أصناف شجرة القيقب التي يجب زراعتها في الخريف لمدى الحياة في ظل الربيع

عندما يتعلق الأمر باختيار شجرة للمناظر الطبيعية، يفكر أصحاب المنازل في أشياء كثيرة. يزرع البعض الأشجار لجاذبيتها الجمالية، بينما يفعل البعض الآخر ذلك من أجل ثمارها. ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين يريدون فقط أشجار الظل سريعة النمو لتبريد الفناء الخلفي الساخن. وعندما يتعلق الأمر بأمريكا الشمالية، فإن أشجار القيقب هي واحدة من أشجار الظل الأكثر استخدامًا. تشمل الأمثلة القيقب المطلي والفضي والأحمر والأسود. ولكن مع ما يقرب من 100 نوع وأكثر من الأصناف، كيف يمكنك اختيار مجموعة متنوعة من شجرة القيقب للظل؟ بادئ ذي بدء، اختر شجرة وفقًا لمنطقة النمو الخاصة بك. نظرًا لأن أشجار الظل ستبقى هناك لفترة طويلة، فأنت تريد التأكد من قدرتها على البقاء والنمو بشكل جيد في مناخ منطقتك.
بعد ذلك، تعرف على كيفية رعايتها، بالإضافة إلى مشاكل الآفات والأمراض. إذا كان موقعك عرضة لآفة أو مرض معين يصيب شجرة القيقب، فمن الأفضل تخطيه واختيار نوع آخر. يلعب حجم الشجرة أيضًا دورًا كبيرًا عند اختيار شجرة القيقب المناسبة. بالنسبة لمظلة ظل كبيرة، اختر مجموعة متنوعة يصل ارتفاعها إلى 40 قدمًا وعرضها 30 قدمًا على الأقل، ولكن قد تحتاج إلى اختيار مجموعة متنوعة من خشب القيقب المضغوط للمساحات الأصغر.
ضع في اعتبارك أيضًا أن العديد من أنواع القيقب لها جذور ضحلة ومنتشرة يمكن أن تتداخل مع الممرات والأساسات. لذا، عليك التأكد من أنك تزرع بعيدًا بما يكفي عن منزلك أو رصيفك لتجنب المشاكل لاحقًا. وأخيرًا، إذا كنت تفضل تخطي عملية التنظيف الإضافية، فاختر نوعًا يسقط عددًا أقل من البذور أو ينتج سمارات أصغر.
القيقب الأحمر
القيقب الأحمر (Acer Rubrum) عبارة عن شجرة قيقب مذهلة ستضيف الدراما إلى حديقتك بأزهارها الجميلة وأوراقها المتساقطة. ينمو بسرعة ويتأسس بسهولة. يمكنك زراعته في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، وهناك العديد من الأصناف الفريدة للاختيار من بينها. تعتبر شجرة ظل قوية ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 60 إلى 90 قدمًا. وعلى الرغم من أنه يتحمل العديد من أنواع التربة، إلا أنه للحصول على أفضل وأسرع نمو، يجب زراعته في تربة رطبة حمضية غنية بالمواد العضوية.
القيقب الفضي
بفضل تاجه المتفرع بسرعة وعاداته السريعة النمو، يعتبر القيقب الفضي (Acer saccharinum) من أنواع أشجار القيقب الأخرى المثالية للزراعة في الخريف لظل الربيع. يمكن أن تضيف الشجرة ما يصل إلى ثلاثة إلى سبعة أقدام إلى ارتفاعها كل عام ويمكن أن يصل طولها إلى 50 إلى 80 قدمًا وعرضها من 40 إلى 60 قدمًا. تمامًا مثل القيقب الأحمر، يمكنك أيضًا زراعته في المناطق من 3 إلى 9. فقط تذكر أن خشبه ضعيف ويتكسر بسهولة في الرياح وتحت حمولة الثلوج الكثيفة.
أشليف القيقب
يُعرف أيضًا باسم Boxelder (Acer negundo)، ويوجد خشب القيقب الرماد عادة في الحدائق والمتنزهات. بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن شجرة ظل قوية، فهي خيار مثالي. سوف يبقى على قيد الحياة في الظروف الجافة وحتى في التربة الفقيرة في أي مكان داخل المناطق من 3 إلى 9. علاوة على ذلك، فإنه يتثبت بسرعة، على الرغم من أنه لا يعيش لفترة طويلة جدًا بالمقارنة مع أنواع القيقب الأخرى. وأيضًا، بسبب لحاءها الرقيق، فهي عرضة للحرائق وأضرار الجليد. كما أنه يصاب بسهولة عن طريق حشرات الملاكم، لذا راقبها.
القيقب لحاء الثعبان
تحصل شجرة القيقب لحاء الثعبان (Acer davidii) على اسمها الشائع من اللحاء الأخضر المميز لسيقانها الصغيرة، والتي تتميز بخطوط بيضاء ضيقة تشبه الثعبان. ينمو جيدًا في المناطق من 5 إلى 7 ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 30 إلى 50 قدمًا وعرض المظلة من 20 إلى 40 قدمًا. أما بالنسبة لظروف التربة، فهي ليست صعبة الإرضاء للغاية عندما يتعلق الأمر بنوع التربة أو درجة الحموضة، ولكن التربة تحتاج إلى أن تكون رطبة بشكل متساوٍ، ولن تنجو من حالات التشبع بالمياه.
