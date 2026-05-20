أصيب مايك براون بجروح في لعبة نيكس الأولى

لم يكن تقرير إصابة نيكس كاملاً تمامًا. قد يحتاجون إلى إنشاء واحدة جديدة لغير اللاعبين.

قام المدرب مايك براون بتعديل ربلة الساق أثناء محاولته استدعاء المهلة في الثواني الأخيرة من التنظيم خلال فوز نيكس 115-104 في الوقت الإضافي على كافالييرز في المباراة الأولى من نهائيات المؤتمر الشرقي ليلة الأربعاء في ماديسون سكوير جاردن.

مع انتهاء إشارة سام ميريل المحتملة ذات المؤشر الثلاثي بطريقة ما وتمكن ميكال بريدجز من تقليص الارتداد قبل ما يزيد قليلاً عن ثانية على اليسار، انطلق براون بشكل أساسي إلى الملعب وقفز لأعلى ولأسفل في محاولة لجذب انتباه الحكم لاستدعاء المهلة.

لكن الحكم لم يمنحه الوقت المستقطع، واضطر بريدجز إلى الاكتفاء بارتفاع لم يقترب منه، مما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي.

ويمكن رؤية براون وهو يعرج بعد الهبوط بعد إحدى قفزاته الجامحة. ثم ها هو ذا، منحنيًا ويداه على ركبتيه بالقرب من منتصف الملعب عندما أطلق الجرس. جاء مساعد المدرب ريك برونسون ووضع ذراعه حوله بينما اشتكى أيضًا للحكم من عدم منح الوقت المستقطع.

قال براون بعد التدريب يوم الأربعاء عما شعرت به يوم الأربعاء: “لا بأس”. “أنا على ما يرام.”

وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير.

“كنت سأدمر وتر العرقوب الخاص بي لو لم أرتدي طائرات PF الخاصة بي. لقد كنت أرتدي طائرات PF الخاصة بي، لذا فهي تساعدني في إعطائي الدعم الذي أحتاجه”، قال براون، وهو يبدو وكأنه المتحدث الرسمي. “إنها المدرسة القديمة.”