أضف الحيوية إلى مساحتك باستخدام هذه الأفكار الـ 21 المبتكرة لديكور المنزل

عندما يتعلق الأمر بتزيين منزلك، ليس عليك دائمًا أن تأخذ الأمور على محمل الجد. في الواقع، لا يزال بإمكانك الحصول على منزل جميل، مع دمج حس الفكاهة لديك أيضًا. هناك طريقة رائعة للسماح لروح الدعابة لديك بالتألق في مساحة المعيشة الخاصة بك من خلال ديكور المنزل الملتوي. في حين أن أول ما يتبادر إلى ذهنك عند التفكير في ديكور منزلي مسلي قد يكون فنًا جداريًا سخيفًا، إلا أنه لا يتعين عليك رش جدرانك بملصقات تافهة للإدلاء ببيان، على الرغم من أن هناك بالتأكيد بعض الخيارات الرائعة لفن الحائط الذكي. هناك العديد من أفكار الديكور المنزلي المختلفة التي يمكن أن تضفي روح الدعابة على مساحتك الخاصة، مع عناصر تتراوح من اللمسات الصغيرة مثل ملصقات المخارج إلى ستائر الدش التي تصنع بيانًا.
بالإضافة إلى إضافة بعض الذوق إلى منزلك، فإن العديد من عناصر الديكور المنزلي المضحكة هذه عملية بقدر ما هي مرحة. وعلى الرغم من أن بعض العناصر قد تميل أكثر نحو الجانب السخيف، فإن بعض هذه الديكورات المنزلية المضحكة هي في الواقع أنيقة للغاية. دون مزيد من اللغط، إليك أفكارنا المفضلة المضحكة لديكور المنزل والتي ستجعلك تضغط بشدة حتى لا تبتسم.
حول غسالتك إلى مشغل أسطوانات
إذا كنت تحب الموسيقى وتتمتع بروح الدعابة، فإحدى الأفكار المضحكة لديكور المنزل هي إعطاء غسالتك مظهر مشغل الأسطوانات. فكرة الديكور هذه أيضًا بسيطة إلى حد ما، حيث أن كل ما عليك فعله للحصول على المظهر هو ببساطة وضع ملصق التسجيل المفضل لديك على النافذة الدائرية للجهاز. ولأخذ خطوة أخرى إلى الأمام، يمكنك صنع إبرة تسجيل بيضاء لتجعلها تبدو وكأن غسالتك تشغل نغماتك المفضلة على الفينيل.
مرآة شخصية العام
لتعزيز الثقة بالنفس لدى أفراد أسرتك وكذلك مستويات الضحك بشكل عام، يمكنك وضع مرآة شخصية العام في مجلة تايم في منزلك. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق طلب مرآة مصممة خصيصًا عبر الإنترنت، ولكن إذا كنت تشعر بالإبداع، فيمكنك أيضًا صنعها بنفسك باستخدام بعض الطلاء أو قطع الفينيل. احتفظ بها صغيرة الحجم للحصول على لمسة ديكورية بسيطة، أو قم بتبديل مرآة الحمام الكبيرة بالكامل لتمنح نفسك دفعة بسيطة من الثقة أثناء الاستعداد لليوم التالي.
فن جدار الحمام سخيفة
على الرغم من أننا قد اعترفنا بالفعل بأن فن الجدران ليس الطريقة الوحيدة لإضافة الفكاهة إلى المنزل، إلا أنه بالتأكيد له مكانه. على سبيل المثال، خذ ديكور حائط الحمام المضحك هذا من Etsy. ليس فقط أنه يمكن الارتباط به، ولكنه يحتوي أيضًا على نظام ألوان ممتع وغير تقليدي يمكن أن يكمل تصميم الحمام الملون بالفعل أو يضيف لمسة من الألوان التي تشتد الحاجة إليها إلى مساحة تبدو باهتة ومعقمة بعض الشيء. على أقل تقدير، فإنه سوف يرسم ضحكة مكتومة من أي زائر.
مزارعي الوجبات الجاهزة الصينية واقعية
عند الحديث عن ديكور منزلي مضحك وعملي أيضًا، ماذا عن وعاء النباتات الصيني الواقعي بشكل لا يصدق للنباتات الداخلية؟ نظرًا لأن هذه الأواني تحتوي بالفعل على موضوع غذائي، فهي مثالية لأي نباتات منزلية تريد تخزينها على طاولة مطبخك. يأتي المزارعون مزودين بفتحات تصريف ومجموعة من عيدان تناول الطعام التي يمكنك رميها في التربة لإكمال المظهر حقًا. نظرًا لأن المزارعون على الجانب الأصغر، فهم مثاليون للنباتات العصارية والأعشاب والنباتات المنزلية الصغيرة الأخرى.
