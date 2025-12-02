أصوات الروك أند رول الأكثر خالدة في الثمانينات

كان مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات عبارة عن مجموعة نابضة بالحياة من الأعمال الجديدة والقديمة، وبعضها وصل إلى المخططات لأول مرة، والبعض الآخر رأى أن جهوده المبكرة في أواخر السبعينيات تؤتي ثمارها أخيرًا. مع هذا المزيج الانتقائي من الأنواع والأصوات التي ظهرت خلال هذا العقد، كان لأصوات الروك الحقيقية والخالدة التي رنّت عبر الضوضاء تأثير دائم على عشاق الموسيقى لسنوات قادمة. حتى الآن، لا يزال بعض هؤلاء الفنانين المتميزين يتألقون في مجموعة الحنين إلى الماضي، حيث يستمتعون بالمعجبين الذين نشأوا مع أنغامهم كموسيقى تصويرية لحياتهم.
كيف يمكنك تضييق نطاق مغني الروك الخمسة الأكثر خالدة في الثمانينيات، خاصة عندما يكون هناك الكثير من الأعمال الرائعة للاختيار من بينها؟ يمكنك تحديد الأصوات التي غيرت لعبة الموسيقى للمغنيين الذين لا يزال يتردد صدى موسيقاهم كلما سمعتها. استنادًا إلى مزيج من الألفة، وطول العمر، والقدرة المعترف بها، والنجاح في الرسم البياني، قمنا بتجميع قائمة بمن نعتقد أنهم من أعظم الأصوات من موسيقى الروك أند رول في الثمانينيات.
حتى بعد مرور 40 عامًا أو أكثر، يمثل هؤلاء الخمسة من أفضل الفنانين أداءً بعضًا من أهم المطربين في تلك الحقبة. تعرف على ما إذا كان بإمكانك قراءة ملفاتهم الشخصية دون سماع نغماتهم بعيدة المدى يتردد صداها في عقلك المحب للثمانينيات.
بات بيناتار
كان لموسيقى الروك أند رول عدد قليل جدًا من الأصوات النسائية التي تصدر موجات الأثير عندما قدمت بات بيناتار نطاقها متعدد الأوكتاف في أغنيتها المنفردة الكلاسيكية الأولى عام 1979 بعنوان “Heartbreaker”. أعلن اللحن المرتفع وعمل الجيتار المذهل عن قوة جديدة في عالم الموسيقى وأنشأ مزيج العلامة التجارية لبيناتار من الفن الصوتي والحرفية في كتابة الأغاني. بحلول أوائل الثمانينيات، سيطرت بشكل أساسي على موجات الأثير بصوتها القوي، نتيجة التدريب الأوبرالي المقترن بحساسية شديدة لموسيقى الروك.
استمتع بيناتار بسلسلة من الأغاني الناجحة التي استمرت الجزء الأفضل من العقد. خلقت نغماتها الواضحة جنبًا إلى جنب مع الإحساس الغنائي غير المحظور نموذجًا لما يمكن أن تحققه آلهة الروك. قام بيناتار بتبديل أناشيد التمكين مثل “Hit Me With Your Best Shot” و”Invincible” مع ألحان عن الحب المعذب مثل “Fire and Ice” و”Love Is a Battlefield”. وأدى التزامها بالعدالة الاجتماعية إلى إنتاج فيلم “الجحيم للأطفال” الذي تناول إساءة معاملة الأطفال بشكل مباشر وبعبارات لا لبس فيها.
عندما يتحول موضوع الحنين إلى الثمانينيات إلى المشهد الموسيقي، يكون صوت بيناتار هو أول صوت يتبادر إلى الذهن. لم تثبت فقط أن النساء لهن مكان في موسيقى الروك أند رول، بل حطمت السقف الزجاجي الذي أبعد الآخرين عن نادي الأولاد، ولوحت بزميلاتها من مغنيات الروك إلى الساحة بأعداد كبيرة. لقد تغيرت اللعبة بأكملها بفضل هذه الموهبة التي لا هوادة فيها وقدراتها الصوتية التي لا حدود لها، والتي تظل في فئة خاصة بها.
