أضاع العمالقة الذين تعرضوا لضربات الحكام ركلة جزاء لدى ستيلرز عند هبوط هائل

هناك مجموعة من الأسباب التي سببها العمالقة لخسارة العمالقة أمام ستيلرز ليلة الاثنين، لكن يبدو أنهم كانوا على الجانب الخطأ من مكالمة فائتة.

كان من الممكن إلغاء هبوط بيتسبرغ في الربع الثالث من خسارة العمالقة 26-18 ليلة الاثنين بسبب وجود تدخل كافٍ في الركلة لتبرير ركلة جزاء، وفقًا لمحلل قواعد اتحاد كرة القدم الأميركي في ESPN راسل يورك.

قال يورك خلال بث المباراة: “هناك بالتأكيد اتصال بالجزء السفلي من ساق (المقامر مات هاك) وساق النبات – وربما يكون ذلك كافيًا لاستدعاء خطأ”.

الهبوط ، وهو أول هدف يسجله أي من الفريقين في المباراة ، أعطى بيتسبرغ التقدم 16-9 مع بقاء 4:38 في الربع الثالث وساعد في فتح المباراة التي كانت ضيقة.

قام العمالقة بركل الكرة بعد رحلة تضمنت ركلتي جزاء وكيسًا واحدًا وأسفرت عن إجمالي سالب سبعة ياردات مع تعادل الفرق بـ 9 الكل.

اصطف هاك بالقرب من خط العمالقة الذي يبلغ طوله 5 ياردات، وقام بإمساك الكرة بشكل نظيف وسدد ركلة في الوقت المناسب.

ولكن عندما خرجت الكرة من قدمه، انطلق لاعب خط وسط ستيلرز جيريميا مون في محاولة لمنع ركلة الجزاء.

لم يقم مون بأي اتصال بالكرة ولكنه لمس بشكل كامل ساق هاك التي لم يركلها.

سقط المقامر بشكل محرج فوق الجزء العلوي من الظهير بينما على بعد 54 ياردة من الملعب، بدأ رجل عودة ستيلرز كالفين أوستن الثالث ينسج طريقه عبر G-men في طريقه إلى هبوط 73 ياردة.

بالتفكير بصوت عالٍ في سبب عدم احتساب أي خطأ في المسرحية، قال يورك – نائب رئيس اتحاد كرة القدم الأميركي السابق للإعادة الفورية والإدارة -: “يبدو أن هناك بعض أعمال المنع من قبل رقم 45 (تومون فوكس) ضد (هاك).”

أظهرت الإعادة، التي ظهرت فوق تعليق يورك، أن فوكس يدفع ضد مون بينما كان يندفع نحو المقامر.

لكن فوكس تخلى عن ضغطه قبل أن يتواصل المدافع مع منفذ الركلة – اتخذ مون خطوتين إضافيتين وقام بتحريك زاوية اقترابه قبل الانطلاق نحو هاك.

كانت هناك ركلة جزاء محتسبة في المسرحية، ولكن ليس على مون.

تم وضع علامة على العمالقة لتشكيل غير قانوني، وهو ما نفاه مدرب ستيلرز مايك توملين على الفور.

لو تم تقييم مون على أنه انتهاك قاسي، لكانت العقوبات قد تم تعويضها وكان العمالقة سيعيدون الركلة.

كانت الخسارة الثالثة على التوالي للعمالقة لتتراجع إلى 2-6، وسيواجهون القادة في ملعب ميتلايف يوم الأحد الساعة 1 ظهرًا