مغناطيس الثلاجة الغريب
تعتبر مغناطيسات الثلاجة مفيدة لعرض تذكيرات المواعيد المهمة وتقدير الأعمال الفنية للأطفال وإتاحة الوصول إلى قائمة البقالة الخاصة بك. في حين أنها قد تخدم غرضًا وظيفيًا، إلا أنها لا تحتاج إلى أن تكون مملة. فكرة ديكور المنزل البسيطة للغاية والتي ستضيف بعض الفكاهة إلى مطبخك هي وضع قطع مغناطيسية ممتعة. لدى أمازون الكثير من خيارات مغناطيس الثلاجة اللطيفة، بدءًا من مغناطيس الثلاجة من Cat وحتى الخيارات التي تحتوي على نكات تافهة. نظرًا لأنها صغيرة جدًا، تعد مغناطيسات الثلاجة خيارًا رائعًا لإضافة الفكاهة إلى منزلك إذا كنت لا تريد أن تكون جريئًا بشكل خاص ولكنك لا تزال ترغب في الاستمتاع.
تيك، تاك…ورق التواليت؟
تخزين ورق التواليت لا يجب أن يكون مملاً. توجد طاولات جانبية أنيقة لتخزين ورق التواليت، وشماعات مكرامية، وعدد كبير من حلول التخزين أسفل الخزانة. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا إضفاء بعض الفكاهة على حمامك، ففكر في تعليق شيء مثل حامل ورق التواليت Wesayat Tic Tac Toe على الحائط. ليس هذا عمليًا فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدام اللف للعب لعبة تيك تاك تو مع أي شخص آخر تشاركه حمامك من خلال أخذ دور في كل مرة تستخدم فيها الحمام.
ساعة ذوبان
ربما يتعرف معظم الناس على الساعة الذائبة من كتاب “إصرار الذاكرة” للفنان السريالي الشهير سلفادور دالي. في الواقع، تحظى النسخ المتماثلة من هذه اللوحة بشعبية كبيرة في ديكور المنزل اليوم. إذا كنت تبحث عن أفكار ديكور منزلية مضحكة تساعد أيضًا في إظهار معرفتك بتاريخ الفن، فكر في دمج بعض ديكورات الساعة الذائبة في منزلك. بالإضافة إلى توفير لمسة من الإبداع والفكاهة في مساحتك الخاصة، يمكن أن تساعدك ساعات الذوبان هذه أيضًا على تتبع الوقت.
رؤوس مفصلات الأبواب
فقط لأن ديكور المنزل مضحك، فهذا لا يعني أنه يجب أن يكون في وجهك. إحدى أفكار ديكور المنزل الرائعة والمبتكرة هي إرفاق أغطية مفصلات صغيرة مضحكة بمفصلات باب منزلك. اعتمادًا على النمط الذي تفضله، يمكنك إرفاق أغطية مفصلات لأكواب الشاي والقطة والتنين وحتى الفطر. هذه الأجزاء العلوية المفصلية هي أيضًا بداية رائعة للمحادثات. من الصعب ملاحظتها للوهلة الأولى، ولكن من المؤكد أن الضيوف سيعلقون على مدى روعتهم بمجرد إلقاء نظرة خاطفة عليهم.
ليست حصيرة الترحيب
حتى لو كنت متحمسًا لاستضافة ضيوفك وقضاء الوقت معهم، فهذا لا يعني أنك مستعد لإقامة طويلة. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فكر في اختيار سجادة ترحيب صادقة للغاية، مثل زخرفة الشرفة هذه التي تنصح الضيوف بالخروج في ساعة معقولة. ليست سجادة الترحيب هذه مضحكة فحسب، بل إنها ترسل أيضًا رسالة غير دقيقة قد يقدرها المضيفون الانطوائيون. بالإضافة إلى ذلك، فهو يخدم غرضًا وظيفيًا عن طريق منع تعقب الأوساخ والمياه في الداخل.
