أصناف شجرة القيقب التي يجب زراعتها في الخريف لمدى الحياة في ظل الربيع

عندما يتعلق الأمر باختيار شجرة للمناظر الطبيعية، يفكر أصحاب المنازل في أشياء كثيرة. يزرع البعض الأشجار لجاذبيتها الجمالية، بينما يفعل البعض الآخر ذلك من أجل ثمارها. ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين يريدون فقط أشجار الظل سريعة النمو لتبريد الفناء الخلفي الساخن. وعندما يتعلق الأمر بأمريكا الشمالية، فإن أشجار القيقب هي واحدة من أشجار الظل الأكثر استخدامًا. تشمل الأمثلة القيقب المطلي والفضي والأحمر والأسود. ولكن مع ما يقرب من 100 نوع وأكثر من الأصناف، كيف يمكنك اختيار مجموعة متنوعة من شجرة القيقب للظل؟ بادئ ذي بدء، اختر شجرة وفقًا لمنطقة النمو الخاصة بك. نظرًا لأن أشجار الظل ستبقى هناك لفترة طويلة، فأنت تريد التأكد من قدرتها على البقاء والنمو بشكل جيد في مناخ منطقتك.

بعد ذلك، تعرف على كيفية رعايتها، بالإضافة إلى مشاكل الآفات والأمراض. إذا كان موقعك عرضة لآفة أو مرض معين يصيب شجرة القيقب، فمن الأفضل تخطيه واختيار نوع آخر. يلعب حجم الشجرة أيضًا دورًا كبيرًا عند اختيار شجرة القيقب المناسبة. بالنسبة لمظلة ظل كبيرة، اختر مجموعة متنوعة يصل ارتفاعها إلى 40 قدمًا وعرضها 30 قدمًا على الأقل، ولكن قد تحتاج إلى اختيار مجموعة متنوعة من خشب القيقب المضغوط للمساحات الأصغر.

ضع في اعتبارك أيضًا أن العديد من أنواع القيقب لها جذور ضحلة ومنتشرة يمكن أن تتداخل مع الممرات والأساسات. لذا، عليك التأكد من أنك تزرع بعيدًا بما يكفي عن منزلك أو رصيفك لتجنب المشاكل لاحقًا. وأخيرًا، إذا كنت تفضل تخطي عملية التنظيف الإضافية، فاختر نوعًا يسقط عددًا أقل من البذور أو ينتج سمارات أصغر.