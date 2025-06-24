أصل اليد البشرية: لماذا لدينا 5 أصابع؟

الصحة
أصل اليد البشرية: لماذا لدينا 5 أصابع؟

من الصعب أن نتخيل عالمًا كان يمكن أن يكون فيه Homo Sapiens بعيدًا جدًا بدون يدي. على مدار آلاف السنين ، كانت جنسنا تعتمد بشكل كبير على النخيل والأصابع لإنجاز مجموعة واسعة من المهام التي تجعل الحياة كما نعرفها ممكنة ، بما في ذلك (ولكن بالتأكيد لا تقتصر على) الطهي والتنظيف والكتابة. (بالمناسبة ، إليك ما يحدث ليديك إذا كتبت لساعات كل يوم.)

مما لا يثير الدهشة ، أن نظرة سريعة على يديك يمكن أن تخبرك قليلاً عن نمط حياتك وصحتك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك أصابع منتفخة ، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم. وفي الوقت نفسه ، يلمح وجود النسيج إلى روتين مليء بالعمل اليدوي. ولكن هل سبق لك أن أخذت لحظة للنظر إلى يديك وتتساءل لماذا لدى البشر خمسة أصابع فقط؟

وليستنا فقط ؛ في الواقع ، عادة ما ترتدي معظم الثدييات خمسة أرقام (حتى الأختام والحيتان ، المخلوقات التي لا تملك أذرعًا تقليدية مثلنا) أو تبدأ مع ما يصل إلى خمسة في مرحلتها الجنينية (لكل مراجعة 2017 في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب).

من المعقول أن نفترض ، إذن ، أن الثدييات وغيرها من رباعيات تترابودات لها تعداد مماثل للأصابع بفضل سلف مشترك من ملايين السنين (ويعرف أيضًا باسم Homology). في الأساس ، من المحتمل أن تطورت جد من جميع tetrapods (الباقية) المتبقية (على قيد الحياة) على الأرجح سمة الخمسة أصابع ، والتي تحولت إلى ميزة تطورية رائعة.

ماذا يخبرنا العلم عن سبب وجود خمسة أصابع

وفقًا لخطاب عام 1990 المنشور في Nature ، منذ أكثر من 350 مليون عام ، ربما كانت الحيوانات المائية أول كائنات حية تتطور. بناءً على الأدلة الأحفورية ، كان لدى البعض ما يصل إلى ثمانية أصابع ؛ بمرور الوقت وعبر الأجيال ، ربما أصبح خمسة الرقم السحري ، والبقعة الحلوة التي مكّنت الأنواع من البقاء على قيد الحياة ، والازدهار ، وتمرير سماتها إلى أحفادهم.

نظرًا لأن تراثنا الوراثي المشترك هو المصدر الأكثر احتمالًا للقرائن للإجابة على سؤال الأصابع الخمسة ، فقد قضى الباحثون عقودًا في دراسة الأسرار التي هي حرفيًا في أيدينا. حددت نتائج دراسة أجريت عام 2016 المنشورة في الطبيعة جينين محددين ، HOXA13 و HOXD13 ، كقوة دافعة وراء تشكيل أشعة الزعنفة وتطوير الأرقام. وفقًا للمؤلف الأول Yacine Kherdjemil ، فإن هذا أيضًا “يحدد بوضوح صلة جزيئية بين أشعة الزعنفة والأصابع” (عبر العلوم اليومية).

لكن هذا يثير سؤالًا آخر: لماذا خمسة؟ العلم ليس لديه إجابة نهائية حتى الآن.

لماذا ليس لدينا أكثر من خمسة أصابع ، إذن؟

يقول البعض أننا احتفظنا بسمات أصابع الخمسة أصابع ببساطة لأنها أصبحت ميزة وراثية مستقرة ومتسقة ، على الرغم من الظروف البيئية التي استمر فيها سلفينا. ربما تكون هذه الفكرة ، التي تسمى القنوات ، أكثر وضوحًا في حقيقة أنه على الرغم من عدم وجود سبب أو غرض خاص وراءها ، إلا أن الثدييات دائمًا ما يكون لها فقط سبع فقرات عنق الرحم. قد يفسر هذا سبب وجود نفس العدد من عظام الرقبة مثل الإنسان: لا توجد حاجة خاصة للتطور لتحسين صيغة تعمل بالفعل. أو ، كما يقول المثل ، إذا لم يتم كسره ، فلا تقوم بإصلاحه.

من الغريب ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في الطبيعة ، تعتبر تعدد الأطراف (حالة امتلاك أكثر من خمسة أصابع) طفرة في الثدييات الشائعة إلى حد ما ، والتي تتطلب فقط نوكليوتيدات خاطئة واحدة في القنفذ الصوتي (نعم ، هذا ما يسميه العلماء بالفعل). يعتقد خبراء مثل عالم الوراثة التنموي التطوري كيمبرلي كوبر (عبر العلوم الحية) أن هذا الاكتشاف يلمح إلى وجود خمسة أصابع أكثر فائدة من وجود المزيد: “إذا كان الأمر سهلاً (أن يكون لديك أكثر من خمسة أصابع ،) لماذا لا توجد أنواع البوليدوكتيل؟” بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تصبح روابط الجينات محفزًا لمزيد من المضاعفات الصحية (أقرب إلى صف من الدومينو) إذا تطورنا أصابعًا إضافية.

(الآن بعد أن انتهيت من القراءة حول معضلة الرقم هذه ، قد تكون مهتمًا أيضًا بمعرفة سبب انتفاخ أصابعك أحيانًا.)

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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