ملصق منفذ بالصدمة
إذا كنت مهتمًا بديكور منزلي مضحك بقدر ما هو رائع، ففكر في إضافة ملصقات لاصقة إلى منافذ الكهرباء لديك. تعتبر هذه الملصقات المضحكة لأغطية المنافذ من أمازون بمثابة تلاعب بالكلمات، لأنها تجعل المنافذ تبدو “مصدومة”. تندرج إضافة ملصقات لاصقة إلى المنافذ الكهربائية ضمن فئة ديكور المنزل اللطيف والمرح، لذا فهي مثالية إذا كنت تريد الضحك دون تغيير جمالية منزلك تمامًا أو إجراء تغيير دائم.
البحث عن كلمة ستارة الحمام
تعتبر ستارة الدش المضحكة لديكور الحمام هذه طريقة رائعة لإضافة بعض الذوق الإبداعي والفكاهة إلى حمامك. بالإضافة إلى كونها ستارة دش تعمل بكامل طاقتها، فإنها توفر لك أيضًا شيئًا يشغل عقلك أثناء وجودك في الحمام. في حين أنها بالتأكيد بداية محادثة مضحكة لضيوف المنزل، فهي أيضًا نقطة انطلاق رائعة إذا كنت ترغب في تصميم حمام فكاهي. كمكافأة إضافية، يجب أن تكون ستارة الحمام هذه أيضًا ناجحة تمامًا مع الأطفال.
حامل المناشف الورقية على شكل ديناصور
مع الحفاظ على موضوع الأدوات المنزلية العملية التي يمكن أن تؤدي وظيفة مزدوجة كديكور منزلي فكاهي، فكر في تغيير حامل المناشف الورقية. إحدى أفكار الديكور المنزلي الفريدة والمبهجة هي اختيار خيار مبتكر بدلاً من الخيار الكلاسيكي، مثل حامل المناشف الورقية الريفي من Wallcharmers الذي يشبه الديناصور. بالإضافة إلى إزعاج جميع ضيوف منزلك، فإنه سيقوم أيضًا بعمل رائع في الحفاظ على المناشف الورقية معروضة بشكل أنيق على طاولة مطبخك.
كوستر الصبار
إحدى الطرق اللطيفة والسخيفة لإضفاء لمسة مميزة على ديكور منزلك هي مجموعة أكواب الأكواب الملتوية. يتم ربط جميع قواعد الأكواب ببعضها بواسطة المغناطيس، لذا عندما تجمعها معًا، يتبقى لديك زخرفة نباتية في أصيص. بالإضافة إلى كونها بداية رائعة للمحادثات، فإن قواعد الأكواب هذه المصنوعة من الصبار ستحمي أثاثك أيضًا من أكواب المشروبات المتعرقة، وتعمل كقطعة ديكور مستقلة عندما لا تكون قيد الاستخدام، وتجعل شيئًا مملًا مثل استخدام قاعدة الأكواب تشعر بمزيد من المرح.
مناشف المطبخ بوني
هناك طريقة أخرى لإضفاء الفكاهة على منزلك وهي تزيين مطبخك بمجموعة من المناشف الصغيرة. تعتبر مناشف المطبخ Punny عملية ومضحكة وتوفر وسيلة غير مكلفة لإضفاء المزيد من الشخصية على مساحتك الخاصة. هناك العديد من الخيارات المختلفة المتاحة لمناشف المطبخ الصغيرة، لذا فمن المؤكد أنك ستجد شيئًا يناسب حس الفكاهة الفريد لديك. من المفهوم أن الرسومات التي تتناول موضوع الطعام هي بعض التصميمات الأكثر شيوعًا التي ستراها، ولكن هناك الكثير من الخيارات المتاحة عبر الإنترنت، وفي المتاجر، ومن الشركات الصغيرة.
نحت سكب القهوة
ما هي أفضل طريقة للسماح لروح الدعابة لديك بالتألق من خلال ديكور منزلك من خلال تصوير سيناريو كابوس في مقهى منزلك؟ يعد دمج تمثال لفنجان من القهوة المنسكبة طريقة ممتعة وفريدة من نوعها لإضفاء لمسة من الذوق الكارتوني على المساحة. لن يؤدي هذا على الأرجح إلى إثارة الضحك أثناء تحضير قهوتك الصباحية فحسب، بل قد يكون أيضًا بمثابة تذكير مفيد لتوخي المزيد من الحذر حتى لا تسكب كوب القهوة الثمين الخاص بك.
