أضف ارتفاعًا إلى حديقتك مع زهرة تسلق سريعة النمو وهي رائعة للحاويات

سواء كنت تحاول تغطية الشجرة ، أو تعزيز الجدار ، أو ببساطة إضافة موسيقى البوب المشرقة بجانب الشرفة ، فإن نباتات تسلق الصيانة المنخفضة هي خيار رائع. تحتفظ هذه النباتات سريعة النمو عادةً ببصمة صغيرة في قاعدتها ، مما يجعلها يمكن التحكم فيها بسهولة في الحدائق والحاويات الصغيرة. إذا كنت تأمل في إضافة شيء فريد بشكل خاص إلى الفناء الخاص بك ، فابحث عن علام العلم الإسباني (Ipomoea lobata). الوصول إلى ارتفاعات شاهقة تبلغ 20 قدمًا أو أكثر ، من السهل الحفاظ على هذا المتسلق المثير للإعجاب والحيوي في الأرض أو في وعاء.
في الأصل يحمل العنوان النباتي Mina Lobata ، بعد المستكشف فرانسيسكو كزافييه مينا ، الكرمة المسمى بشكل مناسب هي ثوران من الظلال الصفراء والأحمر الدافئة ، تذكرنا بالعلم الإسباني. يشار إليها أيضًا باسم Viricracker Vine ، هذا العضو الملون في عائلة Convolvulaceae هو موطنه الأصلي للمكسيك. يعتبر مصنع الصقيع الشتاء فقط شتاءًا في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 10 و 11 ، لذلك غالبًا ما يزرع كسنوي.
ولكن نظرًا لنموه السريع والرأسي والحد الأدنى من انتشار العلم الإسباني ، يسهل الحفاظ على كرمة العلم الإسباني في حاوية. في الصيف الدافئ ، يمكن أن يمتد النبات إلى 10 أقدام شهريًا. بحلول منتصف الموسم ، يتم تغطية نصائح هذه الكروم التسلق مع براعم حساسة ، أو “أعلام” ، في تدرج من كريم إلى أصفر إلى أحمر. غالبًا ما يستمر Blooming في الخريف ، مما يجعلها زهرة مثالية في وقت متأخر من الصيف لجذب الملقحات.
رعاية كرمة الألعاب النارية
تزدهر كرمة الالعاب النارية تحت أشعة الشمس الكاملة ، لذا تأكد من اختيار بقعة تتلقى 6 ساعات على الأقل من أشعة الشمس الساطعة كل يوم. قد لا تزال النباتات المزروعة في المناطق المشدودة تنتج كتلًا مثيرة للإعجاب من أوراق الشجر الفاصلة ، ولكن على حساب الإزهار الغزير عادة. مع نمو النبات ، قد تحتاج إلى إضافة دعم عمودي إضافي أو تدريب الكروم حول تعريشة للحفاظ على الشكل المطلوب. مع وجود العديد من أفكار Trellis المختلفة ، فإن زيادة مساحتك الخارجية سهلة.
سواء اخترت زرع كرمة العلم الإسبانية في الأرض أو وعاء ، سترغب في التأكد من أنك تستخدم تربة غنية بالعضوية تستنزف جيدًا. ومع ذلك ، فإن هذه الزهرة العشبية تقدر التربة الرطبة ، لذلك فكر في سقي النباتات المحفوظة بوعاء بشكل متكرر. عدم كفاية الماء يمكن أن يقلل من حيوية الإزهار. وإلى جانب مظهرهم المذهل ، توفر هذه الزهور رحيقًا مهمًا للطيور الطنانة والفراشات ، الذين يفضلون الشكل الأنبوبي للبراعم.
إذا كنت تعيش في منطقة ذات شتاء معتدل للغاية ، فيمكنك تشجيع مصنعك على الإزهار مرة أخرى عن طريق إزالة الزهور المستهلكة خلال تقليم في وقت متأخر. مثل آخرين من عائلة مجد الصباح ، قد يزرع كرمة العلم الإسباني بسهولة إذا تركت للبذور ، لذلك فكر في التحقق من الأرض في أواخر الربيع قبل زراعة وعاء حضانة طازج. يمكن تقليم الكروم النارية التي تزرع الحاويات وتغلبها في موقع محمي. إذا كانوا لا يزالون يتلقون الدفء والماء وأشعة الشمس الكافية ، فقد يستمرون في الازدهار في الداخل.