ستيف بيري
ليس هناك شك في أنه عندما يزين صوتك إحدى أغاني التمكين الأكثر شعبية على الإطلاق، فأنت مغني روك خالد في الثمانينيات. يعود هذا الشرف إلى ستيف بيري، المغني الرئيسي في فرقة Journey والصوت الذي ناشد الأجيال “لا تتوقف عن الإيمان” وساعد في رفع الفرقة إلى مكانة أسطورية.
أصبح بيري عضوًا في Journey في السبعينيات ولكنه شارك في الواجبات الصوتية مع العضو المؤسس جريج رولي خلال إصدارات ذلك العقد. بحلول عام 1980، غادر رولي وتولى بيري منصب المطرب الرئيسي، بهدف الحصول على صوت روك أكثر انتشارًا من خلال الأغنية الكلاسيكية عالية الطاقة “Anyway You Want It” من ألبوم “Departure” الخاص بالفرقة. وصل بيري وطاقمه إلى مستويات عالية في عام 1981 عندما ظهر ألبومهم السابع “Escape” في الأسواق. غناءه الجاهز للاستاد يزين جواهر الروك القياسية الآن مثل أغنية “Who’s Crying Now”، والأغنية القوية “Open Arms”، وبالطبع، “Don’t Stop Believin”، وهو نشيد لأفراد الطبقة العاملة الذين يسعون إلى تحقيق أحلامهم التي لا تفشل أبدًا في الحصول على قبضات اليد كلما وأينما ظهرت.
تشمل أغاني الرحلات الأخرى من العصر الذي يضم غناء بيري الخالد أغنية “Separate Ways” النابضة وأغنية الحب المؤلمة في الحافلة السياحية “Faithously”. حقق بيري أيضًا نجاحًا منفردًا بأغنيته المنفردة “Oh Sherrie” عام 1984 واستمر مع الفرقة حتى التسعينيات. لكن أعماله في الثمانينات ستبقى إلى الأبد هي التي يتردد صداها لدى عشاق الموسيقى، ويتردد صداها عبر العقود.
بروس سبرينغستين
حتى لو كان بروس سبرينغستين يكره أغنية “Born to Run” في البداية، إلا أن نغمة عام 1975 التي أصبحت الآن كلاسيكية أدت إلى تشغيل المحرك لأداء نجم الروك. لكن مسيرته المهنية تسارعت بشكل كبير في الثمانينات. بدءًا من أغنية “Hungry Heart” في عام 1980، أدخل شاعر الطبقة العاملة إحساسًا أكثر انتشارًا في تأليف أغانيه مما ساعده على تحقيق نجاح قوي في الرسم البياني. بعد أربع سنوات، جعل ألبوم “Born in the USA” صوته الخشن والمذعور عنصرًا أساسيًا في كل من الراديو وMTV. كان من المستحيل الهروب من “الرقص في الظلام” بمجرد أن لفتت انتباهك حلوى الأذن الثقيلة؛ لقد استحوذت على نوع طاقة البوب الممتعة التي اشتهرت بها موسيقى العصر وأظهرت جانبًا أكثر ملاءمة من The Boss. كما أدى ذلك إلى أكبر نجاحاته وجعله اسمًا مألوفًا.
إصداره التالي، “Tunnel of Love”، عزز مكانته كصانع ناجح وعزز سمعته كواحد من أكثر المطربين المحبوبين في ذلك العصر. لقد أخذته مرونته في كتابة الأغاني والعاطفة إلى ما هو أبعد من جذور الطبقة العاملة، مما جعل أغانيه أقرب إلى صياغة الألحان الأنيقة ذات القلب الشعري.
نظرًا لأن Springsteen لم يتوقف أبدًا عن القيام بجولاته، فلا يزال بإمكان المشجعين الحصول على الكثير من خرخرة الحصى الخاصة به عندما تدخل فرقة E Street Band إلى المدينة. إنه تذكير بمدى صعوبة الحياة التي تصورها موسيقاه بغض النظر عن عمرك عندما تسمعها.