مصباح الساق
حتى لو لم تكن من محبي الفيلم الكلاسيكي “قصة عيد الميلاد” الذي صدر عام 1983، ستظل تشعر بضغوط شديدة حتى لا تنفجر من الضحك عند رؤية هذا المصباح السخيف. سواء اخترت وضعه في العطلات فقط أو تركه في منزلك كديكور منزلي مرح طوال العام فهذا أمر متروك لك. في كلتا الحالتين، من المؤكد أنها ستكون نقطة نقاش رئيسية بين ضيوف منزلك، وإذا تركتها في نافذتك، فمن المحتمل أن تكون ناجحة مع الجيران أيضًا.
سجادة الوهم البصري
إذا كان حس الفكاهة لديك يقع في مكان ما بين غريب الأطوار وغريب الأطوار، فقد ترغب في التفكير في إضافة سجادة خداع بصري إلى منزلك. على سبيل المثال، سيوفر وضع سجادة دوامية في أسفل الدرج مصدرًا لا نهاية له من الترفيه بينما تشاهد الضيوف يشعرون بالذعر للحظات بسبب الفجوة المفاجئة في الأرض. هناك أيضًا عدة أنواع مختلفة من سجاد الوهم البصري المتاحة للشراء على أمازون، ومن الأمثلة البارزة على ذلك سجادة عداء اللهب ثلاثية الأبعاد ذات الوهم البصري مع الحمم البركانية حتى تتمكن من تحقيق أي أحلام طفولتك في لعب “الأرضية عبارة عن حمم بركانية” كشخص بالغ.
مغناطيس غسالة الصحون
تعد مغناطيسات غسالة الأطباق مفيدة بشكل لا يصدق للأسر المشتركة حيث لا يمكن لأحد أن يتتبع ما إذا كانت غسالة الأطباق قد تم تشغيلها أم لا. هناك العديد من الأنواع المختلفة من مغناطيس غسالة الأطباق المتاحة للشراء على أمازون، بدءًا من مغناطيس غسالة الأطباق مايكل سكوت بريزون مايك إلى تلك التي تشير إلى الميمات الثقافية الشعبية. إن الاستمتاع بشيء صغير وبسيط مثل مغناطيس غسالة الأطباق هو فكرة رائعة أخرى لديكور المنزل والتي ستسمح لروح الدعابة لديك بالتألق في المنزل دون التغلب على بقية نمط منزلك.
شماعات نبات الصحون الطائرة
فكرة أخرى لطيفة ومبهجة لديكور المنزل هي أن تكون مبدعًا باستخدام شماعات النباتات. إحدى الطرق للقيام بذلك بالضبط هي عرض نباتاتك في أواني UFO المعلقة. تعتبر أوعية الشماعات أنيقة بما يكفي لتناسب منزلًا منظمًا جيدًا، ولكنها توفر ما يكفي من المرح لجلب بعض الفرح والضحك إلى الفضاء. بالإضافة إلى كونها طريقة جميلة ومرحة لعرض نباتاتك المنزلية، فمن المؤكد أيضًا أن تكون بمثابة بداية محادثة ويمكن أن تكون هدية رائعة لأي صديق يريد أن يصدقها.
الجدة موزع ورق التواليت
يعد وضع موزع ورق تواليت مبتكر في حمامك طريقة رائعة لإضفاء جو فكاهي. في حين أن حامل ورق التواليت الصغير من Black Forest Decor Bear Cub ليس مزحة صريحة، إلا أنه سخيف بما يكفي لمنح أي شخص يراه ضحكة مكتومة قليلاً. إذا كنت تحب فكرة حامل ورق التواليت على شكل حيوان ولكنك لست مهتمًا جدًا بالدب، فهناك الكثير من الخيارات الأخرى المتاحة عبر الإنترنت، من الكلاب إلى الأخطبوط، والتي قد تتناسب بشكل أفضل مع ديكور منزلك أو ذوقك الشخصي.
حامل زجاجة غريب الأطوار
إذا كنت تتطلع إلى ترقية بار منزلك أو تزيين عربة بار، ففكر في الحصول على حامل زجاجات مرح مثل هذا الموظ المقلوب. إنه المزيج المثالي بين العملي والساحر والأبله. تعتبر حاملات الزجاجات الغريبة طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على المساحة دون الاستيلاء على الغرفة بالكامل. بالإضافة إلى حاملات زجاجات الموظ، يمكنك أيضًا العثور على خيارات مماثلة تشبه البط والسلاحف البحرية والدببة القطبية. تحمل أمازون حتى حامل زجاجات النبيذ Top Brass Bigfoot/Sasquatch وهو مثالي لجميع محبي علم التشفير الموجود هناك.