أصل اليد البشرية: لماذا لدينا 5 أصابع؟

من الصعب أن نتخيل عالمًا كان يمكن أن يكون فيه Homo Sapiens بعيدًا جدًا بدون يدي. على مدار آلاف السنين ، كانت جنسنا تعتمد بشكل كبير على النخيل والأصابع لإنجاز مجموعة واسعة من المهام التي تجعل الحياة كما نعرفها ممكنة ، بما في ذلك (ولكن بالتأكيد لا تقتصر على) الطهي والتنظيف والكتابة. (بالمناسبة ، إليك ما يحدث ليديك إذا كتبت لساعات كل يوم.)
مما لا يثير الدهشة ، أن نظرة سريعة على يديك يمكن أن تخبرك قليلاً عن نمط حياتك وصحتك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك أصابع منتفخة ، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم. وفي الوقت نفسه ، يلمح وجود النسيج إلى روتين مليء بالعمل اليدوي. ولكن هل سبق لك أن أخذت لحظة للنظر إلى يديك وتتساءل لماذا لدى البشر خمسة أصابع فقط؟
وليستنا فقط ؛ في الواقع ، عادة ما ترتدي معظم الثدييات خمسة أرقام (حتى الأختام والحيتان ، المخلوقات التي لا تملك أذرعًا تقليدية مثلنا) أو تبدأ مع ما يصل إلى خمسة في مرحلتها الجنينية (لكل مراجعة 2017 في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب).
من المعقول أن نفترض ، إذن ، أن الثدييات وغيرها من رباعيات تترابودات لها تعداد مماثل للأصابع بفضل سلف مشترك من ملايين السنين (ويعرف أيضًا باسم Homology). في الأساس ، من المحتمل أن تطورت جد من جميع tetrapods (الباقية) المتبقية (على قيد الحياة) على الأرجح سمة الخمسة أصابع ، والتي تحولت إلى ميزة تطورية رائعة.
ماذا يخبرنا العلم عن سبب وجود خمسة أصابع
وفقًا لخطاب عام 1990 المنشور في Nature ، منذ أكثر من 350 مليون عام ، ربما كانت الحيوانات المائية أول كائنات حية تتطور. بناءً على الأدلة الأحفورية ، كان لدى البعض ما يصل إلى ثمانية أصابع ؛ بمرور الوقت وعبر الأجيال ، ربما أصبح خمسة الرقم السحري ، والبقعة الحلوة التي مكّنت الأنواع من البقاء على قيد الحياة ، والازدهار ، وتمرير سماتها إلى أحفادهم.
نظرًا لأن تراثنا الوراثي المشترك هو المصدر الأكثر احتمالًا للقرائن للإجابة على سؤال الأصابع الخمسة ، فقد قضى الباحثون عقودًا في دراسة الأسرار التي هي حرفيًا في أيدينا. حددت نتائج دراسة أجريت عام 2016 المنشورة في الطبيعة جينين محددين ، HOXA13 و HOXD13 ، كقوة دافعة وراء تشكيل أشعة الزعنفة وتطوير الأرقام. وفقًا للمؤلف الأول Yacine Kherdjemil ، فإن هذا أيضًا “يحدد بوضوح صلة جزيئية بين أشعة الزعنفة والأصابع” (عبر العلوم اليومية).
لكن هذا يثير سؤالًا آخر: لماذا خمسة؟ العلم ليس لديه إجابة نهائية حتى الآن.
لماذا ليس لدينا أكثر من خمسة أصابع ، إذن؟
يقول البعض أننا احتفظنا بسمات أصابع الخمسة أصابع ببساطة لأنها أصبحت ميزة وراثية مستقرة ومتسقة ، على الرغم من الظروف البيئية التي استمر فيها سلفينا. ربما تكون هذه الفكرة ، التي تسمى القنوات ، أكثر وضوحًا في حقيقة أنه على الرغم من عدم وجود سبب أو غرض خاص وراءها ، إلا أن الثدييات دائمًا ما يكون لها فقط سبع فقرات عنق الرحم. قد يفسر هذا سبب وجود نفس العدد من عظام الرقبة مثل الإنسان: لا توجد حاجة خاصة للتطور لتحسين صيغة تعمل بالفعل. أو ، كما يقول المثل ، إذا لم يتم كسره ، فلا تقوم بإصلاحه.
من الغريب ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في الطبيعة ، تعتبر تعدد الأطراف (حالة امتلاك أكثر من خمسة أصابع) طفرة في الثدييات الشائعة إلى حد ما ، والتي تتطلب فقط نوكليوتيدات خاطئة واحدة في القنفذ الصوتي (نعم ، هذا ما يسميه العلماء بالفعل). يعتقد خبراء مثل عالم الوراثة التنموي التطوري كيمبرلي كوبر (عبر العلوم الحية) أن هذا الاكتشاف يلمح إلى وجود خمسة أصابع أكثر فائدة من وجود المزيد: “إذا كان الأمر سهلاً (أن يكون لديك أكثر من خمسة أصابع ،) لماذا لا توجد أنواع البوليدوكتيل؟” بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تصبح روابط الجينات محفزًا لمزيد من المضاعفات الصحية (أقرب إلى صف من الدومينو) إذا تطورنا أصابعًا إضافية.
(الآن بعد أن انتهيت من القراءة حول معضلة الرقم هذه ، قد تكون مهتمًا أيضًا بمعرفة سبب انتفاخ أصابعك أحيانًا.)