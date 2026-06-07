أصيب 5 أشخاص بعد أن اجتاحت الرياح العاتية مباراة البيسبول في WVU، مما أدى إلى تحليق الخيام في الهواء

أصيب خمسة أشخاص بعد أن أدت هبوب رياح قوية إلى تطاير الخيام خلال عواصف شديدة اجتاحت مباراة بيسبول بجامعة وست فرجينيا يوم السبت.

احتشد الآلاف من المشجعين في Kendrick Family Ballpark في Granville يوم السبت، لكن آمالهم في مشاهدة Mountaineers وهم يكسرون تذكرتهم إلى أوماها تم تعليقها مؤقتًا مع اجتياح العواصف الشديدة الخطيرة للمكان الذي تم بيعه بالكامل.

أثناء تأخر الطقس، أدت هبوب رياح قوية إلى تطاير خيمة كبيرة وحملتها عبر موقف سيارات قريب، مما خلق مشهدًا فوضويًا خارج الملعب.

ووفقا لقسم شرطة جامعة وست فرجينيا، تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج في أعقاب الحادث.

مع فوز فريق Mountaineers على بعد فوز واحد فقط من حسم أول رحلة للبرنامج على الإطلاق إلى بطولة العالم لكلية الرجال، تجمع المئات من المشجعين على طول Randy’s Ridge، التلال المعشبة خلف Kendrick Family Ballpark حيث يشاهد بعض من أكثر مؤيدي WVU للبيسبول الحدث.

وسرعان ما تحولت منطقة المشاهدة الشعبية المليئة بالعشرات من الخيام والمكتظة بالمشجعين إلى حالة من الفوضى عندما اجتاحت رياح قوية الاستاد الذي بيعت تذاكره بالكامل، مما أدى إلى تطاير الخيام في الهواء وتشتت المتفرجين.

وتواجد العديد من المستجيبين الأوائل في مكان المباراة وقدموا المساعدة الطبية الفورية للمشاهدين المصابين.

كان جيمس ساندرز في راندي ريدج عندما اندلعت الفوضى، وقال: “لقد كانت شديدة، وذهبنا مباشرة إلى وضع البقاء على قيد الحياة”.

ومع صدور تحذيرات من سوء الأحوال الجوية وحث موظفي الاستاد على الإخلاء والبحث عن مأوى، قال ساندرز إن حوالي 10 أشخاص احتشدوا تحت خيمة صغيرة.

عندما مزقت عاصفة خطيرة خيمة نادي ماونتينير الرياضي الكبيرة، اندفعت الخيمة الضخمة نحو خيمتهم.

وقال ساندرز: “كنا نلتقط كراسينا ونستعد للمغادرة، ثم جاءت الرياح ورفعت الخيمة ثم سارت الأمور بشكل جانبي”.

كان ساندرز واحدًا من حوالي اثني عشر شخصًا حوصروا تحت الخيمة عندما اصطدمت بهم الخيمة البيضاء الكبيرة.

وفقًا لساندرز، تسببت العواصف في إصابة العديد من الأشخاص وتحرك المستجيبون الأوائل بسرعة لمساعدة المتضررين من الخيمة الضخمة بمجرد انتهاء الطقس القاسي.

بعد تأخر الطقس، استؤنف اللعب وأنهى فريق ماونتينيرز سباق كال بولي موستانج بطريقة مهيمنة، وحقق فوزًا بنتيجة 17-1، وأرسل جامعة وست فرجينيا إلى بطولة العالم لكلية الرجال لأول مرة في تاريخ البرنامج.

وقالت WVU لألعاب القوى في بيان: “على الرغم من أنه كان يومًا رائعًا للبيسبول في Mountaineer، إلا أن كل أفكار Mountaineer Nation مع أولئك الذين شاركوا”.