القيقب ذو الأسنان الكبيرة
إذا كان هناك أي خشب قيقب آخر ينافس لون الخريف لقيقب السكر، فمن المحتمل أن يكون خشب القيقب ذو الأسنان الكبيرة (Acer grandidentatum). ليس هذا فقط. يتمتع هذا القيقب أيضًا بمقاومة جيدة لدرجة الحموضة العالية للتربة، فضلاً عن تحمل جيد للجفاف والبرد. ينمو القيقب الكبير بشكل أفضل في المناطق من 5 إلى 8، ويمكن أن يصل ارتفاعه وعرضه إلى 30 قدمًا. الآن هذا ليس كبيرًا جدًا، لكنه لا يزال بإمكانه توفير ظل ممتاز للأشخاص الذين لديهم أفنية خلفية أو حدائق صغيرة. ضع في اعتبارك أيضًا أن النباتات الأخرى قد تواجه صعوبة في النمو تحت ظلها الكثيف.
القيقب الطباشير
قيقب Chalkbark (Acer leucoderme) هو خشب قيقب آخر ذو لون سقوط جميل لأوراقه. ومع ذلك، ما يضيف إلى اهتمامها في فصلي الخريف والشتاء هو لحاءها الأبيض الطباشيري على الأشجار الناضجة. ينمو بشكل أفضل في المناطق من 5 إلى 9 ويمكن أن يصل طوله إلى حوالي 30 قدمًا مع جذوع متعددة. يمكن أن يصل عرض المظلة إلى حوالي 25 قدمًا وتكون بمثابة شجرة ظل رائعة. يمكن أن تؤدي الشجرة أداءً جيدًا في المواقع الجافة وتحتاج إلى مياه متوسطة، لكنك ستحتاج إلى إعطائها المزيد من الماء إذا زرعتها في أماكن مشمسة.
القيقب الأسود
تحصل هذه الأنواع على عنوانها من اسمها النباتي Acer nigrum. تعني كلمة Nigrum باللاتينية اللون الأسود، في إشارة إلى لحاء الشجرة وأغصانها الداكنة ذات اللون الأسود. وهي مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن شجرة ظل كبيرة تعيش طويلاً، حيث يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 200 عام. يمكن أن يصل ارتفاع الشجرة نفسها إلى 60 إلى 70 قدمًا وعرض المظلة من 40 إلى 60 قدمًا. يمكنك زراعتها بسهولة في معظم أنواع التربة المتوسطة، كما أنها تؤدي أداءً جيدًا في المناطق من 5 إلى 8.
القيقب ثلاثي الزهور
إذا كنت تبحث عن شجرة قيقب حائزة على جوائز وتعمل بشكل رائع كشجرة ظل، فاختر شجرة قيقب ثلاثية الزهور (Acer triflorum). تشتهر الشجرة بتقديم اهتمام متعدد المواسم وتحظى بتقدير كبير باعتبارها شجرة عينة. تتميز بألوان خريفية رائعة مع ظلال من اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر، بالإضافة إلى لحاء أشعث مقشر مما يمنحها مظهرًا ريفيًا. يمكنك زرعها بأمان في المناطق من 4 إلى 7 وتتوقع أن يصل ارتفاعها وعرضها إلى حوالي 30 قدمًا. كما أنها لا تعاني من مشاكل خطيرة، ولكنها يمكن أن تصاب بالذبول الفرتسيليوم.
نيكو القيقب
يعتبر Nikko Maple (Acermaximowiczianum) مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن شجرة ظل القيقب ولكن ليس أوراق القيقب التقليدية. أوراقها متميزة بين أشجار القيقب لأنها تتكون من ثلاث وريقات منفصلة. أفضل المناطق لزراعتها هي تلك التي تقع في المناطق من 5 إلى 7. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زرع قيقب نيكو بسهولة ويتمتع بمقاومة جيدة للآفات الحشرية. في ظل الظروف المثالية، يمكن أن تعيش الشجرة لمدة 80 عامًا أو أكثر، ولكن لسوء الحظ، قد يكون نموها بطيئًا بعض الشيء.
ترايدنت القيقب
شجرة القيقب ترايدنت (Acer buergerianum) هي شجرة ظل أخرى للمناطق الصغيرة بسبب عادة نموها الكثيفة. لها أوراق ثلاثية الفصوص، والفص المركزي هو الأطول، مما يجعلها تبدو مثل رمح ثلاثي الشعب. يمكن أن يصل ارتفاعه وعرضه إلى 30 قدمًا ويعمل بشكل أفضل في المناطق من 5 إلى 9. يتم إنشاء هذا القيقب بسرعة نسبيًا وله مظلة مستديرة كاملة. علاوة على ذلك، فهو يتكيف بسهولة مع العديد من أنواع التربة ويتعامل مع الجفاف والحرارة بسهولة. فقط كن حذرًا خلال فصل الشتاء، فقد يتسبب الثلج أو الجليد في تكسر أغصانها.