آني لينوكس
عندما أفسحت الحلقة الموسيقية النابضة لأغنية “Sweet Dreams (Made of This)” لفرقة Eurythmics عام 1983 المجال أمام نغمات آني لينوكس الهادئة المؤرقة، حبس عالم موسيقى الروك أنفاسه. كان هنا صوت ملائكي يغلي بدلاً من الصراخ ولكنه يحمل نفس الإلحاح الذي يتمتع به أفضل مغنيي الروك في هذا المجال. حقيقة أن لينوكس كانت محاطة بمشهد صوتي إلكتروني خصب لم تقلل من حقيقة أن صوتها كان مزورًا من الحمض النووي لموسيقى الروك أند رول، وهو أصداء فرقة الروك الفنية التي أعطتها وشريكها ديف ستيوارت بدايتهما.
تم تشغيل الألبومات المبكرة للفرقة بصوت أكثر تقنية، ولكن بحلول عام 1985، جلب لينوكس وشريكه ديف ستيوارت فرقعة موسيقى الروك الأصيلة إلى جمالياتهم. موسيقى الروك ذات الصوت الرجعي “هل أكذب عليك؟” قام بلف لينوكس بجدار متلألئ من الصوت كان فيل سبيكتور يفخر به، في حين أن أغنية “Sisters Are Doin ‘It for Themselves” أعطت لينوكس مساحة للانطلاق مع غناء عاطفي ومهز للعوارض الخشبية يتوافق مع ملاحظة شريك الثنائي أريثا فرانكلين للملاحظة.
تبعت فرقة الروك التي تحطم العظام مثل “Missionary Man” و”I Need a Man” لينوكس وأنابيبها المرنة كواحدة من أكثر أصوات موسيقى الروك ديمومة طوال العقد بأكمله. على الرغم من أن Eurythmics قد انتهت في أوائل التسعينيات وحققت Lennox نجاحًا كبيرًا بمهنة منفردة عادت إلى صوت أكثر توجهاً نحو البوب، إلا أن غناءها في عصر الروك يظل من أكثر الأصوات إثارة في عصرها.
بونو
من كان يستطيع أن يتوقع أن المغني الرئيسي من فرقة رباعية صغيرة من موسيقى الروك الفنية الأيرلندية تسمى U2 سيصبح واحدًا من أكثر المطربين احترامًا وتميزًا على هذا الكوكب؟ ربما كان بونو نفسه سيخبرك أن هذا ممكن؛ بعد كل شيء، لم تخجل الفرقة من هدفها في الثمانينيات أن تصبح أكبر فرقة في العالم، مع قيادة الرعد الصوتي لبونو.
لا يمكن الابتعاد عن نغمة الجيتار الدائرية المنومة التي تتناغم من جيتار إيدج الصدى على معيار الروك “معك أو بدونك” من الألبوم الرائد للفرقة عام 1987، “شجرة جوشوا”. وعندما ينضم صوت بونو المكتوم ويقود المستمع إلى تأمل منوم حول الطبيعة المربكة للحب، يأخذنا المغني في صعود بطيء إلى ذروة القلق العاطفي. أصبح هذا هو قالب U2 للعلامة التجارية للفترة المتبقية من الثمانينيات، حيث استكشف بونو وفريقه قوام وإمكانيات موسيقى الروك الأمريكية. لقد دفعت الفرقة إلى طبقة الستراتوسفير تمامًا كما أرادوا، وجعلت مواهب بونو الصوتية سمة مميزة لهذا العقد.
استمر نجاح U2 في التسعينيات وما بعدها حيث جربت الفرقة صناديق رمل صوتية أخرى. وعلى الرغم من أن العمر قد تسبب في إحراج بونو من فرقة U2 وبعض عروضه الصوتية المبكرة، إلا أن السنوات لم تقلل من قوة صوته ووضوحه، حتى وهو يصنع موسيقى للعصر الحديث.