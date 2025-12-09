أصناف شجرة عيد الميلاد المحفوظة بوعاء والتي تزدهر عندما تنمو كنباتات منزلية

يمكنك إحضار أفضل شجرة عيد الميلاد من المجموعة إلى المنزل، وتزيينها بالحب، ثم في النهاية تسحبها للخارج. هذا ما يحدث لمعظم أشجار عيد الميلاد، التي تنتهي حياتها إما في مكب النفايات أو في آلة تقطيع الأشجار لصنع نشارة. ولكن ماذا لو بقيت شجرة عيد الميلاد الخاصة بك في منزلك؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه أصناف شجرة عيد الميلاد المحفوظة بوعاء. صنوبر جزيرة نورفولك (Araucaria heterophylla) وشجرة عيد الميلاد (Rosmarinus officinalis) وإكليل الجبل (Rosmarinus officinalis) وسرو الليمون (Hesperocyparis macrocarpa ‘Goldcrest’) وشجرة اللافندر (Lavandula angustifolia) هي خيارات يمكن أن تستمر في منزلك طوال العام.
هناك العديد من أصناف شجرة عيد الميلاد الحية الأخرى أيضًا. تحتاج فقط إلى التأكد من اختيار شيء يمكن زراعته كنبات منزلي ويمكن أن يزدهر في الظروف الداخلية. ربما تكون قد فكرت أيضًا في “شجرة عيد الميلاد الحية”، وهي عبارة عن شجرة دائمة الخضرة مغطاة بالخيش أو مزروعة في حاوية ولا تزال جذورها سليمة ويمكن إعادة زراعتها بعد انتهاء الموسم. ومع ذلك، فإن العديد من أشجار عيد الميلاد الحية التي يتم بيعها بشكل شائع لا يمكنها تحمل الظروف الداخلية إلا لفترة وجيزة وتحتاج إلى إعادة زراعتها بمجرد ذوبان الأرض.
لاختيار شجرة عيد الميلاد المثالية للنباتات المنزلية، هناك أشياء يجب مراعاتها، مثل حجم الشجرة ومدى الرعاية التي ستحتاجها. ستتساقط بعض الإبر من الصنوبريات، لذا اختر أصيصًا كبيرًا لوضع نباتك فيه إلا إذا كنت تريد التنظيف يوميًا. يعد اختيار الموقع أحد الاعتبارات المهمة أيضًا. تفضل معظم هذه النباتات مكانًا به شمس كاملة والكثير من الماء لحمايتها من الجفاف.
أفضل أنواع شجرة عيد الميلاد المحفوظة بوعاء لاستخدامها كنباتات منزلية
صنوبر جزيرة نورفولك هي شجرة عيد الميلاد الحية التي تريدها إذا كانت المساحة لديك ضيقة، كما هو الحال عند استخدامها كنباتات منزلية، فإنها تنمو ببطء، فقط بضع بوصات كل عام. فقط لا تدعهم يتعرضون للظروف الجافة؛ وإلا فسوف يبدأون بإسقاط إبرهم. يعد نبات السرو الليموني “Goldcrest” خيارًا آخر، وهو أحد النباتات المنزلية التي ستملأ منزلك بالعطر. حصلت على اسمها من أوراقها العطرية، والتي عند سحقها تنتج رائحة ليمونية. يمكن أن تنمو بعض أشجار السرو طويلًا جدًا، ومع ذلك، هناك مجموعة قزمة تسمى “Goldcrest Wilma” والتي تنمو لحوالي ثلاثة أقدام فقط، مما يجعلها خيارًا رائعًا للنباتات المنزلية. فقط لا تنس أن تسقيها بانتظام، وإلا فإن أوراقها ذات الألوان الزاهية سوف تتلاشى سريعًا وتتحول إلى اللون البني.
بخلاف ذلك، تعد “شجرة عيد الميلاد” المصنوعة من الروزماري خيارًا رائعًا آخر. ويتميز بأوراق عطرية كثيفة باللون الرمادي والأخضر تشبه الإبرة وتشبه نبات التنوب الأزرق. يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لك إذا كنت تحب استخدام الأعشاب في طبخك. ومع ذلك، عند استخدامها كنبات منزلي، يجب وضع “شجرة عيد الميلاد” لإكليل الجبل في مكان به الكثير من ضوء الشمس المباشر. أيضًا، يجب أن يكون دوران الهواء حول النبات غير مقيد إذا كنت تريد تجنب الأمراض الفطرية.
وآخر القائمة هي شجرة الخزامى. تمامًا مثل إكليل الجبل، فإنه يجلب رائحة مريحة ومريحة إلى الداخل. ولكن ما يجعل الأمر أفضل هو أنه يفضل الظروف الجافة قليلاً – وهو مثالي للداخل. فقط ضعه في مكان يتعرض لأشعة الشمس لمدة 6 إلى 8 ساعات.