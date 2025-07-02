أصل الأذنين البشرية لا يزال لغزا إلى حد كبير

على الرغم من أنك لا تفكر فيها كثيرًا وأنت تتجول في يومك ، فإن أذنيك تلعب دورًا رئيسيًا في تمكينك من العمل. بصرف النظر عن السمع ، فهي حاسمة أيضًا للحفاظ على توازن الجسم. هناك أيضًا أشياء مفاجئة يمكن أن تكشفها أذنيك عن صحتك ، مثل الإصابة غير المكتشفة أو العدوى أو حتى خطر الإصابة بأمراض القلب. (تعرف على المزيد حول التهابات الأذن هنا.)
الأذنين نفسها غامضة بعدة طرق. على سبيل المثال ، هل تعلم أن أذنيك لا تتوقف عن زيادة العمر (على الرغم من أن ذلك ليس لأنها تنمو بشكل مستمر)؟ لكي تكون أكثر دقة ، لأن الأذنين الخارجية تتكون من الغضروف المرن ، الجاذبية ببطء ولكنها تسحبها بشكل مطرد بكمية بالكاد ملحوظة.
العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب بناء آذاننا كما هي. لكن دراستين تم نشرهما مؤخرًا تساعدنا على فهم سبب وجود آذان خارجية والثدييات الأخرى (أي البرمائيات والطيور والزواحف تفتقر) – ولماذا قد نضطر إلى أن نشكر أسلافنا المائيين علىهم.
الغضروف غير العادي التي تشاركها الثدييات
شارك مؤلفو دراسة 2025 المنشورة في مجلة Science أنهم اكتشفوا نوعًا فريدًا من الغضروف الغني بالدهون والذي “أكثر صلابة وأكثر متانة من الدهون ، ولكن أكثر مرونة من الغضروف العادي من الركبة والأضلاع” (عبر العلوم).
قبل ذلك ، كان الخبراء يعرفون فقط بثلاثة أنواع من الغضروف: الهيالين (النوع الأكثر شيوعًا ، الموجود في المفاصل وعلى نهايات العظام) ، مرنة (موجودة في الحنجرة والأذنين الخارجية) ، والفيبروكارتيلاج (الموجودة بين الفقرات وفي مفاصل الركبة). تم اكتشاف “الغضروف الدهني” الجديد عن طريق الصدفة عند التجفيف الكيميائي لعينة الأنسجة التي تم الحصول عليها من فأر تم الكشف عنها “GAPs telltale” التي تشير إلى وجود الدهون (والتي عادة ما تكون ضئيلة في خلايا صنع الغضروف). عند التحقيق الوثيق ، اكتشف الباحثون الغضروف الجديد في أنف الموضوع وقصه وحنجرة – وفي الثدييات الأخرى أيضًا.
وفقًا لدراسة المؤلف المشارك Maksim Plikus ، فإن الخلايا الموجودة في الشركة الغضروف المرنة “مثل كتل Lego الطبيعية” ، وهي منظمة بطريقة قد توفر فوائد إضافية (مثل السمع المحسن في الخفافيش). بصرف النظر عن العمل كقطعة أخرى من اللغز الذي هو تطور الأذن البشرية ، فإن هذا الاكتشاف الجديد يوفر الأمل في عمليات جراحية في المستقبل للوجه والرقبة.
هل تطورت الأذنين البشرية من خياشيم السمك قبل التاريخ؟
وفي الوقت نفسه ، تتبعت دراسة 2025 المنشورة في الطبيعة الجذور التطورية المحتملة للآذان الخارجية للثدييات ، وهو لغز يصعب تصدعه لأن الغضروف عمومًا لا يمر به من خلال عملية الحفاظ على الحفرة.
من خلال مقارنة التطور الوراثي للغضروف الأذن البشرية بتلك الموجودة في الزرد ، وجد الباحثون أوجه تشابه مذهلة بين الأنماط في الأنسجة السابقة والخزائن من الأخيرة. كما لاحظوا أن هذه الأجزاء المحددة – من نوعين منفصلين تمامًا – شاركت في تسلسلات وراثية معينة ، مما يثبت أن تنمية الأذن من الثدييات وتطور الخياشيم السمكية تتبع نفس البروتوكولات على المستوى الخلوي. علاوة على ذلك ، بعد مقارنة الأنسجة الزردية لأنسجة الخزان التي تم الحصول عليها من سرطان البحر الحدوي (أقارب الفقاريات الذين لا يزالون لا يزالون قد تغيروا قليلاً على مدى 300 مليون عام) ، وجد المؤلفون أوجه تشابه (وحتى درجة من قابلية التبادل) في مستقبلات جينات الحيوانات.
وبعبارة أخرى ، من المحتمل أن تتبع الأذنين الخارجية للثدييات مخططًا وراثيًا موجودًا من سلالة ما قبل التاريخ من الأسلاف. كما أوضح المؤلف المشارك للدراسة ج. غيج كرومب (عبر العلوم) ، “من المحتمل أن تكون آذاننا هي بقايا تطورية في الغضروف الأول الموجود”.
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