أضف أرفف بلاط DIY إلى حمامك للحصول على تخزين وأسلوب إضافي

يبدو أنه بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، سيكون هناك دائمًا فوضى في الحمام. سواء كانت زجاجة شامبو طائشة أو بار من الصابون أو حلاقةك ، يبدو أن هناك مساحة كافية لجميع أساسياتك. يمكن أن تشعر الرفوف الرخيصة بالملفقة ، مما يقلل من النداء الجمالي لحمامك ككل. الحل؟ الأرفف المدمجة المخصصة التي تبدو رائعة وتوفر بعض تخزين الدش الذي تمس الحاجة إليه. مع بضع قطع إضافية من البلاط ، يمكنك إنشاء أرفف زاوية صغيرة تتطابق مع البلاط في حمامك.

توفر أرفف البلاط حلًا عمليًا ودائمًا لاحتياجات تخزين الحمام الخاصة بك ؛ على عكس الخيزران والمعادن ، فهي مقاومة للماء تمامًا ومقاومة للصدأ. يتم تأمينها مباشرة في الجص ، مما يلغي خطر الانزلاق الذي يحدث مع الأرفف على الأرفف ، وهي قابلة للتخصيص تمامًا للاستحمام ، مما يتيح لك إنشاء المنزل المثالي لجميع زجاجاتك والصابون. يمكنك مزج أرففك الجديدة بسلاسة في الجمالية الحالية أو الخلط وتتناسب مع ألوان البلاط والقوام. للحصول على وظائف إضافية ، قم بتثبيت أحجام متعددة لزيادة تخزين الحمام. يمكن أن يؤدي دمج هذه الأرفف إلى إضافة لمسة مخصصة إلى حمامك ، وعملية التثبيت واضحة إلى حد ما. إنه يتضمن إنشاء أرفف دش من البلاط المتبقي وإدخالها بين خطوط الجص من تجنب الجدار. يمكنك تثبيت هذه الأرفف على الجص المجفف أو الرطب ، مما يجعلها مثالية لإنجاز الدش. للبدء ، ستحتاج إلى بعض القطع الإضافية من البلاط ، وطاحونة الزاوية ، وهاون البلاط ، والجص ، و Rondec لتغطية حواف حادة ، وإسفنجة للتثبيت والتنظيف.