل هو واحد من أفضل الأجزاء عن كونه إنسانًا. في حين أن الحيوانات الأخرى تقبل بطريقتها الخاصة ، فإنها لا تفعل ذلك تمامًا مثلنا: الشفاه انفصلت قليلاً ، والرؤوس المائلة إلى جانب واحد ، ورقص من الألسنة التي يمكن أن تنتقل من خفية ومطالكة إلى شغوفة بعمق في غضون ثوانٍ. إنه ببساطة رائع. وعندما تجد ذلك الشخص الذي يقبل بنفس الطريقة التي تفعل بها – لأننا جميعًا لدينا بعض التقبيلات المختلفة – يبدو أن السحر قد انفجر للتو عبر شفتيك ، ويمكنك أن تشعر بالوخز من الرأس إلى أخمص القدمين.

ولكن بقدر ما يمكن أن يكون التقبيل تجربة مذهلة ، فهي أيضًا رائعة الرتق. وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 المنشورة في الميكروبيوم ، كل ما يتطلبه الأمر هو قبلة واحدة لمدة 10 ثوانٍ لنقل 80 مليون بكتيريا بين الفمتين اللذين تقفل الشفاه. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح: 80 مليون. هذا كثير من البكتيريا لقبلة واحدة-فكر الآن في ما يجري مع جلسة مكياج ساخنة وثقيلة تستمر ساعة أو أكثر. yikes. وبطبيعة الحال ، إذا كان أحد الشركاء يعاني من قرحة باردة ، أو فيروس من أي نوع ، فأنت تعتقد بشكل أفضل أنه يتم مشاركته أيضًا.

ومع ذلك ، فهذه مجرد الأشياء الأكثر وضوحًا غير السارة التي يمكن أن تحدث عندما تقبل شخصًا ما. في الواقع ، كل تلك القبلات التي كانت لديك وستستمر في التأثير على جسمك بطرق لم يكن بإمكانك تصورها ، مثل تعطيل صحة الأمعاء والعبث مع صحة الأسنان.

يمكن أن ينشر التقبيل الجراثيم التي تؤثر على الميكروبيوم الخاص بك

إذا قبلت شخصًا ما ووجدت نفسك تشعر بالمرض بعد ذلك ، فأنت بالتأكيد لست وحدك. البكتيريا التي يتم نقلها لا تدور فقط في فمك. بدلاً من ذلك ، يتم تناول اللعاب من أنت وشريكك. ليس أكثر الفكر الجمال الذي تريده في رأسك عندما تقبل شخصًا ما ، لكن هذا صحيح.

وقال كيلي رينولدز ، عالم الدكتوراه لـ Cosmopolitan: “يمكن أن تعمل الأفواه كطريق للإرسال للجراثيم نظرًا لوجود اتصال وثيق مع الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، وهذه مواقع شائعة للعدوى للجراثيم”. لهذا السبب ، يمكن تغيير ميكروبيوم الأمعاء – أحيانًا بطريقة يمكن أن تجعلك تشعر بالمرض قليلاً وأحيانًا بطريقة جيدة بالنسبة لك.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في الحدود في التغذية ، يزيد التقبيل من التنوع في الكائنات الحية الدقيقة الأمعاء ، وهذا مفيد بالفعل لأن المزيد من التنوع يمكن أن يساعد في تجنب أمراض القلب والسمنة والسكري ، من بين أمور أخرى. إذا استغرق الأمر بضع أعواق إضافية لتقليل فرصك في النزول مع هذه الأمراض في مرحلة ما ، فهذا أمر جيد.

يمكن أن يؤثر التقبيل سلبًا أيضًا على صحة الفم

ومع ذلك ، حتى قبل أن تشق تلك البكتيريا البالغ عددها 80 مليون طريقها إلى بطنك ، ورمي الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء للحصول على حلقة ، يمكنها أن تسبب بعض الأضرار في فمك. لا يهم مدى صحة فمك أو عدد المرات التي تقوم فيها بخياطة وتنظيف أسنانك بالفرشاة ؛ إذا كنت تقبل شخصًا يرتكب أخطاء صحية عن طريق الفم ، فإن فمك يتعرض للبكتيريا الضارة.

وقال دكتور جيفري سوليتزر لولايات المتحدة الأمريكية لحياة اليوم: “ما وجدناه على الدراسات الحديثة هو أن التجاويف أو تسوس الأسنان هو في الواقع مرض معدي ، مما يعني أنه يمكن نقله من شخص إلى آخر مع اتصال وثيق”. ثم ، على الرغم من نظافة الأسنان المثالية الخاصة بك ، فقد حصلت فجأة على تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من قضايا اللثة. إذا كان هذا هو الحال ، فقد حان الوقت لتعريف شريكك ببعض الخيط وأهمية الفرشاة بعد كل وجبة.

بقدر ما هو التقبيل ، عندما تفكر في الأمر ، نوعًا ما ، عندما تكون في حرارة اللحظة ، في إحدى تلك القبلات التي تعلم أنك ستتذكرها لبقية حياتك ، لم يكن من المرجح أن يعبر كل شيء عن عقلك. ولكن الآن بعد أن تعلم أن التقبيل ، وليس الفعل ، ولكن ما يحدث للجسم ، سيئ للغاية ، على الأقل لديك مصدر للإشارة إلى شيء ما في معدتك أو فمك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية