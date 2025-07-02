أصل الأذنين البشرية لا يزال لغزا إلى حد كبير

على الرغم من أنك لا تفكر فيها كثيرًا وأنت تتجول في يومك ، فإن أذنيك تلعب دورًا رئيسيًا في تمكينك من العمل. بصرف النظر عن السمع ، فهي حاسمة أيضًا للحفاظ على توازن الجسم. هناك أيضًا أشياء مفاجئة يمكن أن تكشفها أذنيك عن صحتك ، مثل الإصابة غير المكتشفة أو العدوى أو حتى خطر الإصابة بأمراض القلب. (تعرف على المزيد حول التهابات الأذن هنا.)

الأذنين نفسها غامضة بعدة طرق. على سبيل المثال ، هل تعلم أن أذنيك لا تتوقف عن زيادة العمر (على الرغم من أن ذلك ليس لأنها تنمو بشكل مستمر)؟ لكي تكون أكثر دقة ، لأن الأذنين الخارجية تتكون من الغضروف المرن ، الجاذبية ببطء ولكنها تسحبها بشكل مطرد بكمية بالكاد ملحوظة.

العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب بناء آذاننا كما هي. لكن دراستين تم نشرهما مؤخرًا تساعدنا على فهم سبب وجود آذان خارجية والثدييات الأخرى (أي البرمائيات والطيور والزواحف تفتقر) – ولماذا قد نضطر إلى أن نشكر أسلافنا المائيين علىهم.