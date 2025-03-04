أضف أرفف بلاط DIY إلى حمامك للحصول على تخزين وأسلوب إضافي

يبدو أنه بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، سيكون هناك دائمًا فوضى في الحمام. سواء كانت زجاجة شامبو طائشة أو بار من الصابون أو حلاقةك ، يبدو أن هناك مساحة كافية لجميع أساسياتك. يمكن أن تشعر الرفوف الرخيصة بالملفقة ، مما يقلل من النداء الجمالي لحمامك ككل. الحل؟ الأرفف المدمجة المخصصة التي تبدو رائعة وتوفر بعض تخزين الدش الذي تمس الحاجة إليه. مع بضع قطع إضافية من البلاط ، يمكنك إنشاء أرفف زاوية صغيرة تتطابق مع البلاط في حمامك.
توفر أرفف البلاط حلًا عمليًا ودائمًا لاحتياجات تخزين الحمام الخاصة بك ؛ على عكس الخيزران والمعادن ، فهي مقاومة للماء تمامًا ومقاومة للصدأ. يتم تأمينها مباشرة في الجص ، مما يلغي خطر الانزلاق الذي يحدث مع الأرفف على الأرفف ، وهي قابلة للتخصيص تمامًا للاستحمام ، مما يتيح لك إنشاء المنزل المثالي لجميع زجاجاتك والصابون. يمكنك مزج أرففك الجديدة بسلاسة في الجمالية الحالية أو الخلط وتتناسب مع ألوان البلاط والقوام. للحصول على وظائف إضافية ، قم بتثبيت أحجام متعددة لزيادة تخزين الحمام. يمكن أن يؤدي دمج هذه الأرفف إلى إضافة لمسة مخصصة إلى حمامك ، وعملية التثبيت واضحة إلى حد ما. إنه يتضمن إنشاء أرفف دش من البلاط المتبقي وإدخالها بين خطوط الجص من تجنب الجدار. يمكنك تثبيت هذه الأرفف على الجص المجفف أو الرطب ، مما يجعلها مثالية لإنجاز الدش. للبدء ، ستحتاج إلى بعض القطع الإضافية من البلاط ، وطاحونة الزاوية ، وهاون البلاط ، والجص ، و Rondec لتغطية حواف حادة ، وإسفنجة للتثبيت والتنظيف.
تثبيت رف الدش الخاص بك
الخطوة الأولى في تثبيت أرففك المخصصة هي تحديد النمط الصحيح للاستحمام. تتوفر الرفوف المسبقة قبل الشراء التي تجعل التثبيت سهلة ، مما يوفر مجموعة من الأحجام والأشكال من المثلثات المدور إلى المثلثات الكبيرة. لتخصيص إضافي ، يمكنك إنشاء أرففك الخاصة من البلاط المتبقي. باستخدام طاحونة زاوية ، قطع البلاط المربع إلى مثلثتين من الحجم المتساوي. أضف هاون بين الجانبين ثم روندك ، وهي حافة تشطيب تساعد على منع التقطيع ، في زاوية 45 درجة. أدخل بعض الغسالات على الجوانب الأصغر من المثلث ، مما يتركها تخرج حوالي 1/4 بوصة. هذه سوف تعطي أرففك مكانًا للجلوس في الجص. اسمح لكل شيء أن يجف قبل تثبيته في الحمام.
للتثبيت المبسط ، أدخل أرففك بين بلاطين بينما لا يزال الجص رطبًا. يمكن أن يكون هذا المشروع المثالي عند تثبيت بلاط الاستحمام الجديد. ما عليك سوى ربط أرففك بين مفاصل الجص. أدخل الغسالات في الجص الطازج وإعطاء الجرف حشوًا سخيًا ، وملء أي فتحات قد تظهر. إذا كنت تضيف هذه الأرفف إلى الجص المجفف مسبقًا ، فإن التثبيت أكثر تعقيدًا قليلاً. خذ تدريبات وإنشاء فتحة في مفاصل البلاط. استخدم أداة إزالة الجص البسيطة (مثل هذه الأسلوب من Carreuty) لإنشاء شق للبلاط للجلوس فيه. تنظيف الشقوق وتنظيف أرففك في الفتحة التي تم إنشاؤها حديثًا. أضف القليل من السد الطازج لإغلاق الرفوف والانتهاء من خلال وضع عناصر دش متنوعة عليها – بمجرد جفافها ، بالطبع.
تخصيص أرففك
عند تثبيت أرفف البلاط ، من المهم أن نفهم أن هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها قبل البدء. معظم أرفف الدش المستديرة مسبقة الصنع مصنوعة من الأحجار الطبيعية مثل الجرانيت والرخام أو مواد مثل الراتنج والبلاستيك. هذه خيارات أفضل إذا كنت تبحث عن حواف ناعمة ومدورة ، على عكس البلاط الذي قد يتركك بنتيجة أقل تلميعًا.
ما وراء الشكل ، هناك الكثير من الطرق لتخصيص أرفف الدش المثبتة حديثًا. تتمثل أسهل طريقة في اختيار البلاط المناسب للاستحمام ، سواء كان لونًا محايدًا أن يلبس مشهدًا طبيعيًا نسبيًا للحمام أو لهجة جريئة للمساعدة في جذب الانتباه إلى تلك الميزات الأصغر حول مساحتك. بمجرد تثبيت البلاط الخاص بك ، يمكنك أيضًا استخدام الطلاء الايبوكسي أو الأكريليك أو اللاتكس المصمم لتصميمات داخلية للاستحمام لإضافة التباين. يمكن أن تكون إضافة أرفف متعددة بأحجام مختلفة وسيلة ممتازة لإضفاء الطابع الفردي تمامًا على تخزين الدش ، مما يتيح لك إنشاء أرفف ديناميكية تلبي احتياجاتك. قد تخزن الأرفف الأصغر شفرات شفرات ، وقضبان من الصابون ، وغيرها من فوضى الاستحمام المتنوعة في حين أن الرفوف الكبيرة مثالية للزجاجات السائبة مثل الشامبو والبلسم.