قيقب السكر
من الصعب العثور على شجرة أفضل من شجرة قيقب السكر (Acer saccharum) لأنها طويلة العمر ولها خشب قوي وتوفر ألوانًا خريفية رائعة ولها مظلة واسعة توفر الكثير من الظل. عند النضج، يبلغ طول قيقب السكر حوالي 40 إلى 80 قدمًا وعرضه من 30 إلى 60 قدمًا. وفي الربيع، تنتج الشجرة أيضًا مجموعات صغيرة متدلية من الزهور ذات اللون الأصفر المخضر. يمكنك زراعته في أي مكان في المناطق من 3 إلى 8. وهو بطيء النمو، على الرغم من أن النمو يكون أسرع خلال أول 35 عامًا. فقط احتفظ بها بعيدًا عن التربة سيئة الصرف والمضغوطة.
شانتونغ القيقب
Shantung Maple (Acer truncatum) هو قيقب سريع النمو ومحبوب لألوانه الجميلة ونموه المدمج، مما يجعله خيارًا ممتازًا كشجرة ظل للأماكن الصغيرة. ينمو جيدًا في المناطق من 5 إلى 7 ويتطلب تربة رطبة وجافة التصريف، ولكنه يتحمل أيضًا حالات الجفاف المعتدل. وعلى الرغم من أنها تنمو بسرعة، إلا أنها تصل إلى ارتفاع يصل إلى 30 قدمًا فقط. ربما تكون أفضل ميزة في هذه الشجرة هي أوراقها، التي عندما تظهر، تكون حمراء نوعًا ما وتكتسب لونًا أخضر داكنًا عندما تنضج.
رسمت القيقب
القيقب المطلي (Acer pictum) له استخدامات عديدة. يستخدمها البعض كشجرة ظل، بينما يزرعها البعض الآخر كشجرة نموذجية أو بونساي. لها شكل مستدير ويبلغ طولها حوالي 30 إلى 35 قدمًا مع انتشار مماثل. يمكنك زراعته في أي مكان في المناطق من 5 إلى 8، فقط تأكد من أن التربة حمضية قليلاً وجيدة التصريف ورطبة بشكل متساوٍ. تظهر أوراقها بلون برونزي في الربيع، وتتحول إلى اللون الأخضر الفاتح في الصيف، وتتوهج باللون الأصفر إلى البرتقالي في الخريف. وأفضل ما في الأمر هو أنه لا يعاني من أي مشاكل خطيرة تتعلق بالآفات.
القيقب الميداني
تُعرف أيضًا باسم شجرة القيقب التحوطية (Acer Campestre)، وهي شجرة ذات قيمة عالية للتخضير الحضري. إنه يلقي ظلًا كثيفًا، وهو جانب سلبي لزراعة شجرة القيقب في حديقتك الصحية، حيث يمكن أن يمنع نمو العشب والنباتات الأخرى تحتها. ولكن الشيء الجيد هو أنه يمكن أن يتحمل التقليم الشديد. من حيث الارتفاع والعرض، تصل أحجامها إلى 35 قدمًا ويمكن زراعتها بأمان في أي مكان في المناطق من 5 إلى 8. إنها تفضل التربة الغنية بالجير ولكنها يمكنها التكيف جيدًا مع الأنواع الأخرى أيضًا.
ميابي القيقب
يكمن جمال شجرة قيقب ميابي (Acer miyabei) في فروعها الواسعة التي تصل إلى الأرض، ولحاءها محفور في نتوءات فلينية عميقة، وتفرعات كثيفة، مما يجعلها شجرة ظل ممتازة. إنها منخفضة الصيانة واحتياجات المياه، ويصل ارتفاعها وعرضها إلى حوالي 30 إلى 40 قدمًا، ويمكنك زراعتها في أي مكان في المناطق من 4 إلى 8. علاوة على ذلك، فهي أكثر قوة وصلابة وأكثر قدرة على التكيف من معظم الأنواع الأخرى من نوعها. فقط تأكد من عدم نموه في التربة شديدة الجفاف، على الرغم من أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لفترات قصيرة من الجفاف.
القيقب الورقي
بفضل لحاءها الورقي الأنيق الذي يتقشر في طبقات من اللون البني الكستنائي الدافئ، تعد شجرة القيقب الورقية (Acer griseum) شجرة ظل أخرى يمكن أن تضفي لمسة من الجمال الهادئ على أي حديقة. يمكنك زراعتها في المناطق من 4 إلى 8. يمكن أن تنمو هذه الشجرة المدمجة إلى ارتفاع وعرض 25 و20 قدمًا على التوالي. ومع ذلك، تأكد من سقيها جيدًا، لأنها لا تتحمل الجفاف. بخلاف ذلك، فهو يعاني من مشاكل قليلة جدًا ولا يتطلب سوى القليل من التقليم أو لا يتطلب أي تقليم.