أضف ارتفاعًا إلى حديقتك مع زهرة تسلق سريعة النمو وهي رائعة للحاويات

سواء كنت تحاول تغطية الشجرة ، أو تعزيز الجدار ، أو ببساطة إضافة موسيقى البوب ​​المشرقة بجانب الشرفة ، فإن نباتات تسلق الصيانة المنخفضة هي خيار رائع. تحتفظ هذه النباتات سريعة النمو عادةً ببصمة صغيرة في قاعدتها ، مما يجعلها يمكن التحكم فيها بسهولة في الحدائق والحاويات الصغيرة. إذا كنت تأمل في إضافة شيء فريد بشكل خاص إلى الفناء الخاص بك ، فابحث عن علام العلم الإسباني (Ipomoea lobata). الوصول إلى ارتفاعات شاهقة تبلغ 20 قدمًا أو أكثر ، من السهل الحفاظ على هذا المتسلق المثير للإعجاب والحيوي في الأرض أو في وعاء.

في الأصل يحمل العنوان النباتي Mina Lobata ، بعد المستكشف فرانسيسكو كزافييه مينا ، الكرمة المسمى بشكل مناسب هي ثوران من الظلال الصفراء والأحمر الدافئة ، تذكرنا بالعلم الإسباني. يشار إليها أيضًا باسم Viricracker Vine ، هذا العضو الملون في عائلة Convolvulaceae هو موطنه الأصلي للمكسيك. يعتبر مصنع الصقيع الشتاء فقط شتاءًا في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 10 و 11 ، لذلك غالبًا ما يزرع كسنوي.

ولكن نظرًا لنموه السريع والرأسي والحد الأدنى من انتشار العلم الإسباني ، يسهل الحفاظ على كرمة العلم الإسباني في حاوية. في الصيف الدافئ ، يمكن أن يمتد النبات إلى 10 أقدام شهريًا. بحلول منتصف الموسم ، يتم تغطية نصائح هذه الكروم التسلق مع براعم حساسة ، أو “أعلام” ، في تدرج من كريم إلى أصفر إلى أحمر. غالبًا ما يستمر Blooming في الخريف ، مما يجعلها زهرة مثالية في وقت متأخر من الصيف لجذب الملقحات.