أصيبت كارينا باسيان بالذهول من رد الفعل العنيف بعد محادثاتها مع اتحاد كرة القدم الأميركي قبل النشيد الوطني

قالت المغنية الأمريكية كارينا باسيان إنها تفاجأت تمامًا بالانتقادات التي وجهت إلى ملابسها خلال أدائها النشيد الوطني قبل مباراة كوماندرز-دولفينز في إسبانيا يوم الأحد.

قالت المرشحة لجائزة جرامي – التي ارتدت فستانًا صغيرًا عتيقًا من مارك جاكوبس وجوارب عالية الفخذ وأربطة – لـ TMZ Sports أن اتحاد كرة القدم الأميركي وافق على مجموعتها قبل أيام من انطلاق المباراة.

وعلى الرغم من أنها “أحبت” ملابسها، إلا أن باسيان اعتذرت “إذا شعر أي شخص بالإهانة” بسبب مظهرها المستوحى من الملهى.

وقال باسيان البالغ من العمر 34 عاماً: “لقد وافقوا على ملابسي قبل بضعة أيام. لقد تمت الموافقة عليها كلها من قبل اتحاد كرة القدم الأميركي”.

“أنا آسف حقًا إذا شعر أي شخص بالإهانة بسبب ذلك، لكن لم يكن ذلك في نيتي. كانت نيتي هي قضاء وقت ممتع. لقد أحببت ملابسي!”

أثارت ملابس باسيان المثيرة في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ضجة كبيرة على الإنترنت.

يعتقد البعض أن الأمر كان أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للمباراة الدولية الأولى لاتحاد كرة القدم الأميركي في إسبانيا.

انتقلت Pasian إلى Instagram، وشاركت مقطع فيديو من وراء الكواليس لمصممي الأزياء الخاصين بها وهم يجهزونها قبل أداء “Star Spangled Banner”.

“BTS!! آه، أنا أحب ملابسي!!!!” وكتبت باسيان مضيفة أنها لا تريد خلعه. “لقد عملت مع مصممي الأزياء الرائعين @soydeir و @adrianldasilva لإضفاء الحيوية على رؤيتي !!! لقد حولوا هذا الفستان الجميل العتيق @marcjacobs إلى قطعة فريدة خاصة بهم !!!”

باسيان هو مواطن من مدينة نيويورك ويعيش الآن في مدريد.

وأضافت: “إنه لشرف كبير أن أمثل بلدي في المكان الذي أعتبره موطني الآن”.

تغلب فريق Dolphins على القادة بنتيجة 16-13 في مباراة مثيرة مع الوقت الإضافي.