أصيب لاعب مابل ليفز أوستون ماثيوز في “اللعب القذر” من قبل لاعب أولمبي مثير للجدل

هذان نجمان أولمبيان أصيبا الآن على يد رادكو جوداس.

خرج نجم مابل ليفز ونجم فريق الولايات المتحدة الأمريكية أوستون ماثيوز من الفوز 6-4 يوم الخميس على البط في وقت مبكر بعد تعرضه لضربة جوداس وسيتم تقييمهما يوم الجمعة، وفقًا لمدرب تورونتو كريج بيروب.

كان جوداس، الذي لعب لفريق تشيكيا، قد أصاب سابقًا فريق كندا ونجم البطاريق سيدني كروسبي خلال ألعاب 2026، حيث أدت الإصابة في الجزء السفلي من الجسم إلى تهميش كروسبي لمدة شهر واحد على الأقل.

قال بيروب: “هذه مسرحية قذرة”. “من الواضح أن الدوري سوف ينظر إلى الأمر ويرى ما سيكون عليه التعليق أو ما سيحدث.”

حدثت المسرحية “القذرة” مع بقاء أكثر من أربع دقائق في الشوط الثاني وتقدم البط بنتيجة 3-2 عندما حاول جوداس إيقاف ماثيوز أمام الشباك واصطدمت ركبتاه.

وضرب ماثيوز (28 عاما) الجليد بقوة وأمسك على الفور بركبته اليسرى قبل أن يتدحرج على أطرافه الأربعة ويظل على الجليد ورأسه إلى الأسفل.

هطلت صيحات الاستهجان بينما خرج جوداس من الجليد بسبب ركلة الجزاء الكبرى وسوء سلوك اللعبة.

قال مذيع TSN: “مرة أخرى، هناك صعوبة في العثور على رادكو جوداس”.

وقبل المباراة قال جوداس (35 عاما) إن الخطة ستكون تعطيل ماثيوز.

وقال جوداس، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “علينا أن نكون فوقه”. “علينا أن نتأكد من عدم حصوله على مساحة وسط الجليد… جعل ليلته غير ممتعة.”

خرج ماثيوز في النهاية من الجليد بمساعدة، وانتهت ليلته بعد الساعة 13:18 من الوقت الجليدي، حيث سجل هدفًا في الشوط الثاني ليقلص تقدم أنهايم إلى 3-2.

أعرب بيروب عن استيائه من عدم وقوف زملاء ماثيوز معه مباشرة بعد الاتصال، على الرغم من أنهم ضحكوا أخيرًا بالفوز.

وقال بيروب: “من الواضح أنه كان ينبغي أن يكون لدينا أربعة رجال يفعلون شيئًا حيال ذلك، لكن ذلك لم يحدث بعد ذلك، لكنني اعتقدت أنهم استجابوا في الثالث”.

“لقد كانت الاستجابة جيدة هناك، ولكننا جميعًا كنا نود أن يصل الجميع إلى هناك على الفور.”

سينتظر جوداس ليعرف ما إذا كان سيتم إيقافه أم لا، لكن هذا هو الآن مرتين في فترة قصيرة نسبيًا تسبب فيها في ضرر لخصومه.

أدى ضربه على كروسبي خلال الألعاب الأولمبية إلى تهميش أسطورة NHL في فوز فريق كندا في نصف النهائي على فنلندا وخسارة النهائيات أمام فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

تلك الإجراءات لم تمر مرور الكرام.

قال مهاجم مابل ليفز ماثيو كنيس، بحسب وكالة أسوشييتد برس: “لقد فعل عددًا قليلًا من تلك الأشياء من قبل في حياته المهنية”.

سجل تورونتو في لعبة القوة بعد فترة وجيزة من ركلة الجزاء لتعادل المباراة وسجل في النهاية خمسة أهداف متتالية دون إجابة ليقلب المباراة التي تأخر فيها بهدفين تمامًا.

أضرت الخسارة بفريق البط المتصدر في منطقة المحيط الهادئ، والذي يخوض سباقًا فاصلًا متقاربًا، بينما يحتاج فريق مابل ليفز إلى معجزة للتأهل إلى ما بعد الموسم.